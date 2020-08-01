США ввели санкции против китайской организации за нарушение прав коренных народов в Синьцзяне

Санкции введены в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса

Соединенные Штаты заявили о введении санкций против китайской правительственной структуры и двух должностных лиц за их предполагаемое участие в "серьезных нарушениях прав" уйгуров, казахов и представителей других коренных этнических групп Синьцзяна.

Санкции введены в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса (XPCC). Министерство финансов США охарактеризовало это предприятие как "военизированную организацию… которая подчиняется Коммунистической партии Китая" и "усиливает внутренний контроль над регионом, содействуя продвижению китайского видения экономического развития".

Под санкциями оказались также Пэн Цзяжуй, партийный функционер и руководитель XPCC, и Сунь Цзиньлун, бывший "политический комиссар" XPCC.

Санкции подразумевают заморозку всех американских активов предприятия и должностных лиц и запрет для американцев вести с ними бизнес.

Санкции введены на фоне ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем и активизации усилий США по оказанию давления на Пекин в связи с грубыми нарушениями прав человека в Синьцзяне.

Пекин обвиняют в отправке более миллиона уйгуров, казахов и представителей других исповедующих ислам коренных этнических групп в "лагеря политического перевоспитания", где они подвергаются физическому насилию, идеологической обработке и где их заставляют отречься от своего языка и культуры. Китай обвинения отвергает и называет их вмешательством в свои внутренние дела.