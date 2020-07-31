Кипр депортировал 169 граждан Грузии, которые нелегально находились в стране

Правительство Кипра депортировало 169 граждан Грузии, которые незаконно находились на территории страны. Об этом говорится в заявлении пограничного агентства ЕС Frontex, передает "Европейская правда".

«Frontex оказала поддержку правительства Кипра в добровольном возвращении 169 мигрантов в Грузию, что стало вторым таким рейсом, организованным в этом году с Кипра, и крупнейшей операцией по возвращению, когда-либо организованной Frontex», - говорится в сообщении.

По данным кипрского издания Cyprus Mail, операция была проведена в четверг иммиграционной службой и полицией в координации с Frontex.

Также сообщается, что недавно были депортированы 107 человек, в том числе грузины, и аналогичная операция запланирована на ближайшее будущее.

В середине июня министр внутренних дел Кипра Никос Нурис обнародовал новую политику, направленную на сдерживание и регулирование притока лиц, ищущих убежища, в том числе список "безопасных стран".

Заявления о предоставлении убежища из этих стран считаются явно необоснованными и отклоняются в ускоренном порядке, если только лицо не предоставит конкретных доказательств того, что он или она действительно находится под угрозой в страну происхождения.



Первоначальный список 21 "безопасных" стран, которые могут время от времени пересматриваться, выглядит следующим образом: Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, Гана, Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Вьетнам, Филиппины, Непал, Марокко, Алжир, Тунис, Сенегал, Гамбия, Египет и Нигерия.

Список распространяется на всех лиц, ищущих убежища, независимо от того, как они въехали на Кипр, объясняет "Грузия-Онлайн".