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Новости
Из изолятора в больницу – у задержанного в Тбилиси подтвержден коронавирус
В Тбилиси коронавирус подтвердился у гражданина, помещенного в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.
28 июля обвиняемый Д.Т. был задержан сотрудниками полиции Глдани-Надзаладеви. 29 июля у гражданина поднялась температура, из ИВС его перевели в «температурную клинику». 1 августа суд установил для задержанного меру пресечения в виде заключения. В тот же день обвиняемый, находящийся в гражданской клинике, был передан под охрану офицеров эскорта пенитенциарной службы – сотрудники полиции больше не отвечали за него.
Согласно установленным в Грузии правилам, до перевода в пенитенциарное учреждение все обвиняемые должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. У Д.Т. тест оказался положительным. «Состояние обвиняемого стабильное. После консультаций с соответствующими службами здравоохранения и на основании их рекомендаций, будет определена тактика последующего лечения и решен вопрос перевода обвиняемого в ковид-клинику», - сообщили в ведомстве, передает агентство «Новости-Грузия».
По информации службы, с инфицированным контактировали две смены офицеров эскорта – по три сотрудника каждая. Офицеры первой смены и члены их семей уже перешли в режим самоизоляции. В ближайшее время они пройдут тестирование на коронавирус. В случае, если результаты окажутся отрицательными, офицеры вернуться к работе после трехнедельной самоизоляции. До выхода на службу им придется снова пройти тестирование.
Еще трое офицеров сопровождения в настоящее время остаются с обвиняемым и обеспечивают его охрану. Они перейдут в режим самоизоляции сразу после того, как задержанного доставят в ковид-центр. Это должно произойти в ближайшее время. В ведомстве подчеркивают, что шесть офицеров эскорта не контактировали с другими сотрудниками пенитенциарной системы, осужденными или обвиняемыми.
- В Грузии за последние сутки выявлено шесть новых случая заражения коронавирусом, восемь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы.
- В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 177 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
- Общее число выздоровевших составляет 955. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 285 человек.
Другие новости дня
За сутки в Армении выявлено 209 новых случаев коронавируса, скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 209, в общем составив 39 050. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 193 и сейчас составляет 29 750.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 754.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, передает Радио Азатутюн.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 318, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 166 701 (1 045 за последние сутки).
«Крю Дрэгон» с астронавтами отстыковался от МКС и летит к Земле
Космический корабль «Крю Дрэгон» корпорации SpaceX, совершающий первый пилотируемый полет, накануне вечером, 1 августа, по времени восточного побережья США (ранним утром воскресенья по московскому времени) отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле.
На борту корабля два американских астронавта, Даглас Херли и Роберт Бенкен. Они прибыли на МКС 31 мая. Днем ранее «Крю Дрэгон» был успешно выведен на орбиту ракетой «Фалькон 9», стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.
Ожидается, что корабль должен приводниться в Мексиканском заливе у побережья Флориды сегодня, в 21.42 по московскому времени. Это будет первое приводнение астронавтов за 45 лет. В последний раз в океане приставал экипаж «Аполлона», участвовавший в 1975 году в совместном советско-американском полете «Союз-Аполлон». После этого американские астронавты летали в космос или на многоразовых шаттлах, или на российских кораблях «Союз».
Полет «Крю Дрэгон» – первый за девять лет пилотируемый полет с территории США на американском космическом корабле. Кроме того, это первый пилотируемый орбитальный полет в истории частной космонавтики.
Нынешняя миссия станет итоговой проверкой технологий корпорации Илона Маска SpaceX, и если она завершится успешно, полеты «Крю Дрэгона» к МКС станут регулярными.
- «Крю Дрэгон» – не единственный частный пилотируемый космический корабль, разработанный для NASA. На будущий год запланирован полет конкурирующего корабля «Старлайнер», разработанного корпорацией Boeing. В беспилотном режиме корабль должен полететь уже этой осенью.
- Согласно планам NASA, «Крю Дрэгон» и «Старлайнер» заменят для американской астронавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли «Союз» при доставке персонала на МКС.
Сотрудников еще двух тбилисских рынков протестируют на коронавирус
Эпидемиологи проводят выборочное тестирование на коронавирус еще на двух рынках Тбилиси. Об этом журналистам сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По принципу случайной выборки начат скрининг на Центральном рынке Тбилиси (возле стадиона «Динамо-Арена»). С сегодняшнего дня аналогичные исследования начнут на рынке стройматериалов Элиава. Как сообщил Гамкрелидзе, на двух объектах проверят по 500 человек – продавцов, трудоустроенных здесь.
«Пока что на рынке «Динамо» тестирование прошли 300 человек. Ни одного положительного случая не выявлено. Исходя из этого, мы полагаем, что эпидемиологическое положение управляемое», - приводит слова Гамкрелидзе Общественный вещатель.
С 24 июля специалисты проводят масштабный скрининг сотрудников рынка Лило на окраине Тбилиси. Проверять торговцев начали после выявления новых цепочек заражения COVID-19 в Гардабанском районе. Часть инфицированных жителей муниципалитета была трудоустроена на рынке в Лило.
По словам Гамкрелидзе, в целом там проверили уже примерно 4,3 тысячи человек. Руководитель NCDC не уточнил, у скольких торговцев был подтвержден коронавирус. 31 июля глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что пока что на рынке Лило зафиксировано пять случаев COVID-19, передает агентство «Новости-Грузия».
Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Там расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.
В Грузии за последние сутки выявлено шесть новых случая заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено шесть новых случая заражения коронавирусом, восемь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 177 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 955. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 285 человек.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 1 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 230 тысяч человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 234 тысячи.
В Тбилиси предотвратили взрыв газа в двух многоквартирных домах
За последние дни взрыв газа был предотвращен сразу в двух многоквартирных домах в Самгорском районе Тбилиси. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Согласно заявлению, на «горячую линию» компании поступило сообщение о запахе газа в подъезде одного из домов по улице Абашвили.
Прибывшие на место сотрудники «Тбилиси Энерджи» зафиксировали концентрацию газа в закрытой квартире, хозяин которой находился за городом. В целях безопасности подачу газа корпусу временно прекратили. Специалисты попали в квартиру через балкон. Выяснилось, что хозяин оставил включенной конфорку газовой плиты – ручка регулировки была повернута, но огонь не горел.
Во втором случае тревогу также забили соседи, почувствовавшие запах газа в подъезде. Они позвонили на горячую линию «114». Выяснилось, что жилец одной из квартир отсоединил трубу от газовой плиты. Мотивы его поступка не известны. Сам он находился дома. «Также в указанной квартире был обнаружен кустарно установленный газопровод», - добавили в «Тбилиси Энерджи».
«Тбилиси Энерджи» регулярно сообщает о предотвращенных взрывах газа как в многоквартирных, так и в частных домах. Компания призывает абонентов проявлять большую осторожность и соблюдать правила безопасного потребления бытового газа.
Лукашенко считает, что у задержанной группы были «иные цели»
Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ТАСС со ссылкой на белорусские официальные источники. Российское агентство обратило особое внимание на слова президента Белоруссии о том, что его страна открыта для взаимодействия с Россией по делу о задержанных гражданах РФ.
Как передает белорусское агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича и заслушал их доклады о ситуации с задержанными россиянами.
Лукашенко назвал «интересными» многие факты, приведенные в докладах обоих руководителей - КГБ и Следственного комитета. Он отметил, что «приумолкли и старшие братья», якобы посылавшие задержанную группу в Стамбул. По словам Лукашенко, «никакого Стамбула не было и быть не могло». Президент Белоруссии считает, что у задержанной группы были, как он выразился, «иные цели». Он подчеркнул, что задача следователей - выяснить эти цели.
Президент Белоруссии констатировал, что задержанные 33 человека - это, как ему доложили, только первая группа из 180 или 200 человек, которую планировалось перебросить в Белоруссию.
Вечером в субботу, на момент публикации этой новости, сообщений о реакции российских властей на высказывания Лукашенко не было.
Ранее сообщалось, что руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов оценил показания задержанных россиян как «непоследовательные». Как сообщало агентство БЕЛТА со ссылкой на слова Агафонова, все 33 задержанных были допрошены. В их показаниях следователи нашли противоречия. В частности, 11 человек сказали, что планировали лететь из Белоруссии в Венесуэлу, 15 – в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. Один человек, как утверждается, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались. «Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов», – подчеркнул Агафонов.
Следователь подтвердил, что россияне имели на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако, по словам Агафонова, лететь они туда не собирались, а наличие билетов говорит об организации алиби.
В Эмиратах началась эксплуатация первой в арабских странах АЭС
Первая в арабских странах атомная электростанция принята в эксплуатацию в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа. Премьер-министр ОАЭ Мохаммед Аль Макрум заявил, что начало работы первого мирного ядерного реактора на станции «Барака» в Абу-Даби - это «послание миру о том, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с другими великими нациями».
Строительством станции занимается консорциум, образованный местной компанией ENEC и южно-корейской компанией KEPCO, сообщило Международное французское радио. Предположительная стоимость строительства - 24 миллиарда долларов.
Пуск в эксплуатацию всех четырех реакторов станции, позволит обеспечить примерно четверть потребностей Объединенных Арабских Эмиратов.
Еврокомиссия отклонила заявки городов Польши, «свободных от ЛГБТ»
Европейская комиссия отказала шести польским городам в финансовой поддержке. Муниципальные власти ранее заявили, что их территории «свободны от ЛГБТ».
Европейская комиссия, решившая отклонить заявки таких городов, подтвердила, что ЕС выступает за равенство всех граждан. На это обратил внимание телеканал CNN.
В заявлении, опубликованном в Твиттере, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Наши европейские соглашения исходят из свободы каждого человека быть тем, кто он есть, жить там, где ему нравится, любить того, кого он хочет любить и стремиться к тому, к чему он хочет стремиться».
Международный центр прав человека, International Observatory of Human Rights, отметил, что в 2019 году одна треть городов Польши объявили себя «свободными от идеологии ЛГБТ».
К настоящему времени несколько европейских городов заявили о разрыве дружественных отношений с польскими городами, заявившими о неприятии ЛГБТ-сообщества, отмечается в публикации CNN.
В Абхазии 14 новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 222 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Оперативный штаб настоятельно призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Несмотря на рост числа инфицированных в республике, с сегодняшнего дня, 1 августа, Россия сняла ограничения на пересечение де-факто границы по реке Псоу, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
США обвинения во взломе твиттеров знаменитостей предъявили подростку
В США полиция в штате Флорида задержала 17-летнего Грэма Кларка по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в твиттере. Обвинения предъявлены по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего, пишет The New York Times.
По данным следователей, у Кларка были двое сообщников: один в США, другой – в Великобритании.
О том, что хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джефа Безоса, экс-президента Барака Обамы, стало известно в середине июля.
В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки – и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно. Мошенникам удалось получить сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов.
Де-факто граница по реке Псоу открыта для российских и абхазских граждан
С сегодняшнего дня, 1 августа, Россия снимает ограничения на пересечение де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
После подписания распоряжении о снятии ограничений на пересечение де-факто границы, президент Аслан Бжания обратился к гражданам республики: «Дорогие соотечественники! По согласованию руководств Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые существовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране».
Он обратился к жителям республики с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«С сегодняшнего дня россияне могут въезжать беспрепятственно в Абхазию, а граждане Абхазии в Россию», - сообщил журналистам абхазский премьер-министр Александр Анкваб, подводя итоги заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Глава правительства напомнил, что решение об открытии Абхазии было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и готовности инфраструктуры к приему туристов.
«Абхазская сторона зеркально отреагировала на решение российских коллег и также без ограничений открыла свою границу для россиян», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отметил, что абхазская таможня и пограничники уже начали работу в прежнем режиме, сообщает «Абхазия-Информ».
«Сейчас на границе нет ажиотажа, но появилось немало желающих с той и с другой стороны ее пересечь. Мое мнение и мнение членов штаба - требовать от въезжающих ковид-справки мы не можем, потому что российская сторона не будет требовать справки от выезжающих из Абхазии. Все зеркально», - подчеркнул премьер.
Тамаз Цахнакия сообщил о ситуации с коронавирусом на 1 августа. За весь период в республике выявлено 93 больных COVID-19, трое из них скончались. При этом, с 21 июля по 1 августа зарегистрировано 55 пациентов с положительными тестами. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале на лечении проходят 23 пациента, 22 находятся дома, на самоизоляции. Среди них четверо детей. Состояние всех больных удовлетворительное.
Баклаборатория продолжает тестирование ПЦР-методом. За последнее время протестирован 631 человек из числа лиц, контактировавших с последними заболевшими. Минздрав проводит все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия по локализации очагов заражения в больницах.
«Мы готовы оказать неотложную медицинскую помощь россиянам в случае заражения ковидом, с последующей транспортировкой в Россию по инструкции и на спецтранспорте», - сказал Цахнакия.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что в связи с открытием курортного сезона, личный состав переведен на повышенный режим несения службы. Вводится пешее и автомобильное патрулирование.
Александр Анкваб отметил, что члены штаба пришли к консолидированному мнению по поводу открытия де-факто границы. «Обсуждение было бурным, полезным, принципиальным и детальным. Медицина знает, что ей делать и локализует все очаги инфекции, но все владельцы объектов должны соблюдать санитарные нормы. Те объекты, которые не станут соблюдать рекомендации и инструкции принятые штабом, будут закрыты», - предупредил премьер.
Он сообщил, что Координационный штаб не прекращает свою работу, он будет продолжать отслеживать ситуацию и реагировать на происходящее в республике. Ничего бесконтрольно происходить не будет. «Президент держит ситуацию на контроле. Нам нужно выздороветь и выдержать ситуацию, потому что это нужно стране. Надеюсь, у нашего населения хватит благоразумия соблюдать необходимые меры предосторожности», - подчеркнул Александр Анкваб. Он отдельно отметил, что медики обеспечены всем необходимым, но если что-то понадобится – довезут.
В Раче продолжаются работы по ликвидации последствий стихии
В Раче продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Уже восстановлено автомобильное движение с семью селами. Пять сел пока остаются без автодороги. С частью сел связь осуществляется по временным объездным дорогам. С двумя селами - Джинчви и Гона накануне удалось восстановить сообщение через временный переход к автомобильному мосту.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Департаменте автомобильных дорог Грузии, в Онском районе идут работы для возвращения реки в русло, возводятся временные переходы, чтобы сделать возможным автомобильное движение. В общей сложности протяженность обрушившихся участков дороги составляет около 2 км.
По информации департамента, уже восстановлено электроснабжение 11 сел, на поврежденных участках продолжается работа. В зоне стихии полностью восстановлена связь «Магти».
Вертолеты МВД продолжают перевозить в Они тех, кто желает перебраться из сел, отрезанных от внешнего мира, а также доставлять продовольствие и другие необходимые предметы оставшемуся населению. Сегодня было выполнено 9 рейсов, из сел в Они перевезены до 80 человек.
С начала лета на черноморском побережье Грузии спасли 176 человек
С начала сезона на черноморском побережье Грузии спасли 176 человек. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Среди отдыхающих, которым спасатели оказали помощь, было 88 несовершеннолетних. 21 гражданина спасли во время 4-балльного шторма.
Помимо инцидентов на море, сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали и на происшествия на суше. В частности, на пляжах грузинских черноморских курортов они отыскали и отвели к родителям 32 потерявшихся ребенка.
В Службе призывают отдыхающих подчиняться указаниям спасателей, не оставлять детей без присмотра и не заходить в море во время шторма, передает агентство «Новости-Грузия».
13 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса близ Боржоми
13 человек, в том числе один малолетний ребенок, пострадали в ДТП близ курортного города Боржоми. Как сообщает телеканал «Рустави 2», авария произошла сегодня днем, 1 августа, у поселка Ликани. Машина дистрибуции столкнулась с пассажирским автобусом, который следовал из Тбилиси в Ахалкалаки.
Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Боржоми. У них отмечаются переломы, ушибы и открытые раны. По словам врачей, все пациенты контактные.
На месте ДТП были мобилизованы сотрудники спасательной службы и полиция. Причины аварии установит следствие. Уголовное дело начато по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью».
В Северной Осетии турки-месхетинцы открыли молельный дом
В селении Виноградное Северной Осетии открылся молельный дом для проживающих там турок-месхетинцев.
«Раньше мы ходили по домам, так молились, - рассказал «Кавказ.Реалиям» имам Хамди Назимов. – Мы очень мучились. Но с прошлого года началось строительство. Помог глава села, турки из Моздока, владельцы хозяйственных магазинов».
Председатель национально-культурного центра турок-месхетинцев «Ахыска» Мехриали Саражов сказал «Кавказ.Реалиям», что на пятничные молитвы собирается более ста человек.
«Мы собирались в пристройках к домам, - рассказывает Саражов. - В одном месте нельзя молиться больше трех лет. Так мы сменили три места».
Саражов добавляет, что большую помощь в строительстве дома молитвы оказал месхетинец из Краснодара, чьи родные живут в Виноградном.
В новом здании также будет работать медресе, в которой смогут изучать основы ислама около 20 детей.
- Турки-месхетинцы были депортированы в Среднюю Азию в 1944 году. Тридцать лет назад они попытались вернуться в родные места, однако Грузия не оказывает им содействия в репатриации.
- Сейчас они вынуждены жить в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и некоторых других территориях. На территории Северной Осетии проживает около 3000 турков-месхетинцев.
Российский премьер подписал распоряжение об открытии де-факто границы с Абхазией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии де-факто границы России с самопровозглашенной республикой Абхазия. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», - говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС.
Решение об открытии де-факто границы было принято накануне, на заседании российского оперативного штаба, на основании положительного заключения Роспотребнадзора, специалисты которого ранее находились в Абхазии с проверкой объектов туристической инфраструктуры.
Абхазский президент Аслан Бжания приветствовал решение российской стороны об открытии с 1 августа российско-абхазской де-факто границы. По словам президента, республика готова к приему гостей из России.
Доход Трампа в 2019 году составил почти полмиллиарда долларов
Дональд Трамп обнародовал свою налоговую декларацию. За 2019 год президент США заработал не менее 446 миллионов долларов. Документ опубликован на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США.
Основными источниками доходов Трампа в прошлом году стали его резиденция в Мар-а-Лаго (штат Флорида), курорт в Майами и отель Trump International в Вашингтоне. Глава Белого дома также получает деньги от Гильдии киноактеров США и от продаж своей книги «Искусство заключать сделки».
В начале июля Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации Трампа за девять лет. В Конгресс информация о доходах главы Белого дома направлена не будет.
Кроме того, иск к Трампу подавали три комитета Конгресса. Они требовали от президента раскрытия финансовой информации. Однако Верховный суд отказал законодателям и предоставил право принять решение судам низших инстанций. Это означает, что до президентских выборов в США в ноябре этого года Конгресс с налоговыми декларациями Трампа не ознакомится.
В июне 2015 года, перед выдвижением на пост президента, Трамп заявил, что его состояние составляет почти 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Однако журнал Forbes тогда оценил состояние Трампа в два раза меньше.
В апреле 2020 года Forbes оценил состояние президента в 2 миллиарда 1 миллион долларов, на один миллиард меньше по сравнению с октябрем 2019 года.
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался режиссер Алан Паркер
В Великобритании в возрасте 76 лет умер режиссер Алан Паркер. Известно, что последние годы он тяжело болел.
Паркер родился в Лондоне в 1944 году. Свою карьеру она начинал как копирайтер в рекламной отрасли, но затем начал режиссировать рекламные ролики.
Паркер является одним из основателем Британской гильдии режиссеров, председатель Британского совета по кинематографии. В 1995 году получил Орден Британской империи, а в 2002 – произведен в рыцари.
Паркер снял такие известные фильмы, как «Эвита», «Полуночный экспресс», «Сердце ангела», «Стена» на музыку Pink Floyd. Картина «Птаха» в 1985 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля.
За всю карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии. Он дважды был номинирован на премию «Оскар», трижды – на премию «Золотой глобус».
В 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев.
Из Москвы вылетел первый с начала пандемии международный рейс
Первый с начала пандемии коронавируса рейс международного авиасообщения вылетел сегодня из аэропорта Шереметьево. Это был перелет компании «Аэрофлот» из Москвы в Стамбул.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вылететь туда можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
По данным ТАСС, с 11 августа Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами. Как утверждается, эта идея обсуждалась на совещании у заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Росавиация от комментариев отказалась.
Россия закрыла границу с другими странами в марте из-за пандемии коронавируса нового типа. До начала июля продолжались регулярные рейсы с Минском, однако потом и они были прекращены. Белоруссия рассчитывала открыть границу с августа, однако накануне компания «Белавиа» отменила рейсы в Москву из Минска на начало августа.
Ранее российское правительство заявляло, что готово возвращаться к перелетам только на взаимной основе. В случае соблюдения этого принципа восстановление полетов в весь Евросоюз может отложиться на месяцы: свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешать только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это почти в три раза меньше, чем регистрируется последние две недели. Однако некоторые страны ЕС разрешают въезд в индивидуальном порядке.
С начала пандемии COVID-19 в России заболели почти 850 тысяч человек. Умерли более 14 тысяч пациентов.
В мире за прошедшие сутки коронавирус выявлен более чем у 292 тысяч человек. Это рекордный прирост с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Общее число заболевших в мире приближается к 18 миллионам. Умерли почти 683,5 тысяч человек.
За сутки на Северном Кавказе умерли четыре человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 379.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Ставропольском крае умерли три человека, в Краснодарском крае – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерло 1004 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 118 человек:
- Ставропольский край + 118 (8341 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 99 (8365)
- Дагестан + 42(9308)
- Адыгея + 28 (2775)
- Ингушетия + 21 (3709)
- Калмыкия + 19 (2640)
- Кабардино-Балкария + 16 (5993)
- Северная Осетия + 13 (4557)
- Чечня +12 (2072)
- Карачаево-Черкесия + 11 (4453)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 51 827 случаев заболевания COVID-19, сообщают «Кавказ.Реалии». В целом по России, согласно данным Оперштаба на 1 августа, выявлено уже 845 443 человек с коронавирусом.
- Накануне число умерших от коронавируса на Северном Кавказе превысило 1000 человек.
- Ставропольский край вернул себе лидерство по числу новых заболевших COVID-19. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Марина Эзугбая: Все новые случаи коронавируса в Грузии – завозные
Все три новых случая коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, являются завозными. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Трое новых пациентов являются водителями международных грузовых перевозок. Из них двое были доставлены в столичную инфекционную больницу. «Один из них въехал из России, а второй – из Азербайджана», - отметила Эзугбая.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 245 пациентов с коронавирусом. В их числе 41 пациент тбилисской клиники. «Состояние наших пациентов стабильное. Ни у кого из них не отмечается прогрессирования заболевания», - сообщила Эзугбая.
- В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтвержден 1 171 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 285 человек.
- Общее число выздоровевших составляет 947 – за последние сутки выздоровели и покинули клиники семь человек с ранее подтвержденным COVID-19. За время пандемии от последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 17 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
США ввели санкции против китайской организации за нарушение прав коренных народов в Синьцзяне
Санкции введены в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса
Соединенные Штаты заявили о введении санкций против китайской правительственной структуры и двух должностных лиц за их предполагаемое участие в "серьезных нарушениях прав" уйгуров, казахов и представителей других коренных этнических групп Синьцзяна.
Санкции введены в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса (XPCC). Министерство финансов США охарактеризовало это предприятие как "военизированную организацию… которая подчиняется Коммунистической партии Китая" и "усиливает внутренний контроль над регионом, содействуя продвижению китайского видения экономического развития".
Под санкциями оказались также Пэн Цзяжуй, партийный функционер и руководитель XPCC, и Сунь Цзиньлун, бывший "политический комиссар" XPCC.
Санкции подразумевают заморозку всех американских активов предприятия и должностных лиц и запрет для американцев вести с ними бизнес.
Санкции введены на фоне ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем и активизации усилий США по оказанию давления на Пекин в связи с грубыми нарушениями прав человека в Синьцзяне.
Пекин обвиняют в отправке более миллиона уйгуров, казахов и представителей других исповедующих ислам коренных этнических групп в "лагеря политического перевоспитания", где они подвергаются физическому насилию, идеологической обработке и где их заставляют отречься от своего языка и культуры. Китай обвинения отвергает и называет их вмешательством в свои внутренние дела.
COVID-19: За сутки в Армении выявлен 291 новый случай коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 291, в общем составив 38 841. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 560 и сейчас составляет 29 557.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 749.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 307, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 165 656 (1 920 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
В Грузии за сутки три новых случая коронавируса, семь пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом, семь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтвержден 1 171 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 947. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются более 6,5 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 323 человека.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 31 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 225,1 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 230 тысяч.
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