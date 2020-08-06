В Минске и других городах Белоруссии отменены митинги оппозиции 

В Минске отменён митинг кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Штаб кандидата планировал провести его в четверг вечером в парке Дружбы.

Решение об отмене принято штабом в связи с тем, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвящённый Дню железнодорожны войск. При этом митинг Тихановская анонсировала 1 августа, а горисполком Минска объявил о празднике 3-го числа.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что власти отказали оппозиции и во всех альтернативных площадках, причём не только в Минске, но и в других городах страны - в частности, в Слуцке и Солигорске. В штабе Тихановской назвали эти действия "абсолютно незаконными" и подали жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК. Тем не менее оппозиционеры подчеркнули, что не будут провоцировать людей и призывать их выходить на несанкционированные акции.

Вместе с тем Анна Красулина объявила, что Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, объединившиеся в один оппозиционный штаб, планируют в 19.00 посетить "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют в Киевском сквере. Она подчеркнула, что женщины идут туда как простые "граждане Беларуси", и высказала надежду, что власти в соответствии с законом обеспечат безопасность всех собравшихся.

Ранее сотрудники управления МВД Белоруссии по борьбе с организованной преступностью задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз, предупредив её об ответственности "за организацию несанкционированных мероприятий".