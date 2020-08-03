Цепкало: Россия решила не поддерживать Лукашенко на выборах

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало утверждает, что Кремль решил занять позицию нейтралитета на предстоящих в Белоруссии выборах и не поддерживать ни одного из кандидатов - включая действующего президента Александра Лукашенко, некогда подписавшего с Россией договор о создании Союзного государства.

В интервью украинскому сайту Hromadske Цепкало, который сейчас находится в Киеве, сказал, что российское руководство, по его данным, приняло такое решение, поскольку "не хочет ссориться с белорусским народом".

"Для России есть серьёзный вопрос - стоит ли поддерживать Лукашенко и на будущее поссориться с белорусским народом, ибо нет гарантий, что он будет переизбран. Или же поддержать народ - что тоже тяжело, поскольку существует множество договорённостей с Лукашенко и взаимных обязательств" - сказал Цепкало. По его мнению, Москва в этой ситуации заняла "единственно правильную позицию" и не поддержала никого из кандидатов.

Цепкало приехал в Киев из Москвы, где находился после того, как вместе с детьми покинул Белоруссию, опасаясь ареста. Его жена осталась в стране и принимает активное участие в кампании основной соперницы Лукашенко - Светланы Тихановской.

Цепкало - бывший дипломат, бизнесмен и топ-менеджер, ранее на занимался политикой. Весной он неожиданно выдвинул свою кандидатуру на выборах и стал - наряду с банкиром Виктором Бабарико - рассматриваться как один из главных конкурентов Лукашенко. Ни его, ни арестованного Бабарико, однако, не зарегистрировали. После этого предвыборные штабы двух кандидатов объединились с штабом Тихановской.