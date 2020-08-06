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В Минске и других городах Белоруссии отменены митинги оппозиции
В Минске отменён митинг кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Штаб кандидата планировал провести его в четверг вечером в парке Дружбы.
Решение об отмене принято штабом в связи с тем, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвящённый Дню железнодорожны войск. При этом митинг Тихановская анонсировала 1 августа, а горисполком Минска объявил о празднике 3-го числа.
Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что власти отказали оппозиции и во всех альтернативных площадках, причём не только в Минске, но и в других городах страны - в частности, в Слуцке и Солигорске. В штабе Тихановской назвали эти действия "абсолютно незаконными" и подали жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК. Тем не менее оппозиционеры подчеркнули, что не будут провоцировать людей и призывать их выходить на несанкционированные акции.
Вместе с тем Анна Красулина объявила, что Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, объединившиеся в один оппозиционный штаб, планируют в 19.00 посетить "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют в Киевском сквере. Она подчеркнула, что женщины идут туда как простые "граждане Беларуси", и высказала надежду, что власти в соответствии с законом обеспечат безопасность всех собравшихся.
Ранее сотрудники управления МВД Белоруссии по борьбе с организованной преступностью задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз, предупредив её об ответственности "за организацию несанкционированных мероприятий".
- Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на шестой срок подряд. Власти арестовали двух оппонентов Лукашенко, собиравшихся участвовать в выборах - банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Ещё одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало, ЦИК отказал в регистрации. При этом он покинул страну, опасаясь преследования.
- После ареста Тихановского его жена Светлана приняла решение участвовать в выборах. ЦИК зарегистрировал её. Вокруг Тихановской объединились другие штабы незарегистрированных оппозиционных кандидатов.
- Президентская кампания также проходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой. Лукашенко прямо обвиняет Россию (хотя и не лично Владимира Путина) во вмешательстве в выборы. Несколько дней назад в Белоруссии были арестованы 33 гражданина России, которых белорусские власти обвинили в подготовке беспорядков. Утверждается, что это бойцы так называемой "ЧВК Вагнера". Москва отвергает обвинения.
Другие новости дня
FT: Кремль начал кампанию против Фургала еще в 2018 году
Администрация президента еще в 2018 году начала кампанию против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет Financial Times. Источники издания утверждают, что перед чиновниками Кремля поставили задачу – снизить рейтинг губернатора до 46%. Когда это не получилось сделать, Фургал был арестован.
Перед выборами губернатора в регионе в 2018 году Владимиру Путину доложили, что беспокоиться не о чем: хотя около половины жителей края недовольны положением дел в экономике и социальной сфере, они не видят реальных альтернатив губернатору (Вячеслав Шпорт из "Единой России"). Однако Фургал, несмотря на прогнозы, победил на губернаторских выборах с большим перевесом (69,6% голосов). С этого момента перед администрацией президента стояла задача сделать оппозиционного кандидата менее популярным и даже подорвать его легитимность.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, Кремль давал четкое распоряжение чиновникам снизить рейтинг популярности Фургала в регионе до 46,1%, одновременно увеличивая рейтинг Путина до 48,6%. Согласно методичке для государственных СМИ, местные журналисты должны были сообщать о любом положительном событии в регионе, указывая на то, что жизнь региона улучшается "благодаря решениям и действиям президента".
Сейчас Кремль озадачен ситуацией, поскольку не ожидал подобного масштаба протестов, пишет FT. Еще одной проблемой стало то, что Москва больше не может использовать привычные пропагандистские объяснения уличным акциям и обвинять в них иностранных игроков.
- Экс-губернатора обвиняют в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. По версии следствия, он был организатором покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийств двух конкурентов по бизнесу – Евгения Зори и Олега Булатова. Фургал отвергает все обвинения.
- В Хабаровске не прекращаются акции в поддержку Фургала. В них принимают участие тысячи человек.
Мишель Обама: моя депрессия связана с пандемией и лицемерием Трампа
Бывшая первая леди США Мишель Обама призналась, что страдает лёгкой формой депрессии. По её словам, её состояние связано с пандемией коронавируса, расизмом и лицемерием администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом Обама сообщила в своём подкасте на Spotify во время разговора с американской журналисткой Мишель Норрис.
В Обама рассказала, что у неё были трудности с поддержанием привычной физической активности и сном. Выходом из сложившейся ситуации бывшая первая леди назвала поддержание стабильного режима дня. Кроме того, по словам Обамы, чтобы преодолеть эмоциональные спады, нужно знать себя и понимать, какие вещи приносят радость.
Мишель Обама запустила свой подкаст на платформе Spotify в конце июля. Первым гостем стал её муж, бывший президент США Барак Обама. Супруги поговорили о своих текущих обязанностях и взаимоотношениях с обществом.
В первом сезоне бывшая первая леди планирует публиковать разговоры с родственниками и близкими друзьями.
В Сухуми сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией
В Сухуми сообщили, что железнодорожное пассажирское сообщение с Россией возобновляется с 7 августа. Прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» самопровозглашенной республики Абхазия Игорь Маргания.
«Пассажирское сообщение было остановлено с конца марта, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливалось. После четырехмесячного перерыва возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Оба поезда выезжают 7 августа и 9 августа прибудут на Сухумский железнодорожный вокзал. Московский поезд будет ходить ежедневно, санкт-петербургский – по расписанию. 17 августа мы ожидаем прибытия поезда из Самары», – сказал Маргания.
Он так же сообщил, что с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе – Гагра, составом из 11 вагонов. Поезд будет прибывать в Гагру, оттуда туристов развезут по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они вернутся обратно в Туапсе.
«Туристы в более комфортных условиях смогут приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями», – подчеркнул Игорь Маргания.
- Почти 100 тысяч человек пересекли де-факто границу России и Абхазии с момента ее открытия 1 августа, – сообщили накануне в пресс-службе сочинской таможни.
- Специалисты не исключают роста числа инфицированных коронавирусом в Абхазии после открытия де-факто границы с Россией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и три пациента скончались.
Ахвледиани постарается внести вклад в «примирение грузинского, осетинского и абхазского обществ»
Новый госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани поблагодарила премьер-министра Георгия Гахария и правительственную команду за оказанное доверие.
Ахвледиани заявила, что постарается внести вклад в осуществление главных национальных приоритетов страны. Это, по её словам - восстановление территориальной целостности в международно признанных границах; примирение грузинского, осетинского и абхазского обществ; а также консолидация общества с учётом принципа равноправия.
«Правительство Грузии осуществляет мирную, последовательную, прагматичную политику урегулирования конфликта, у которой есть солидная международная поддержка. Основа и приоритет этой политики – примирение общества, разделенного войной, а также забота о людях, которые ежедневно страдают от итогов нерешенного конфликта», – сказала она.
Ахвледиани заявила, что будут продолжены мирные инициативы правительства, в том числе «Шаг к лучшему будущему».
«Мы готовы к диалогу, нам не безразлична судьба людей, живущих по обе стороны разделительных линий. Мы заинтересованы в улучшении их социально-экономических условий и установлении прямых контактов», - отметила она.
- Тея Ахвледиани работала в системе МИД Грузии с 1997 года, в 2014-2019 годах была послом Грузии в Эстонии, в 2019 году была назначена заместителем министра здравоохранения.
Медиазона: Селитру с Руставского завода везли на завод по производству взрывчатки в Мозамбике
2 750 тонн аммиачной селитры, взорвавшихся в порту ливанской столицы Бейрута, перевозились из Грузии в Мозамбик для компании по производству промышленных взрывчатых веществ. Это следует из коносамента на груз, копию которого предоставил «Медиазоне» капитан задержанного в 2013 году ливанскими властями судна Rhosus Борис Прокошев.
В документе, подписанном в грузинском Батуми 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Rhosus Вячеславом Абакумовым, в качестве поставщика указана компания «Rustavi Azot», в качестве получателя — международный банк Мозамбика. При этом в разделе «Уведомить о прибытии» вместе с адресом указано предприятие Fabrica de Explosivos — это распространенная практика для указания стороны, которая занимается таможенным оформлением и дальше распоряжается грузом.
Эта компания указывает на своем сайте, что занимается производством и применением коммерческих взрывчатых веществ — в том числе АСДТ, состоящего из гранулированной аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества. Помимо Мозамбика компания работает в Замбии, Демократической республике Конго и Малави, - пишет «Медиазона».
Накануне заместитель директора АО «Руставский азот» Леван Бурдиладзе заявил «Эху Кавказа», что его компания управляет заводом с 2017 года, а в 2013 году заводом управляло другое юридическое лицо – ООО «Руставский завод».
«Поэтому предоставить точную, достоверную информацию о грузе я не могу», – отметил Бурдиладзе.
- Нитрат аммония широко используется и как азотное удобрение, и как взрывчатое вещество. Он особенно взрывоопасен при контакте с горючими материалами и открытым огнем. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе, оксиды азота и аммиак.
- 2 750 мешков с азотным удобрением высокой концентрации объемом по тонне каждый лежали на складе в порту Бейрута на протяжении шести лет, пока местные власти решали, что делать с грузом. Аммиачная селитра была конфискована с судна Rhosus, которое принадлежало кипрскому бизнесмену российского происхождения Игорю Гречушкину и было задержано в бейрутском порту в 2013 году; годом позже моряков отпустили, а мешки с удобрением разгрузили на сушу.
- На заседании Высшего совета по обороне Ливана после разрушительного взрыва 4 августа сообщалось, что недавняя инспекция на причале потребовала устранить свободный доступ на склад с веществом. Взрыв, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ, которые должны были перекрыть доступ внутрь: от искр загорелись петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировала селитра. Погибли, по последним данным, не менее 135 человек, пострадали около пяти тысяч; разрушения коснулись примерно половины зданий в Бейруте.
Facebook впервые удалил пост Трампа, Twitter — забанил аккаунт его штаба
В интервью Fox News президент США заявил, что дети почти не подвержены коронавирусу. Руководство соцсетей заявило, что это дезинформация
Facebook удалил сообщение президента США Дональда Трампа о коронавирусе. Запись в официальном аккаунте президента США содержала отрывок из интервью телеканалу Fox News. В разговоре Трамп настаивает на возобновлении занятий в школах и говорит, что, по его мнению, дети обладают почти полным иммунитетом от вируса.
Представитель Facebook заявил, что высказывания главы Белого дома содержат ложную информацию. Публикация таких видео противоречит политике соцсети по вопросам коронавируса. Facebook ранее удалял рекламные ролики избирательного штаба Трампа, но пост президента удалён впервые.
Фрагмент интервью Трампа также был размещён в твиттере его избирательного штаба. Руководство Twitter заблокировало учётную запись, сославшись на то, что сообщение содержит дезинформацию о коронавирусе.
Предвыборный штаб президента США назвал действия соцсетей предвзятыми и обвинил Facebook и Twitter в подыгрывании демократам. "Президент привел факты, которые свидетельствуют, что дети менее подвержены заражению коронавирусом", - сообщила представитель штаба Трампа Кортни Парелла. Белый дом ситуацию пока не прокомментировал.
- В конце мая президент США подписал указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи Закона о порядочности в СМИ. Он рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов пользователей. Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.
- По словам Трампа, цель указа – защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.
- Представители Twitter, Facebook и Google в ответ раскритиковали указ президента.
Лукашенко рассказал о готовности выдать часть задержанных россиян Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности выдать часть задержанных в санатории под Минском россиян Украине. Об этом он говорил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, рассказал тот Белорусской службе Радио Свобода.
По словам Лукашенко, прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии будет “дан зеленый свет”, чтобы передать задержанных Украине и России. Ранее о выдаче задержанных, замеченных в участиях в боях в Донбассе Лукашенко попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Белорусские спецслужбы задержали группу из 33 россиян в конце июля. У части из них имеется украинское гражданство. Минск считает задержанных членами частной военной компании Вагнера и подозревает их в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии. 9 августа в стране запланировано проведение президентских выборов.
Москва настаивает, что все задержанные — граждане России, направлявшиеся через Минск транзитом в другие страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не признаёт украинское гражданство задержанных, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова заявила, что Россия “не даст в обиду” задержанных.
200 лари детям из госбюджета – новая инициатива правительства Грузии
Правительство Грузии анонсировало новый пакет мер социальной поддержки. Как сообщил премьер-министр Георгий Гахария, по 200 лари (65 долларов) из бюджета получат все дети в возрасте до 17 лет. Инициатива связана с началом учебного года.
Правительство профинансирует и обучение студентов из социально незащищённых семей.
Зимой гражданам с низким уровнем потребления электроэнергии и газа вновь оплатят коммунальные услуги. Инициатива затронет абонентов, которые потребляют до 200 кВт⋅ч электроэнергии и до 200 куб. м. газа в месяц. Они будут освобождены от платежей на 4 месяца (ноябрь, декабрь, январь, февраль).
Гахария также сообщил, что 300 лари (97 долларов) зачислят всем самозанятым гражданам, заполнившим заявку по ранее анонсированной программе социальной поддержки, но не сумевшим предоставить соответствующую документацию.
Гахария поручил новому госминистру продолжить примирение «с абхазскими и осетинскими братьями»
Тея Ахвледиани назначена госминистром Грузии по делам примирения и гражданского равноправия. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Ахвледиани была послом Грузии в Эстонии, в 2019 году была назначена заместителем министра здравоохранения.
Представляя нового министра, Гахария заявил, что мирная деоккупация Грузия должна произойти путём примирения.
«Функция, обязанность и главная миссия этого министерства – продолжение и завершение процесса примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями», – отметил Гахария.
Ранее пост госминистра занимала Кетеван Цихелашвили. Её назначили послом Грузии в Австрии.
В Грузии за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1206. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 987 – за сутки выздоровели 10 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В стационарах, под наблюдением врачей находятся 294 человека, в карантине – 7071.
Здание мэрии Тель-Авива украсили флагом Ливана в знак солидарности
Власти Тель-Авива сегодня вечером, 5 августа, подсветили здание мэрии в цвета флага Ливана в знак солидарности с пострадавшими при взрывах в Бейруте.
Фотографию выложил в своем твиттере мэр города Рон Хульдаи, написав, что «человечность важнее любого конфликта, и наши сердца сегодня вместе с нашими ливанскими соседями».
Ранее правительство Израиля предложило Ливану помощь в борьбе с последствиями катастрофы.
4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошла серия мощных взрывов, разрушивших здания в радиусе нескольких километров.
По последним данным погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения. Без крова остались 250 тысяч жителей. Число погибших, как полагают власти, будет расти. После взрыва пропавшими без вести считаются сотни людей. Спасатели ищут их под завалами. В Бейруте на две недели введён режим чрезвычайного положения.
Власти Ливана заявили, что причиной произошедшего стали почти три тысячи тонн хранившейся на складе в порту конфискованной аммиачной селитры, которая используется, в частности, для изготовления взрывчатки и ракетного топлива. По версии следствия, вещество на протяжении шести лет содержалось в небезопасных условиях.
По информации СМИ, селитра в свое время была конфискована с судна, которое принадлежало российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину. Сейчас он живёт на Кипре.
В 2013-м году судно Rhosus, ходившее под молдавским флагом, из-за проблем с электроникой было вынуждено встать на стоянку в порту Бейрута - на пути из грузинского Батуми в Мозамбик. Ливанские власти запретили судну выходить в море, груз - конфисковали.
Немецкие экологи подали новый иск против «Северного потока-2»
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорили в суде разрешение, выданное властями Германии на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
Как отмечает «Немецкая волна», иск подан в высший административный суд земли Мекленбург-Верхняя Померания в Грайфсвальде. В заявлении, опубликованном на сайте DUH, говорится, что они добиваются повторного рассмотрения заявки на ввод трубопровода Управлением горнодобывающей промышленности города Штральзунд.
Экологи ссылаются на новые научные данные, в соответствии с которыми работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечке метана. Ущерб от подобного выброса, как утверждают авторы иска, может оказаться выше оценок, которые давались ранее.
В компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG агентству РИА Новости заявили, что приняли иск к сведению и оценят его.
РБК пишет, что в марте немецкое Общество защиты окружающей среды уже требовало проверить разрешение на строительство газопровода с точки зрения его воздействия на экологию. Тогда в Nord Stream 2 AG в ответ заметили, что проект одобрили власти пяти стран «на основе всесторонних оценок его влияния на природу».
Работы по строительству ветки прервались в декабре прошлого года после того, как США пригрозили компаниям – владельцам судов-трубоукладчиков санкциями. В Вашингтоне считают, что «Северный поток-2» увеличит влияние России на Европу и станет угрозой для ее безопасности. В Берлине и Москве против такой трактовки возражают, называя газопровод исключительно коммерческим проектом.
В Абхазии 2 из 150 тестов на коронавирус дали положительный результат
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, сегодня, 5 августа, тестирование на наличие инфекции было проведено у 105 граждан - диагноз COVID-19 подтвержден у двоих из них. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ продолжают проходить лечение 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и три пациента скончались.
Оперативный штаб настоятельно просит граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса
Американская корпорация SpaceX провела успешные лётные испытания прототипа второй ступени ракеты-носителя “Старшип”. Пуск прошёл на полигоне Бока-Чика в Техасе, трансляция велась на ютьюб-канале NASASpaceFlight.
Во время испытаний прототип поднялся на 150 метров, переместился в сторону и совершил мягкую посадку на заданную часть испытательной площадки.
“Старшип” – это перспективная сверхтяжёлая ракета, состоящая из двух многоразовых ступеней. Вторая должна будет служить в качестве грузового или пассажирского космического корабля.
SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и, в перспективе, для колонизации Марса. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна выводить на орбиту полезную нагрузку массой более 100 тонн.
Взрыв в Бейруте: нитрат аммония «с большой долей вероятности» был произведён в Рустави
Аммиачная селитра (нитрат аммония), которая взорвалась в порту в Бейруте, была с большой долей вероятности произведена на руставском заводе «Азот» в Грузии. Об этом «Эху Кавказа» заявил заместитель директора АО «Руставский азот» Леван Бурдиладзе.
Он пояснил, что его компания управляет заводом с 2017 года, а груз, о котором идёт речь, относится к 2013 году.
«Тогда заводом управляло другое юридическое лицо – ООО «Руставский завод», поэтому предоставить точную, достоверную информацию я не могу», – отметил Бурдиладзе.
При этом представитель компании сказал «Эху Кавказа», что срок годности продукции, произведенной в Рустави, составляет 6 месяцев.
«Согласно информации, распространённой в социальных сетях и интернете, просроченный нитрат аммония в течение многих лет хранили, грубо нарушая меры безопасности. Особенно недопустимо хранить этот продукт в сырости, на территории порта. По неподтверждённой информации, там же недалеко производили фейерверки. Это то же самое, что разжечь огонь у цистерны с нефтью или газом», - заявил Бурдиладзе.
По его словам, сейчас руставский «Азот» поставляет продукцию в десятки стран, в том числе в Марокко, Италию, Францию, Великобританию, Украину, страны Южной Америки.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Не менее ста человек погибли, еще более четыре тысячи человек пострадали, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на ливанский Красный Крест.
Ливанский телеканал LBCI сообщил, что аммиачная селитра была конфискована с корабля Rhosus. Судно под молдавским флагом зашло в сентябре 2013 года в порт Бейрута из-за технических проблем. Rhosus перевозил груз селитры из Грузии для Мозамбика. Позже груз был конфискован таможенными службами и помещен на склад в порту.
МВД отчиталось о поисках пропавшего в Сванети 13-летнего Ильи Пилпани
В поисках 13-летнего Ильи Пилпани участвуют 80 пожарных из Службы управления чрезвычайными ситуациями, подразделения полиции, беспилотники, водный транспорт и вертолет пограничной полиции, - заявил на специальном брифинге руководитель Службы управления чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
По его словам, спасатели ищут пропавшего подростка как в Сванети, так и на побережье Черного моря, фотография Пилпани была разослана во все отделы МВД по всей Грузии.
Илья Пилпани – гражданин Казахстана, еще зимой он вместе с отцом приехал из Алматы погостить к родственникам в Местия. Из-за пандемии коронавируса они не смогли вернуться в Казахстан, - пишет «Новости-Грузия».
Утром 18 июля Илья уехал из дома кататься на велосипеде. В последний раз Илью видели в деревне Ленджери. Отец в беседе с журналистами сообщил, что у него были бытовые ссоры с сыном и не исключил, что мальчик мог спланировать побег из дома. Сообщение о пропаже подростка в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 19 июля.
«На все действующие телефонные номера в Грузии Центр управления общественной безопасностью «112» отправил информационные короткие текстовые сообщения на трех языках с фотографией Ильи Пилпани, чтобы граждане, если у них есть какая-либо информация, могли позвонить по номеру 112», — заявил Мгебришвили.
После исчезновения подростка спасатели обследовали в общей сложности 38 сел и их окрестности в Сванетии: Ленджери, Лашдгвери, Месгуни, Немсиа, Соли, Каэри, Лхани, Картвани, Ланхври, Искари, Цаланари, Эцери, Калаши, Ушгули, Угвали, Пари, Земо Луха, Квемо Луха, Лахамула, Нодаши, Магарди, Лезгара, Свипи, Гвебалди Соли, Каери, Лемсиа, Кашвети, Лаштгвери, Несгуни, Заргаши, Курели, Бечо, Мазери, Джорквали, Латали.
Были осмотрены заброшенные дома в вышеперечисленных селах, а также территория близ семи рек, их русла и ущелья. Спасатели обыскивали горы, пастбища, туннели, искали в лесу. Ведутся поисковые работы на реке Ингури и Ингури ГЭС.
«Представители МВД поддерживают постоянную связь с семьей пропавшего подростка. Родители Ильи Пилпани ежедневно информируются о текущей работе», — добавил Мгебришвили.
Ведется расследование исчезновения подростка в соответствии с подпунктом «г» части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Грузии — «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».
Де-факто границу России с Абхазией за 4 дня пересекли почти 100 тысяч человек
Почти 100 тысяч человек пересекли де-факто границу России и Абхазии с момента ее открытия 1 августа. При этом продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока, – сообщили ТАСС в пресс-службе сочинской таможни.
«Проследовали в обоих направлениях из РФ в Абхазию и обратно физлица - 92 061, транспорт - 18 821, в том числе автобусы - 456, легковые - 17 614, грузовые - 751. Данные с 1 августа, с момента открытия границы. Продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока», – отметили в пресс-службе.
Представители таможни отметили, что предпринимаются все меры для ускорения таможенного контроля и быстрого прохождения границы. Так, на въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста, в том числе и резервная, открытая специально для увеличения пропускной способности. Кроме того, прикомандированы должностные лица с других постов.
В понедельник в пресс-службе сообщали, что на минувших выходных мост через реку Псоу пересекли более 30 тысяч человек.
Специалисты не исключают роста числа инфицированных коронавирусом в Абхазии после открытия де-факто границы с Россией. Общее число выявленных заболевших на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Ефремов отказался признать вину в ДТП со смертельным исходом
Актёр Михаил Ефремов, которого обвиняют ДТП со смертельным исходом, в среду на заседании Пресненского суда Москвы отказался признать вину. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я ничего не помню. Нет, не признаю", – заявил Ефремов. Его адвокаты считают, что признавать вину преждевременно. Прокурор заявила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч и потерял управление над автомобилем. Ранее актёру продлили домашний арест до 22 января 2021 года.
ДТП с участием актёра Михаила Ефремова произошло 8 июня. По версии следствия, находясь за рулём в состоянии опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм. В конце июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ефремова. Его будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье – 5 лет лишения свободы.
- Актёр за время после ДТП дал единственный комментарий по поводу произошедшего. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего Сергея Захарова, заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть, подчеркнув при этом, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Ефремов также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства.
- Семья Захарова не приняла извинения. По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, родные Захарова не получали от актёра предложений о компенсации.
Ингурский КПП открыт: "гуманитарный коридор" будет действовать с 5 по 9 августа
Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей самопровозглашенной республики.
Как сообщается на сайте абхазской Службы госбезопасности, с 5 по 9 августа 2020 года пропуск через ингурский КПП будет осуществляться с 9:00 до 19:00 по местному времени. Все прибывающие в Абхазию граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья. Пересечение де-факто границы будет возможно при наличии абхазского паспорта, вида на жительство, справки (форма №9), выданной органами МВД, для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
Гуманитарный коридор организуется уже в четвертый раз. В условиях карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, первый гуманитарный коридор был открыт с 26 по 31 мая, тогда в Абхазию вернулись 532 жителя. Во второй раз - с 22 по 24 июня – в Абхазию вернулись 1 111 человек. В третий раз гуманитарный коридор открылся 13 июля. В общей сложности через границу перешло 2085 человек, напоминает "Апсныпресс".
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного операционистами Сбербанка
Следственное подразделение столичного УВД с согласия прокурора Сухуми возбудило уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в отношении Чхеидзе В.Б. и Гагуа Г.Н. Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
Согласно материалам уголовных дел, с декабря 2018 г. по март 2019 г. операционисты дополнительного офиса №1070 Сбербанка Абхазии, Чхеидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нугзаровна, «имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка, путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка».
Валерия Чхеидзе похищенные денежные средства (638224 рублей) в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица. После этого, воспользовавшись возможностью самостоятельного осуществления финансовых операций по данному счету с использованием карты клиента банка, она снимала различными частями наличных средств в банкомате Сбербанка Абхазии.
Аналогичным способом обналичила 1 182 200 рублей Гунда Гагуа.
Уголовное дело в отношении Валерии Чхеидзе и Гунды Гагуа возбуждено по ч. 4 ст. 156 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
В Грузию прибывают иностранные туристы, которые не проходят карантин
Руководитель администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили объяснила по завершению заседания координационного совета, что туристы, прибывшие первыми после перерыва в связи с пандемией рейсами из Мюнхена и Парижа, въехали в Грузию без прохождения карантина.
По словам Квривишвили, этими рейсами прилетели и граждане Грузии, имеющие двойное гражданство и они также не проходили карантин.
«Мы рады, что в авиационную и туристическую индустрию нашей страны возвращаются являющиеся нашими партнерами международные авиакомпании, оперируя регулярными рейсами. Вчера был выполнен парижский рейс. На борту находилось 188 человек, абсолютное большинство из которых - туристы. Естественно, они покинули аэропорт без карантина и теперь путешествуют по Грузии. Тот же принцип распространился и на мюнхенский рейс. Абсолютное большинство пассажиров, прибывших и этим рейсом - туристы», - сказала Мариам Квривишвили.
Своей радостью тем, что на улицах уже появились первые иностранные туристы, поделилась после завершения заседания координационного совета и министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Как уже известно, в августе мы частично открыли регулярные полеты. Летает «Люфтганса», выполняются мюнхенские рейсы, первый рейс «Эйр Франс» прибудет 9 августа, сегодня вылетит и завтра прилетит первый рейс «Эйр Балтики» Рига-Тбилиси-Рига. Кроме того, «Аирзена» выполняет коммерческие чартеры, в течение месяца запланировано до 16 коммерческих чартеров. Кроме того, мы продолжаем переговоры с другими компаниями и не только в августе, но и в сентябре поэтапно откроем другие возможные полеты, но, конечно, в первую очередь, с учетом эпидемиологической ситуации. Можно сказать, что на рейсах из Парижа, Мюнхена, а также тех, что ожидаем из Европы, большинство, ¾ пассажиров являются иностранными туристами, международными визитерами. Исходя из этого, мы уже сможем вновь увидеть на улицах иностранных туристов. Это очень важная статистика, разумеется, летают и пользуются этими рейсами и наши граждане, но в основном это визитеры, которые хотят посетить Грузию, потому что наряду со свсей привлекательностью, Грузия является безопасной страной», - заявила Натия Турнава, передает "Интерпрессньюс".
Михаил Чхенкели: учеба в школах Грузии начнется 15 сентября в обычном режиме, в классных комнатах
Министр образования Грузии Михаил Чхенкели уведомил общественность, что учебный год в грузинских школах начнется 15 сентября в обычном режиме. По его словам, аналогично возобновится учеба и в университетах.
«Учитывая нынешнюю эпидситуацию, учеба в школах начнется в классных комнатах 15 сентября, в обычном режиме, так же и в университетах. По сегодняшним данным, учебный год начнется в привычном режиме и в классных комнатах, но мы готовы к любому сценарию, и система образования приспособится к эпидситуации, которая будет на тот момент»,- сообщил Чхенкели, передает "Интерпрессньюс".
О том, как будет организован процесс обучения в школах, рассказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его словам, если традиционно в одной классной комнате и аудитории было по 20 человек, теперь при начале учебы такого не будет и будет разработан соответствующий стандарт.
«Исходя из эпидемической возобновлению обучения ничего не угрожает. Начало обучения повысит мобильность в школах. Когда тысячи детей и студентов начнут учиться, это не будет в традиционном стиле, если в одной комнате сидели по 20 человек, то по 20 человек сидеть не смогут. Мы работаем над этим, и будет соответствующий стандарт того, как дети должны сидеть в школах, студенты - в аудиториях. Какими должны быть противоэпидемические мероприятия. Частая обработка рук, использование масок, когда будут на перемене в коридорах, хотя следует отметить, что маски не рекомендуется малолетним детям, мы дадим рекомендацию и об этом. Эти стандарты разрабатываются как для школ, так и для вузов… Разумеется когда такое большое увеличение мобильности, риск существует. Поэтому все должно быть спланировано правильно, чтобы эпидситуация не ухудшилась», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
Власти Ливана назвали причиной взрыва в Бейруте сварочные работы
Причиной сильного взрыва в поту Бейрута 4 августа стало неправильное хранение почти трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб в твиттере. Он уточнил, что селитра хранилась на складе в течение шести лет.
Ливанский телеканал LBC International отмечает, что взрыв произошёл во время сварочных работ. Работники склада решили заделать небольшие отверстия, через которые на склад могли попасть вероятные злоумышленники и совершить кражу. Во время сварки произошла детонация.
Селитра была конфискована с судна под молдавским флагом, принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска. В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли покинуть Бейрут только через год. Где находится судно — неизвестно, в последний раз оно отмечалось рядом с причалом рядом с эпицентром взрыва в 2014 году, отмечает "Медиазона".
Взрывная волна повредила здания в радиусе десяти километров. По последним данным погибло не менее 73 человек, две с половиной тысячи получили ранения. Среди пострадавших - жена и дочь ливанского премьер-министра. В числе погибших — генеральный секретарь ливанской генеральный секретарь христианской партии "Катаиб" Назар Наджарьян.
- По последним данным, при взрыве в порту Бейрута погибли как минимум 78 человек, пострадали не менее четырех тысяч. В городе отмечаются масштабные разрушения.
- Взрыв произошёл перед важным политическим событием в Ливане. 7 августа специальный трибунал в Гааге должен огласить окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири. Политик погиб в результате теракта в 2005 году.
СМИ: нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут в 2013 году из Батуми
Причиной мощных взрывов в порту Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, заявил президент Ливана Мишель Аун. Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "Аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
Rhosus перевозил груз селитры из Грузии для Мозамбика
Как сообщил ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана, аммиачная селитра была конфискована с корабля Rhosus. Судно под молдавским флагом зашло в сентябре 2013 года в порт Бейрута из-за технических проблем. Rhosus перевозил груз селитры из Грузии для Мозамбика. Позже груз был конфискован таможенными службами и помещен на склад в порту.
По словам управляющего порта, на склад никто не имел доступа. Недавняя инспекция обнаружила, что внутрь склада можно попасть через дыру в стене, а замок на двери требует замены. Взрыв произошел во время сварочных работ при ремонте двери.
«Российская газета» ссылается на сайт shiparrested.com. «Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик. Согласно информации с сайта shiparrested.com, 23 сентября 2013 года Rhosus из-за технических неполадок зашел в порт Бейрута. В ходе проверки государственным портовым контролем Ливана судну было запрещено дальнейшее передвижение по причине многочисленных нарушений правил эксплуатации. Владелец бросил Rhosus на произвол судьбы, и команда осталась на неисправном судне со ограниченными запасами пищи, воды и топлива, которые быстро заканчивались. В результате усилий юристов и дипломатов в 2014 году команде удалось покинуть судно, а груз, нитрат аммония, был перемещен на хранение в емкости на берегу», - пишет издание.
"Медиазона" обратила внимание, что Rhosus принадлежал проживающему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину.
В результате взрыва в столице Ливана погибли по меньшей мере 78 человек, сообщает Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
"Число погибших достигло 78, количество раненых возросло до 4 тысяч человек", – передает его слова телеканал.
Два мощных взрыва прогремели накануне, 4 августа, в портовой части Бейрута. В радиусе 10 километров от эпицентра взрыва повреждены здания, улицы завалены обломками зданий и перевернутыми автомобилями. Взрывную волну почувствовали жители Кипра, расположенного в 240 километрах от Бейрута.
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