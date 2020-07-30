Георгий Гахария прокомментировал письмо американских конгрессменов

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария откликнулся на письмо нескольких членов Палаты представителей государственному секретарю США. По его словам, политический спектр Америки, особенно сейчас, очень разнообразный.

«Например, вчера я получил прекрасное письмо от одного из конгрессменов Джо Уилсона, который подчеркнул успех Грузии в развитии демократии. Кроме того, всего несколько дней назад у меня был разговор с государственным секретарем, который был крайне позитивным, ориентированным на будущее и основные акценты были на том, насколько ценным является наше стратегическое партнерство как для Грузии, так и для США, не только нынешнее положение, которое исторически является лучшим за последние десятилетия, но и дальнейшее углубление этого стратегического партнерства в различных сферах: в сфере безопасности, в сфере прав человека, в сфере дальнейшего развития демократии, в том числе в сферах бизнеса и экономики. Это реальность, и мы все увидим эту реальность подтвержденной еще раз после того, как страна, все мы проведем достойные, демократические выборы. Это объективная реальность», - сказал Гахария.

По его словам, моделируя субъективную реальность, некоторые пытаются навредить не «Мечте» или правительству, а стране.

«Сейчас мы должны успокоиться. Некоторые конгрессмены будут нас хвалить, другие будут критиковать, но главное, что стратегическому сотрудничеству между двумя странами ничто не угрожает, так же как интересам американского бизнеса в Грузии. Когда люди, в том числе в некоторых случаях и американцы, не выполняют свои обязательства, будь это инвестиционные или другого вида обязательства, и Грузия выигрывает арбитраж, мы должны этому радоваться, друзья, мы не должны на это обижаться», - сказал Гахария.

Напомним, несколько членов Палаты представителей направили письмо государственному секретарю США, в котором Бидзина Иванишвили упомянут как российский олигарх и говорится, что они обеспокоены сокращением демократического правления в стране и возможной коррупцией. Письмо конгрессменов было обнародовано оппозиционными партиями Грузии.