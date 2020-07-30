Гахария: Для восстановления Рачи после стихии может понадобиться до 50 млн лари  

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня, 30 июля, побывал в пострадавшем от паводков регионе Рача.

В высокогорном регионе после проливных дождей из берегов вышла река Риони и ее притоки. Вода и селевые потоки повредили дома, дороги, инфраструктуру Онского района. 12 сел, в которых проживают до двух тысяч человек, оказались отрезанными от внешнего мира. С утра в Раче возобновилась начавшаяся накануне эвакуация местных жителей и отдыхающих. Всего на вертолетах из пострадавшего региона вывезено уже более ста человек.

Сегодня спасатели утроили в Хидешлеби-Мажиети, Джинчвиси-Гоми и Жамиерети канатные переправы на месте поврежденных мостов. Жителям отрезанных от внешнего мира сел переданы продукты питания и предметы первой необходимости. На данный момент в работах по расчистке дорог и поврежденной инфраструктуры задействовано 17 единиц тяжелой техники. Дополнительная техника уже в дороге. Спасатели ждут, когда паводок стихнет, чтобы завезти больше техники и начать активную работу по ликвидации последствий стихии.

По словам Гахария, для восстановления региона после стихии может понадобиться в общей сложности около 50 миллионов лари (около 17 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия». Стихия также разрушила несколько дорог между поселками, на ремонт которых понадобится как минимум месяц. По подсчетам главы правительства, стихия полностью разрушила четыре моста, которые необходимо восстановить. Только на работу для восстановления магистральных дорог придется выделить около 30 миллионов лари (около 10 млн долларов).

Паводок снес несколько опор электропередач, поэтому часть региона осталась без света. По словам премьера, для восстановления подачи электроэнергии нужна как минимум неделя, если ремонтным работам не помешает погода.

Гахария не исключил, что несколько семей придется переселить из пострадавшей зоны, так как они живут в местах повышенного риска. По его словам, как только откроется дорога, соответствующие службы, геологи, поднимутся в это село и изучат почву на предмет возникновения селевых потоков и оползней. Премьер также пообещал помочь всем гостиницам семейного типа в курортном поселке Шови, чтобы у отдыхающих не возникло проблем.