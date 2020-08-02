Из изолятора в больницу – у задержанного в Тбилиси подтвержден коронавирус

В Тбилиси коронавирус подтвердился у гражданина, помещенного в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.

28 июля обвиняемый Д.Т. был задержан сотрудниками полиции Глдани-Надзаладеви. 29 июля у гражданина поднялась температура, из ИВС его перевели в «температурную клинику». 1 августа суд установил для задержанного меру пресечения в виде заключения. В тот же день обвиняемый, находящийся в гражданской клинике, был передан под охрану офицеров эскорта пенитенциарной службы – сотрудники полиции больше не отвечали за него.

Согласно установленным в Грузии правилам, до перевода в пенитенциарное учреждение все обвиняемые должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. У Д.Т. тест оказался положительным. «Состояние обвиняемого стабильное. После консультаций с соответствующими службами здравоохранения и на основании их рекомендаций, будет определена тактика последующего лечения и решен вопрос перевода обвиняемого в ковид-клинику», - сообщили в ведомстве, передает агентство «Новости-Грузия».

По информации службы, с инфицированным контактировали две смены офицеров эскорта – по три сотрудника каждая. Офицеры первой смены и члены их семей уже перешли в режим самоизоляции. В ближайшее время они пройдут тестирование на коронавирус. В случае, если результаты окажутся отрицательными, офицеры вернуться к работе после трехнедельной самоизоляции. До выхода на службу им придется снова пройти тестирование.

Еще трое офицеров сопровождения в настоящее время остаются с обвиняемым и обеспечивают его охрану. Они перейдут в режим самоизоляции сразу после того, как задержанного доставят в ковид-центр. Это должно произойти в ближайшее время. В ведомстве подчеркивают, что шесть офицеров эскорта не контактировали с другими сотрудниками пенитенциарной системы, осужденными или обвиняемыми.