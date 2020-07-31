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Как вы относитесь к участникам акций протеста в Хабаровске?

Как вы относитесь к участникам акций протеста в Хабаровске?
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Как вы относитесь к участникам акций протеста в Хабаровске?

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Опрос прохожих на улицах Москвы.

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