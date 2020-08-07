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7 новых случаев, 7 выздоровевших – данные по коронавирусу из Грузии
За сутки в Грузии выявили 7 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1213. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 994 – за сутки выздоровели 7 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В стационарах, под наблюдением врачей находятся 282 человека, в карантине – 7166.
Другие новости дня
Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 166, умерли 5 человек
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 166, в общем составив 39 985.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 452 и сейчас составляет 32 008.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 777.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 972, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 172 994 (1 394 за последние сутки).
Трамп издал указ, запрещающий работу TikTok и WeChat, если их не продадут американским компаниям
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете приложений TikTok и WeChat в США в течение 45 дней, если они не будут проданы американским кампаниям.
Указ запрещает любые сделки с китайской компанией ByteDance – владельцем популярной социальной сети TikTok. Аналогичные меры приняты в отношении китайской технологической компании Tencent, которой принадлежитWeChat.
Согласно заявлению Белого дома, санкции призваны "устранить угрозу", которую платформы представляют для безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Трамп считает, что приложения, разработанные китайскими компаниями, "угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике" США. По его мнению, TikTok собирает персональные данные американских пользователей, что, "предположительно, позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа и корпоративного шпионажа".
Трамп отметил, что вводит ограничений на сделки с TikTok и WeСhat "в интересах национальной безопасности".
В самой компании на прошлой неделе заявили, что TikTok не планирует покидать американский рынок. "Мы не планируем никуда уходить", – заявила в сообщении в соцсети директор TikTok по Северной Америке Ванесса Паппас, добавив, что приложение безопасно для личных данных.
"Мы здесь надолго, продолжайте делиться своим голосом через наше приложение и давайте защитим TikTok", – говорится в заявлении Паппас.
Ранее сообщалось, что Microsoft намерена купить американскую долю TikTok. В ответ на это Трамп заявил, что поддержит такую сделку в том случае, если американская казна получит "значительную часть" ее стоимости. При этом президент США предупредил, что намерен запретить соцсеть с 15 сентября.
Платформа TikTok позволяет обмениваться 15-секундными видеороликами, на которых пользователи поют под фонограмму, танцуют, показывают скетчи. У социальной сети около миллиарда пользователей в 150 странах, в США их насчитывается около 80 млн.
В Ингушетии в ходе спецоперации убит известный борец Муслим Евлоев
В ночь на 7 августа в Назрани Ингушетии во время спецоперации был убит известный борец-вольник, 25-летний Муслим Евлоев. По версии силовиков, он укрывал в доме сторонников незаконного вооруженного формирования.
Как сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета России, накануне вечером у правоохранительных органов появилась информация, что подозреваемые намеревались совершить преступления террористического характера.
В 22:25 оперативный штаб Ингушетии ввел в Назрани, на улицах Московской, Барзоева, Газгиева, Пачиева, Серго и Насыр-Кортской режим контртеррористической операции. Он также был введен в селе Сагопши Малгобекского района.
Короткое боестолкновение в районе железнодорожного вокзала Назрани произошло после полуночи. Один из подозреваемых задержан.
- Муслим Евлоев был борцом вольного стиля. С 2015 года выступал за сборную Кыргызстана. В 2018 году выиграл чемпионат Азии в весовой категории до 74 кг, а годом ранее становился победителем Исламиады в Баку и международного турнира гран-при Яшара Догу в Стамбуле.
- 5 августа в Ингушетии задержали двух из троих подозреваемых в расстреле 32-летнего сотрудника Росгвардии Увайса Алиева, который был убит 28 июля. По одной из версий, задержанные могли входить в банду Аслана Бютукаева.
Твердо поддерживаем территориальную целостность Грузии – заявление ЕС
Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в заявлении делегации Европейского союза по случаю 12-й годовщины конфликта между Россией и Грузией.
«Несмотря на многие глобальные вызовы, приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается неизменной. К сожалению, в последние месяцы напряженность оставалась высокой, и российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжается в нарушение международного права и обязательств, взятых в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года. Фундаментальные права пострадавшего от конфликта населения по-прежнему
нарушаются, в том числе из-за ограничения свободы передвижения путем
так называемой «бордеризации», временного закрытия пунктов пропуска и незаконных задержаний», – сказано в заявлении.
ЕС подтвердил приверженность усилиям по стабилизации и урегулированию конфликтов в Грузии, в том числе посредством Женевских дискуссий. В заявлении говорится и о важной роли миссии мониторинга ЕС.
Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию
Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Южной Осетии и Абхазии, Москва же отказалась компенсировать экономические потери, – рассказал в интервью Дмитрию Гордону белорусский президент Александр Лукашенко.
«Ко мне приехал Хавьер Солана, очень мне понравился этот старикашка. И зная, что я человек откровенный, мы сели с ним в кабинете, и он мне напрямую говорит: «У нас есть к вам просьба». Какая у НАТО может быть просьба к Лукашенко? Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию», – рассказал Лукашенко.
Президент привел слова Соланы, что если Минск признает независимость, то начнется «парад» и вслед другие страны начнут признавать независимость Южной Осетии. Лукашенко успокоил бывшего генерального секретаря НАТО и сказал, что страна «не заморачивается на эту тему». Но поинтересовался, что будет, если страна поступит иначе.
«Он достает блокнот и начинает мне перечислять: «Господин президент, Беларусь будет немедленно отключена по расчетам по SWIFT». Это самое серьезное. Вот эти, эти и эти санкции, – сказал Лукашенко.
Вскоре после этого он спросил у президента России Дмитрия Медведева на встрече в Сочи, готова ли РФ компенсировать отключение от SWIFT и другие экономические потери.
При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
На оперного певца Чельдиева завели пятое уголовное дело
Теперь его обвиняют в организации массовых беспорядков
На ковид-диссидента и оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева завели пятое уголовное дело. Теперь его обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает "Медиазона".
Следователи посчитали митинг против режима самоизоляции, который прошёл 20 апреля во Владикавказе, массовыми беспорядками. Ранее 34 участникам акции, которые арестованы и содержатся в СИЗО в Ростове-на-Дону, изменили статью обвинения. Теперь им вменяют в участие в массовых беспорядках.
Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На него заведено ещё четыре уголовных дела. Оперного певца обвиняют в призывах к экстремизму, распространении фейков о коронавирусе, нападении на сотрудника полиции и хулиганстве совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Чельдиев в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.
Чельдиев стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.
Допрошен владелец судна, груз с которого взорвался в Бейруте
Полиция Кипра в четверг допросила предполагаемого владельца судна, груз, конфискованный с которого, взорвался 4 августа в порту Бейрута, вызвав многочисленные жертвы и масштабные разрушения.
Полиция не раскрыла личность допрошенного, однако, по данным Reuters, это живущий на Кипре российский бизнесмен Игорь Гречушкин. Его имя в интервью Сибирь.Реалии ранее назвал капитан судна "Росус" Борис Прокошев.
В сообщении полиции не сказано, в каком статусе находится россиянин.
С судна шесть лет назад ливанские власти конфисковали 2750 тонн аммиачной селитры, они и взорвались на складе в порту. Ливанское следствие полагает, что к трагедии в Бейруте, которая произошла 4 августа, привела халатность. Взрыв мог произойти при сварочных работах.
По последним данным министерства здравоохранения Ливана, жертвами взрыва стали не менее 149 человек, число жертв постепенно увеличивается - поисково-спасательные работы ещё не завершены. Около 5 тысяч жителей Бейрута получили ранения и травмы. Мощной ударной волной разнесло часть порта и прилегающие городские кварталы. Серьёзные разрушения есть и в кварталах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва. Без крова остались не менее 250 тысяч жителей ливанской столицы.
Власти Ливана сообщили о задержании 16 человек в ходе расследования причин взрыва. Большая их часть - работники порта.
Бейрут в четверг первым из иностранных лидеров после взрыва посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал власти Ливана к срочным реформам, чтобы предотвратить коллапс экономики и взрыв недовольства людей, которые в последнее время устраивали массовые выступления против коррупции. По словам Макрона, Ливану необходим "новый политический порядок" и масштабные антикоррупционные реформы. Эммануэль Макрон побывал в пострадавшей портовой зоне, осмотрел часть повреждённых зданий, пообщался с жителями. Многие из них жаловались на ливанские власти, говорили, что стране нужна революция и смена "нынешнего режима". Кто-то из толпы выкрикнул: "Приходите править нами!" Макрон в ответ пообещал, что сделает всё возможное, чтобы убедить ливанское руководство в необходимости реформ и политических изменений.
Французский лидер пообещал созвать международную конференцию по сбору средств для Ливана, но предупредил, что власти должны обеспечить прозрачность, чтобы средства дошли до пострадавших.
Макрон также присоединился к призывам ряда ливанских политиков к международному расследованию обстоятельств трагедии.
Власти Грузии продлили иностранцам срок легального пребывания в стране
Сроки легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Грузии из-за пандемии коронавируса продлены до 31 декабря 2020 года.
Как говорится в распоряжении правительства, иностранные граждане и лица без гражданства, легально находящиеся в Грузии по состоянию на 14 марта, в случае, если у них истек срок пребывания в стране, но они не могут покинуть ее территорию по ряду причин, могут на законном основании оставаться в республике до 31 декабря 2020 года включительно.
К таким причинам относятся случаи, когда государство, гражданином которой является человек, находится в зоне высокого риска; если пересечение границ ограничено соответствующим государством; если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции; если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.
По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение из страны с запретом въезда в Грузию в течение определенного срока - от двух до пяти лет, - пишет «Интерфакс».
Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.
Власти Грузии рассчитывали с 1 июля восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире было отложено до 1 августа, а затем до 1 сентября 2020 года. Исключение на данном этапе сделано только для визитеров из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, в связи с чем со 2 августа возобновлены регулярные рейсы между Мюнхеном и Тбилиси, с 5 августа - между Ригой и Тбилиси, а с 8 августа начнутся прямые полеты между Парижем и Тбилиси.
По последним данным, в Грузии зафиксировано 1 тыс. 206 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 987, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 333 пациентов, в режиме карантина находятся 6 тыс. 680 человек.
Стали известны имена части кандидатов в мажоритарные депутаты от «Национального движения»
Сегодня, 6 августа, в центральном офисе «Единого национального движения» (ЕНД) прошло заседание политсовета партии, на котором были обсуждены вопросы, связанные с предстоящими парламентскими выборами. По информации «ИнтерпрессНьюс», на сегодняшнем заседании политсовета была согласована часть кандидатов.
Список кандидатов в мажоритарные депутаты от «Национального движения» выглядит следующим образом: Ника Мелия – Тбилиси (Глдани), Леван Хабеишвили – Тбилиси (Самгори), Давид Киркитадзе – Рустави, Григол Вашадзе – Кутаиси, Азер Сулейманов – Марнеули, Хатия Деканоидзе – Тержола-Ткибули-Зестафони-Багдати, Леван Бежашвили – Гурджаани-Сигнаги-Дедоплисцкаро-Сагареджо, Георгий Ботковели – Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи, Бадри Басишвили – Гори-Каспи, Важа Читишвили – Ахалцихе-Адигени-Боржоми, Мелик Раисян – Ахалкалаки-Ниноцминда, Деви Чанкотадзе – Самтредиа-Цкалтубо.
Как заявил председатель ЕНД Григол Вашадзе по завершении заседания политсовета, они обсудили распределение функций в штабе и стратегию кандидатов в мажоритарные депутаты – в каком регионе какой кандидат в мажоритарии будет лучше.
«Мы пока не определились, однако, уже близки к решению. Поэтому очень скоро, когда будет представление, вы узнаете об этом», - завил Вашадзе.
- Парламентские выборы 2020 года пройдут в конце октября по избирательной системе 120/30.
Лукашенко заявил, что «не побежит» из страны и готов защищаться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «никуда не побежит» из страны - в отличие от украинского президента Виктора Януковича, покинувшего Украину в 2014 году. В интервью украинскому журналисту Александру Гордону, которое вышло в эфир сегодня, 6 августа, за три дня до президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко сказал, что в случае вооруженной агрессии против его страны отдаст приказ стрелять.
Лукашенко также сказал, что не готов себе представить стрельбу на улицах Минска - как по участникам акций протеста, так и с их стороны. Но если такое случится, президент Белоруссии обещал действовать жестко.
Лукашенко вновь подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. Он сказал, что белорусскому руководству известно, кто в России «отдавал приказы» задержанным в Белоруссии 33-м российским гражданам - предполагаемым бойцам ЧВК Вагнера - и какие цели перед ними ставились. Подробностей он не привел.
Говоря о президентских выборах, Лукашенко сказал, что цель руководства России на этих выборах - сделать его «более податливым». Двух оппозиционных политиков, не допущенных к выборам - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало - он назвал российскими проектами. Допущенную к выборам Светлану Тихановскую Лукашенко назвал человеком, вовлеченным в кампанию штабами Цепкало и Бабарико, и сказал, что ему ее жалко.
При этом он высказал мнение, что кампанию против него организует не высшее руководство России, а руководители среднего звена, возможно - заместители министров.
Лукашенко о Крыме и Украине
Лукашенко также подверг критике бывшее руководство Украины за то, что оно не отдало приказ силой удерживать Крым в 2014 году. «Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым - жемчужина, а вы не воевали!» - сказал он.
На прямой вопрос о том, считает ли Лукашенко Россию агрессором по отношению к Украине, президент Белоруссии сказал, что не будет употреблять таких слов. При этом он сказал, что «немедленно надо заканчивать» войну в Донбассе. Лукашенко считает как Россию, так и Украину «братскими» странами и подтвердил, что Минск готов стать посредником в мирном урегулировании. «Я хочу, чтобы мы втроем - Украина, Россия, Беларусь - по-братски сели и решили вопрос» - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также рассказал о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу в феврале 2015 года, во время сражения за Дебальцево в Донбассе. По словам Лукашенко, он спросил у Шойгу, не слишком ли далеко Россия «зашла» на Украине. Шойгу, по словам белорусского президента, согласился с тем, что с конфликтом «надо кончать». Вскоре были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта.
«Объединение невозможно»
Говоря о своих отношениях с Владимиром Путиным, Лукашенко назвал президента России «старшим братом» и «хорошим другом». При этом он сказал, что Россия оказывает на Минск неприемлемое давление. Лукашенко также заявил, что, по его мнению, Путин не будет держаться за власть и не стремится сохранить свой пост вплоть до 2036 года. «Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас», - сказал белорусский президент. Также, по словам Лукашенко, Борис Ельцин выражал свое разочарование тем, что избрал своим «преемником» Путина.
Лукашенко также сказал, что объединение России и Белоруссии уже невозможно, поскольку это не примет белорусский народ.
«Подкинули коронавирус»
Президент Белоруссии также высказал мнение, что ему «подкинули» коронавирус. По его словам, инфекцию он перенес «на ногах». Именно коронавирусом он объяснил свое нездоровье во время недавнего обращения к парламенту и народу.
- 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, досрочное голосование уже идет. Предвыборная кампания сопровождается массовыми акциями оппозиции. Главным оппонентом Лукашенко - после недопуска ряда оппозиционных кандидатов - считается Светлана Тихановская.
- Кампания также проходит в атмосфере обострения отношений Минска и Москвы. На прошлой неделе в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых обвинили в подготовке беспорядков. Лукашенко сегодня заявил, что против Белоруссии идет «гибридная война», причем не уточнил, кто именно ее ведет: «Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» - мы даже не знаем».
В Абхазии выявили еще 5 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 96 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 5 из них. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения самопровозглашенной республики.
По информации штаба, обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Минске и других городах Белоруссии отменены митинги оппозиции
В Минске отменён митинг кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Штаб кандидата планировал провести его в четверг вечером в парке Дружбы.
Решение об отмене принято штабом в связи с тем, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвящённый Дню железнодорожны войск. При этом митинг Тихановская анонсировала 1 августа, а горисполком Минска объявил о празднике 3-го числа.
Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что власти отказали оппозиции и во всех альтернативных площадках, причём не только в Минске, но и в других городах страны - в частности, в Слуцке и Солигорске. В штабе Тихановской назвали эти действия "абсолютно незаконными" и подали жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК. Тем не менее оппозиционеры подчеркнули, что не будут провоцировать людей и призывать их выходить на несанкционированные акции.
Вместе с тем Анна Красулина объявила, что Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, объединившиеся в один оппозиционный штаб, планируют в 19.00 посетить "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют в Киевском сквере. Она подчеркнула, что женщины идут туда как простые "граждане Беларуси", и высказала надежду, что власти в соответствии с законом обеспечат безопасность всех собравшихся.
Ранее сотрудники управления МВД Белоруссии по борьбе с организованной преступностью задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз, предупредив её об ответственности "за организацию несанкционированных мероприятий".
- Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на шестой срок подряд. Власти арестовали двух оппонентов Лукашенко, собиравшихся участвовать в выборах - банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Ещё одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало, ЦИК отказал в регистрации. При этом он покинул страну, опасаясь преследования.
- После ареста Тихановского его жена Светлана приняла решение участвовать в выборах. ЦИК зарегистрировал её. Вокруг Тихановской объединились другие штабы незарегистрированных оппозиционных кандидатов.
- Президентская кампания также проходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой. Лукашенко прямо обвиняет Россию (хотя и не лично Владимира Путина) во вмешательстве в выборы. Несколько дней назад в Белоруссии были арестованы 33 гражданина России, которых белорусские власти обвинили в подготовке беспорядков. Утверждается, что это бойцы так называемой "ЧВК Вагнера". Москва отвергает обвинения.
FT: Кремль начал кампанию против Фургала еще в 2018 году
Администрация президента еще в 2018 году начала кампанию против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет Financial Times. Источники издания утверждают, что перед чиновниками Кремля поставили задачу – снизить рейтинг губернатора до 46%. Когда это не получилось сделать, Фургал был арестован.
Перед выборами губернатора в регионе в 2018 году Владимиру Путину доложили, что беспокоиться не о чем: хотя около половины жителей края недовольны положением дел в экономике и социальной сфере, они не видят реальных альтернатив губернатору (Вячеслав Шпорт из "Единой России"). Однако Фургал, несмотря на прогнозы, победил на губернаторских выборах с большим перевесом (69,6% голосов). С этого момента перед администрацией президента стояла задача сделать оппозиционного кандидата менее популярным и даже подорвать его легитимность.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, Кремль давал четкое распоряжение чиновникам снизить рейтинг популярности Фургала в регионе до 46,1%, одновременно увеличивая рейтинг Путина до 48,6%. Согласно методичке для государственных СМИ, местные журналисты должны были сообщать о любом положительном событии в регионе, указывая на то, что жизнь региона улучшается "благодаря решениям и действиям президента".
Сейчас Кремль озадачен ситуацией, поскольку не ожидал подобного масштаба протестов, пишет FT. Еще одной проблемой стало то, что Москва больше не может использовать привычные пропагандистские объяснения уличным акциям и обвинять в них иностранных игроков.
- Экс-губернатора обвиняют в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. По версии следствия, он был организатором покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийств двух конкурентов по бизнесу – Евгения Зори и Олега Булатова. Фургал отвергает все обвинения.
- В Хабаровске не прекращаются акции в поддержку Фургала. В них принимают участие тысячи человек.
Мишель Обама: моя депрессия связана с пандемией и лицемерием Трампа
Бывшая первая леди США Мишель Обама призналась, что страдает лёгкой формой депрессии. По её словам, её состояние связано с пандемией коронавируса, расизмом и лицемерием администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом Обама сообщила в своём подкасте на Spotify во время разговора с американской журналисткой Мишель Норрис.
В Обама рассказала, что у неё были трудности с поддержанием привычной физической активности и сном. Выходом из сложившейся ситуации бывшая первая леди назвала поддержание стабильного режима дня. Кроме того, по словам Обамы, чтобы преодолеть эмоциональные спады, нужно знать себя и понимать, какие вещи приносят радость.
Мишель Обама запустила свой подкаст на платформе Spotify в конце июля. Первым гостем стал её муж, бывший президент США Барак Обама. Супруги поговорили о своих текущих обязанностях и взаимоотношениях с обществом.
В первом сезоне бывшая первая леди планирует публиковать разговоры с родственниками и близкими друзьями.
В Сухуми сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией
В Сухуми сообщили, что железнодорожное пассажирское сообщение с Россией возобновляется с 7 августа. Прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» самопровозглашенной республики Абхазия Игорь Маргания.
«Пассажирское сообщение было остановлено с конца марта, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливалось. После четырехмесячного перерыва возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Оба поезда выезжают 7 августа и 9 августа прибудут на Сухумский железнодорожный вокзал. Московский поезд будет ходить ежедневно, санкт-петербургский – по расписанию. 17 августа мы ожидаем прибытия поезда из Самары», – сказал Маргания.
Он так же сообщил, что с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе – Гагра, составом из 11 вагонов. Поезд будет прибывать в Гагру, оттуда туристов развезут по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они вернутся обратно в Туапсе.
«Туристы в более комфортных условиях смогут приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями», – подчеркнул Игорь Маргания.
- Почти 100 тысяч человек пересекли де-факто границу России и Абхазии с момента ее открытия 1 августа, – сообщили накануне в пресс-службе сочинской таможни.
- Специалисты не исключают роста числа инфицированных коронавирусом в Абхазии после открытия де-факто границы с Россией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и три пациента скончались.
Ахвледиани постарается внести вклад в «примирение грузинского, осетинского и абхазского обществ»
Новый госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани поблагодарила премьер-министра Георгия Гахария и правительственную команду за оказанное доверие.
Ахвледиани заявила, что постарается внести вклад в осуществление главных национальных приоритетов страны. Это, по её словам - восстановление территориальной целостности в международно признанных границах; примирение грузинского, осетинского и абхазского обществ; а также консолидация общества с учётом принципа равноправия.
«Правительство Грузии осуществляет мирную, последовательную, прагматичную политику урегулирования конфликта, у которой есть солидная международная поддержка. Основа и приоритет этой политики – примирение общества, разделенного войной, а также забота о людях, которые ежедневно страдают от итогов нерешенного конфликта», – сказала она.
Ахвледиани заявила, что будут продолжены мирные инициативы правительства, в том числе «Шаг к лучшему будущему».
«Мы готовы к диалогу, нам не безразлична судьба людей, живущих по обе стороны разделительных линий. Мы заинтересованы в улучшении их социально-экономических условий и установлении прямых контактов», - отметила она.
- Тея Ахвледиани работала в системе МИД Грузии с 1997 года, в 2014-2019 годах была послом Грузии в Эстонии, в 2019 году была назначена заместителем министра здравоохранения.
Медиазона: Селитру с Руставского завода везли на завод по производству взрывчатки в Мозамбике
2 750 тонн аммиачной селитры, взорвавшихся в порту ливанской столицы Бейрута, перевозились из Грузии в Мозамбик для компании по производству промышленных взрывчатых веществ. Это следует из коносамента на груз, копию которого предоставил «Медиазоне» капитан задержанного в 2013 году ливанскими властями судна Rhosus Борис Прокошев.
В документе, подписанном в грузинском Батуми 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Rhosus Вячеславом Абакумовым, в качестве поставщика указана компания «Rustavi Azot», в качестве получателя — международный банк Мозамбика. При этом в разделе «Уведомить о прибытии» вместе с адресом указано предприятие Fabrica de Explosivos — это распространенная практика для указания стороны, которая занимается таможенным оформлением и дальше распоряжается грузом.
Эта компания указывает на своем сайте, что занимается производством и применением коммерческих взрывчатых веществ — в том числе АСДТ, состоящего из гранулированной аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества. Помимо Мозамбика компания работает в Замбии, Демократической республике Конго и Малави, - пишет «Медиазона».
Накануне заместитель директора АО «Руставский азот» Леван Бурдиладзе заявил «Эху Кавказа», что его компания управляет заводом с 2017 года, а в 2013 году заводом управляло другое юридическое лицо – ООО «Руставский завод».
«Поэтому предоставить точную, достоверную информацию о грузе я не могу», – отметил Бурдиладзе.
- Нитрат аммония широко используется и как азотное удобрение, и как взрывчатое вещество. Он особенно взрывоопасен при контакте с горючими материалами и открытым огнем. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе, оксиды азота и аммиак.
- 2 750 мешков с азотным удобрением высокой концентрации объемом по тонне каждый лежали на складе в порту Бейрута на протяжении шести лет, пока местные власти решали, что делать с грузом. Аммиачная селитра была конфискована с судна Rhosus, которое принадлежало кипрскому бизнесмену российского происхождения Игорю Гречушкину и было задержано в бейрутском порту в 2013 году; годом позже моряков отпустили, а мешки с удобрением разгрузили на сушу.
- На заседании Высшего совета по обороне Ливана после разрушительного взрыва 4 августа сообщалось, что недавняя инспекция на причале потребовала устранить свободный доступ на склад с веществом. Взрыв, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ, которые должны были перекрыть доступ внутрь: от искр загорелись петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировала селитра. Погибли, по последним данным, не менее 135 человек, пострадали около пяти тысяч; разрушения коснулись примерно половины зданий в Бейруте.
Facebook впервые удалил пост Трампа, Twitter — забанил аккаунт его штаба
В интервью Fox News президент США заявил, что дети почти не подвержены коронавирусу. Руководство соцсетей заявило, что это дезинформация
Facebook удалил сообщение президента США Дональда Трампа о коронавирусе. Запись в официальном аккаунте президента США содержала отрывок из интервью телеканалу Fox News. В разговоре Трамп настаивает на возобновлении занятий в школах и говорит, что, по его мнению, дети обладают почти полным иммунитетом от вируса.
Представитель Facebook заявил, что высказывания главы Белого дома содержат ложную информацию. Публикация таких видео противоречит политике соцсети по вопросам коронавируса. Facebook ранее удалял рекламные ролики избирательного штаба Трампа, но пост президента удалён впервые.
Фрагмент интервью Трампа также был размещён в твиттере его избирательного штаба. Руководство Twitter заблокировало учётную запись, сославшись на то, что сообщение содержит дезинформацию о коронавирусе.
Предвыборный штаб президента США назвал действия соцсетей предвзятыми и обвинил Facebook и Twitter в подыгрывании демократам. "Президент привел факты, которые свидетельствуют, что дети менее подвержены заражению коронавирусом", - сообщила представитель штаба Трампа Кортни Парелла. Белый дом ситуацию пока не прокомментировал.
- В конце мая президент США подписал указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи Закона о порядочности в СМИ. Он рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов пользователей. Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.
- По словам Трампа, цель указа – защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.
- Представители Twitter, Facebook и Google в ответ раскритиковали указ президента.
Лукашенко рассказал о готовности выдать часть задержанных россиян Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности выдать часть задержанных в санатории под Минском россиян Украине. Об этом он говорил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, рассказал тот Белорусской службе Радио Свобода.
По словам Лукашенко, прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии будет “дан зеленый свет”, чтобы передать задержанных Украине и России. Ранее о выдаче задержанных, замеченных в участиях в боях в Донбассе Лукашенко попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Белорусские спецслужбы задержали группу из 33 россиян в конце июля. У части из них имеется украинское гражданство. Минск считает задержанных членами частной военной компании Вагнера и подозревает их в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии. 9 августа в стране запланировано проведение президентских выборов.
Москва настаивает, что все задержанные — граждане России, направлявшиеся через Минск транзитом в другие страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не признаёт украинское гражданство задержанных, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова заявила, что Россия “не даст в обиду” задержанных.
200 лари детям из госбюджета – новая инициатива правительства Грузии
Правительство Грузии анонсировало новый пакет мер социальной поддержки. Как сообщил премьер-министр Георгий Гахария, по 200 лари (65 долларов) из бюджета получат все дети в возрасте до 17 лет. Инициатива связана с началом учебного года.
Правительство профинансирует и обучение студентов из социально незащищённых семей.
Зимой гражданам с низким уровнем потребления электроэнергии и газа вновь оплатят коммунальные услуги. Инициатива затронет абонентов, которые потребляют до 200 кВт⋅ч электроэнергии и до 200 куб. м. газа в месяц. Они будут освобождены от платежей на 4 месяца (ноябрь, декабрь, январь, февраль).
Гахария также сообщил, что 300 лари (97 долларов) зачислят всем самозанятым гражданам, заполнившим заявку по ранее анонсированной программе социальной поддержки, но не сумевшим предоставить соответствующую документацию.
Гахария поручил новому госминистру продолжить примирение «с абхазскими и осетинскими братьями»
Тея Ахвледиани назначена госминистром Грузии по делам примирения и гражданского равноправия. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Ахвледиани была послом Грузии в Эстонии, в 2019 году была назначена заместителем министра здравоохранения.
Представляя нового министра, Гахария заявил, что мирная деоккупация Грузия должна произойти путём примирения.
«Функция, обязанность и главная миссия этого министерства – продолжение и завершение процесса примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями», – отметил Гахария.
Ранее пост госминистра занимала Кетеван Цихелашвили. Её назначили послом Грузии в Австрии.
В Грузии за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1206. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 987 – за сутки выздоровели 10 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В стационарах, под наблюдением врачей находятся 294 человека, в карантине – 7071.
Здание мэрии Тель-Авива украсили флагом Ливана в знак солидарности
Власти Тель-Авива сегодня вечером, 5 августа, подсветили здание мэрии в цвета флага Ливана в знак солидарности с пострадавшими при взрывах в Бейруте.
Фотографию выложил в своем твиттере мэр города Рон Хульдаи, написав, что «человечность важнее любого конфликта, и наши сердца сегодня вместе с нашими ливанскими соседями».
Ранее правительство Израиля предложило Ливану помощь в борьбе с последствиями катастрофы.
4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошла серия мощных взрывов, разрушивших здания в радиусе нескольких километров.
По последним данным погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения. Без крова остались 250 тысяч жителей. Число погибших, как полагают власти, будет расти. После взрыва пропавшими без вести считаются сотни людей. Спасатели ищут их под завалами. В Бейруте на две недели введён режим чрезвычайного положения.
Власти Ливана заявили, что причиной произошедшего стали почти три тысячи тонн хранившейся на складе в порту конфискованной аммиачной селитры, которая используется, в частности, для изготовления взрывчатки и ракетного топлива. По версии следствия, вещество на протяжении шести лет содержалось в небезопасных условиях.
По информации СМИ, селитра в свое время была конфискована с судна, которое принадлежало российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину. Сейчас он живёт на Кипре.
В 2013-м году судно Rhosus, ходившее под молдавским флагом, из-за проблем с электроникой было вынуждено встать на стоянку в порту Бейрута - на пути из грузинского Батуми в Мозамбик. Ливанские власти запретили судну выходить в море, груз - конфисковали.
Немецкие экологи подали новый иск против «Северного потока-2»
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорили в суде разрешение, выданное властями Германии на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
Как отмечает «Немецкая волна», иск подан в высший административный суд земли Мекленбург-Верхняя Померания в Грайфсвальде. В заявлении, опубликованном на сайте DUH, говорится, что они добиваются повторного рассмотрения заявки на ввод трубопровода Управлением горнодобывающей промышленности города Штральзунд.
Экологи ссылаются на новые научные данные, в соответствии с которыми работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечке метана. Ущерб от подобного выброса, как утверждают авторы иска, может оказаться выше оценок, которые давались ранее.
В компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG агентству РИА Новости заявили, что приняли иск к сведению и оценят его.
РБК пишет, что в марте немецкое Общество защиты окружающей среды уже требовало проверить разрешение на строительство газопровода с точки зрения его воздействия на экологию. Тогда в Nord Stream 2 AG в ответ заметили, что проект одобрили власти пяти стран «на основе всесторонних оценок его влияния на природу».
Работы по строительству ветки прервались в декабре прошлого года после того, как США пригрозили компаниям – владельцам судов-трубоукладчиков санкциями. В Вашингтоне считают, что «Северный поток-2» увеличит влияние России на Европу и станет угрозой для ее безопасности. В Берлине и Москве против такой трактовки возражают, называя газопровод исключительно коммерческим проектом.
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