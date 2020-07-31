Продолжается эвакуация людей из зоны бедствия в Раче: вывезены 225 человек

225 человек эвакуированы из зоны стихии в Раче на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии. Об этом сообщили сегодня в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В ночь на 29 июля вышедшая из берегов река Риони и ее притоки повредили 10 мостов, несколько участков центральной трассы и внутренние дороги в Онском муниципалитете.

Всего в регионе отрезаны от внешнего мира оказались около 2 тысяч человек — это жители 12 сел и туристы. Местные жители говорят, что стихии такого масштаба не было в Рача уже 25 лет.

Уже третий день продолжается эвакуация людей. К работам подключены два вертолета, а также спасательные группы из двух регионов и сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

В трех местах, где мосты через реку разрушены, обустроены канатные линии. Это участки Хидашели-Мажиети, Джинчвиси-Гоми и Жамириети. С помощью специального оборудования местных жителей обеспечивают предметами первой необходимости и продуктами питания.

По поручению премьера Георгия Гахария, для ликвидации последствий стихии создан чрезвычайный штаб, который возглавил заместитель губернатора края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Леван Кватадзе.

Параллельно спасательной операции продолжаются работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Проложено несколько объездных и временных дорог, части абонентов возобновлена подача электроэнергии. По данным телеканала «Мтавари», к настоящему времени отрезанными от внешнего мира остаются пять сел Онского муниципалитета, у сотен семей в семи административных единицах до сих пор нет света.

Как напоминает "Грузия-Онлайн", ранее сегодня глава Минрегионразвития Грузии, вице-премьер Майя Цкитишвили заявила, что восстановительные работы займут несколько недель.