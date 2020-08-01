13 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса близ Боржоми

С сегодняшнего дня, 1 августа, Россия снимает ограничения на пересечение де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия, введенные из-за ситуации с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня россияне могут въезжать беспрепятственно в Абхазию, а граждане Абхазии в Россию», - сообщил журналистам абхазский премьер-министр Александр Анкваб, подводя итоги заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Глава правительства напомнил, что решение об открытии Абхазии было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и готовности инфраструктуры к приему туристов.

«Абхазская сторона зеркально отреагировала на решение российских коллег и также без ограничений открыла свою границу для россиян», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отметил, что абхазская таможня и пограничники уже начали работу в прежнем режиме, сообщает «Абхазия-Информ».

«Сейчас на границе нет ажиотажа, но появилось немало желающих с той и с другой стороны ее пересечь. Мое мнение и мнение членов штаба - требовать от въезжающих ковид-справки мы не можем, потому что российская сторона не будет требовать справки от выезжающих из Абхазии. Все зеркально», - подчеркнул премьер.

Тамаз Цахнакия сообщил о ситуации с коронавирусом на 1 августа. За весь период в республике выявлено 93 больных COVID-19, трое из них скончались. При этом, с 21 июля по 1 августа зарегистрировано 55 пациентов с положительными тестами. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале на лечении проходят 23 пациента, 22 находятся дома, на самоизоляции. Среди них четверо детей. Состояние всех больных удовлетворительное.

Баклаборатория продолжает тестирование ПЦР-методом. За последнее время протестирован 631 человек из числа лиц, контактировавших с последними заболевшими. Минздрав проводит все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия по локализации очагов заражения в больницах.

«Мы готовы оказать неотложную медицинскую помощь россиянам в случае заражения ковидом, с последующей транспортировкой в Россию по инструкции и на спецтранспорте», - сказал Цахнакия.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что в связи с открытием курортного сезона, личный состав переведен на повышенный режим несения службы. Вводится пешее и автомобильное патрулирование.

Александр Анкваб отметил, что члены штаба пришли к консолидированному мнению по поводу открытия де-факто границы. «Обсуждение было бурным, полезным, принципиальным и детальным. Медицина знает, что ей делать и локализует все очаги инфекции, но все владельцы объектов должны соблюдать санитарные нормы. Те объекты, которые не станут соблюдать рекомендации и инструкции принятые штабом, будут закрыты», - предупредил премьер.

Он сообщил, что Координационный штаб не прекращает свою работу, он будет продолжать отслеживать ситуацию и реагировать на происходящее в республике. Ничего бесконтрольно происходить не будет. «Президент держит ситуацию на контроле. Нам нужно выздороветь и выдержать ситуацию, потому что это нужно стране. Надеюсь, у нашего населения хватит благоразумия соблюдать необходимые меры предосторожности», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отдельно отметил, что медики обеспечены всем необходимым, но если что-то понадобится – довезут.