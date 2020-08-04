Абхазский министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с делегацией Минздрава России

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи больным COVID-19, в самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация Минздрава России. В ее составе помощник министра здравоохранения Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов.

Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая на данный момент является госпиталем для больных COVID-19 в республике. Гости ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации, посетили инфекционный блок больницы, «красную» зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

В конце недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа. Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлиники.

После инспекции медучреждений в Минздраве состоялось совещание, на котором подвели итоги встречи. Представители Минздрава России еще раз высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале для больных COVID-19 и особо подчеркнули свою готовность оказать жителям республики всестороннюю помощь.

«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию. В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», - по завершении встречи отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Также была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которая будет направлена в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале. В ходе встречи поднимался вопрос и о лекарственных препаратах.

«По официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы», – отметил Тамаз Цахнакия.

В ходе встречи поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба абхазского Министерства здравоохранения.