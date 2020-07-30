«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор подали арбитражные иски против Грузии

«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор Боб Мейер подают арбитражные иски против Грузии. Об этом стало известно на сегодняшней пресс-конференции.

В частности, было сообщено, что «Консорциум развития Анаклии» и инвестор Боб Мейер 29 июля внесли независимые арбитражные иски против Грузии в связи с нарушеннием их прав в проекте порта Анаклия. Объем требований превышает 1 миллиард долларов США, в которые оценивает свои потери консорциум и Мейер.

Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной было названо невыполнение обязательств по развитию проекта.

В интервью «Форбс» в мае этого года министр экономики Натия Турнава заявила, что Грузия не отказывается от проекта строительства глубоководного порта в Анаклии и пообещала вернуться к этому вопросу после окончания пандемии:

«Проект Анаклия остается нашим стратегическим приоритетом. Как только возобновится авиасообщение, большинство государств заявят о снятии ограничений, и будет восстановлена обычная бизнес-активность, мы вернемся к тендеру, и убеждена, мы найдем новых инвесторов. Впрочем, отмечу, что параллельно будут развиваться и другие порты – в Поти и Батуми», - заявила Турнава.

Тему развития глубоководного порта в Анаклии затрагивали в своих письмах американские конгрессмены, озабоченные действиями властей Грузии в отношении инвесторов из США.