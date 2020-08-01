Российский премьер подписал распоряжение об открытии де-факто границы с Абхазией

Дональд Трамп обнародовал свою налоговую декларацию. За 2019 год президент США заработал не менее 446 миллионов долларов. Документ опубликован на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США.

Основными источниками доходов Трампа в прошлом году стали его резиденция в Мар-а-Лаго (штат Флорида), курорт в Майами и отель Trump International в Вашингтоне. Глава Белого дома также получает деньги от Гильдии киноактеров США и от продаж своей книги «Искусство заключать сделки».

В начале июля Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации Трампа за девять лет. В Конгресс информация о доходах главы Белого дома направлена не будет.

Кроме того, иск к Трампу подавали три комитета Конгресса. Они требовали от президента раскрытия финансовой информации. Однако Верховный суд отказал законодателям и предоставил право принять решение судам низших инстанций. Это означает, что до президентских выборов в США в ноябре этого года Конгресс с налоговыми декларациями Трампа не ознакомится.

В июне 2015 года, перед выдвижением на пост президента, Трамп заявил, что его состояние составляет почти 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Однако журнал Forbes тогда оценил состояние Трампа в два раза меньше.

В апреле 2020 года Forbes оценил состояние президента в 2 миллиарда 1 миллион долларов, на один миллиард меньше по сравнению с октябрем 2019 года.