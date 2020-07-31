Спасатели и полиция продолжают поиски 13-летнего мальчика, пропавшего в Сванетии

Спасатели уже почти две недели продолжают поиски 13-летнего Ильи Пилпани, пропавшего из села Ленджери Местийского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия». Илья вышел из дома утром 18 июля и не вернулся.

В МВД заявляют, что приступили к поискам сразу после того, как сообщение о пропаже несовершеннолетнего 19 июля получила служба «112». К работам подключились 80 пожарных-спасателей, сотрудники разных полицейских подразделений, дроны, катера и самолеты пограничной полиции. До сих пор выйти на след подростка не удалось.

«Поисковые работы непрерывно продолжаются как в Сванетии, так и на Черноморском побережье. Фотография Ильи Пилпани отправлена во все подразделения МВД в масштабах Грузии», - сообщили в ведомстве.

Сегодня, 31 июля, заместитель министра внутренних дел Грузии провел встречу с родителями мальчика, предоставив им информацию о всех мероприятиях. Пресс-служба МВД также распространила кадры поисковой операции.

Спасатели обследовали десятки сел Местийского района, склоны гор, лесные массивы, проверили заброшенные постройки, сванские башни, школы и детские сады, сеть тоннелей у села Соко. Осмотрены берега реки Ингури, произошел поверхностный осмотр водохранилища Инрури ГЭС. Спасатели также проверили все 136 километров автомагистрали, соединяющей Местиа с Зугдиди.