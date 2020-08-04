Семья умершей Тамар Бачалиашвили требует подключить к расследованию ФБР

Суд города Нувара-Элии в Шри-Ланке начал рассмотрение дела российского энтомолога-любителя и двух его друзей, которым грозят 40-летние тюремные сроки за отлов мелких животных. По версии следствия, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону и двое его приятелей отловили, умертвили и присвоили 277 животных, в основном, насекомых. Кроме того, им вменяется в вину хищение растений. Россияне утверждают, что собирали только умерших насекомых. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артём Рябов были задержаны в национальном парке Плато Хортона в центральной части Шри-Ланки 26 февраля. В кармане одно из них нашли несколько мёртвых жуков, после чего был обыскан их номер. В нём, как утверждалось, были найдены более 500 различных насекомых и животных более чем 20 видов — в том числе хамелеонов, скорпионов и жаб. Ещё больше сотни мёртвых насекомых были найдены в автомобиле россиян. Кроме того, им вменяется в вину сбор редких растений, занесённых в Красную книгу.

Адвокат россиян говорит о грубом нарушении их прав во время следствия. Россиянам, по его словам, не предоставляли адвокатов, переводчиков, проведённый обыск с изъятием животных проводился без понятых и не был оформлен соответствующим протоколом. После ареста россияне втроём находились в камере на 90 человек, из-за чего у Игнатенко, как утверждается, обострилась язва желудка.

Российские биологи поставили под сомнение защитный статус большинства обнаруженных животных. Защита предоставила суду независимую экспертизу, подготовленную 11 ведущими российскими учёными в этой сфере, известными в международном научном сообществе, — пишет “Коммерсантъ”. Среди них — директор Зоологического института, член-корреспондент РАН Никита Чернецов, президент Русского ботанического общества Леонид Аверьянов, пять докторов и четыре кандидата биологических наук.

В тексте утверждается, что из большую часть насекомых местные специалисты вообще не смогли точно идентифицировать. Опознать удалось лишь 33 животных, большинство из которых, согласно утверждению российских учёных, не являются уникальными. Часть насекомых, считают учёные, не могли оказаться там, где были арестованы россияне. А часть вообще водится только в Западном полушарии.

Российские учёные посчитали достойными защиты только шесть обнаруженных животных. А именно — высушенная тропическая бабочка “Пятнистый джокер” (Byblia ilithyia) и пять пойманных живыми рептилий: шриланкийский горбоносый щитомордник, черногубый калот, шишконосая агама, пятнистый полупалый геккон и североцейлонский кривопалый геккон. Кроме того, учёные признали, что в защите нуждается собранное россиянами эндемичное растение осбекия ланата.

При этом в России предполагают, что привлечённые следствием эксперты в большинстве случаев не были специалистами и могли ошибаться в принадлежности всего материала.

В Шри-Ланке действуют строгие законы по защите природы, запрещающие убивать или ранить любых диких животных, позвоночных и беспозвоночных, а также брать их с собой, живых и мёртвых, — отмечает издание “Медуза”. При этом друзья и знакомые Игнатенко, с которыми удалось пообщаться изданию, отрицают злой умысел, считая, что он действовал в интересах науки. Коллега Игнатенко по ростовскому зоопарку рассказала, что насекомые являются его страстью с детства, и что он собирал их и в Ростове, в основном, для коллекционирования.