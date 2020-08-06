Лукашенко заявил, что «не побежит» из страны и готов защищаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «никуда не побежит» из страны - в отличие от украинского президента Виктора Януковича, покинувшего Украину в 2014 году. В интервью украинскому журналисту Александру Гордону, которое вышло в эфир сегодня, 6 августа, за три дня до президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко сказал, что в случае вооруженной агрессии против его страны отдаст приказ стрелять.

Лукашенко также сказал, что не готов себе представить стрельбу на улицах Минска - как по участникам акций протеста, так и с их стороны. Но если такое случится, президент Белоруссии обещал действовать жестко.

Лукашенко вновь подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. Он сказал, что белорусскому руководству известно, кто в России «отдавал приказы» задержанным в Белоруссии 33-м российским гражданам - предполагаемым бойцам ЧВК Вагнера - и какие цели перед ними ставились. Подробностей он не привел.

Говоря о президентских выборах, Лукашенко сказал, что цель руководства России на этих выборах - сделать его «более податливым». Двух оппозиционных политиков, не допущенных к выборам - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало - он назвал российскими проектами. Допущенную к выборам Светлану Тихановскую Лукашенко назвал человеком, вовлеченным в кампанию штабами Цепкало и Бабарико, и сказал, что ему ее жалко.

При этом он высказал мнение, что кампанию против него организует не высшее руководство России, а руководители среднего звена, возможно - заместители министров.

Лукашенко о Крыме и Украине

Лукашенко также подверг критике бывшее руководство Украины за то, что оно не отдало приказ силой удерживать Крым в 2014 году. «Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым - жемчужина, а вы не воевали!» - сказал он.

На прямой вопрос о том, считает ли Лукашенко Россию агрессором по отношению к Украине, президент Белоруссии сказал, что не будет употреблять таких слов. При этом он сказал, что «немедленно надо заканчивать» войну в Донбассе. Лукашенко считает как Россию, так и Украину «братскими» странами и подтвердил, что Минск готов стать посредником в мирном урегулировании. «Я хочу, чтобы мы втроем - Украина, Россия, Беларусь - по-братски сели и решили вопрос» - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу в феврале 2015 года, во время сражения за Дебальцево в Донбассе. По словам Лукашенко, он спросил у Шойгу, не слишком ли далеко Россия «зашла» на Украине. Шойгу, по словам белорусского президента, согласился с тем, что с конфликтом «надо кончать». Вскоре были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта.

«Объединение невозможно»

Говоря о своих отношениях с Владимиром Путиным, Лукашенко назвал президента России «старшим братом» и «хорошим другом». При этом он сказал, что Россия оказывает на Минск неприемлемое давление. Лукашенко также заявил, что, по его мнению, Путин не будет держаться за власть и не стремится сохранить свой пост вплоть до 2036 года. «Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас», - сказал белорусский президент. Также, по словам Лукашенко, Борис Ельцин выражал свое разочарование тем, что избрал своим «преемником» Путина.

Лукашенко также сказал, что объединение России и Белоруссии уже невозможно, поскольку это не примет белорусский народ.

«Подкинули коронавирус»

Президент Белоруссии также высказал мнение, что ему «подкинули» коронавирус. По его словам, инфекцию он перенес «на ногах». Именно коронавирусом он объяснил свое нездоровье во время недавнего обращения к парламенту и народу.