«Матери Беслана» призвали жителей Осетии воздержаться от посещения «Вахты памяти»

Сегодня вечером, 8 августа, первым рейсом из Еревана в Бейрут вылетит самолет с 12 тоннами гуманитарной помощи на борту. Основная цель армянских властей - это, прежде всего, оказание лекарственной помощи Бейруту, который серьезно пострадал в результате мощного взрыва три дня назад.

Планируется осуществить еще два рейса, сегодня на совещании в правительстве во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сообщил вице-премьер Тигран Авинян.

«В данный момент идет процесс сбора необходимых товаров, и когда уже у нас будет окончательный список, думаю, первым рейсом мы доставим в Ливан около 12 тонн груза», - сказал вице-премьер.

По его словам, Ливан посетят также представители правительства и Национального собрания Армении, Всеармянского фонда «Айастан», чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, а также в ходе встреч с представителями армянской общины уточнить, в каких других средствах нуждается как правительство Ливана, так и местная армянская община.

Почему правительство раньше не протянуло руку помощи, пояснил главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян: «Сразу после взрыва МЧС протянуло руку помощи и спросило, нужно ли послать спасателей или еще что-то. Насколько я понял, мы получили отрицательный ответ. А почему Турция и Россия послали спасателей? Тот же вопрос задал и я. Выясняется, что они приехали со своими бульдозерами, тяжелой техникой, которых у нас нет, у нас просто не было такой возможности. Но предложение с нашей стороны было, с нашей стороны было также предложение направить врачей».

В МИД Радио Азатутюн сообщили, что находящиеся в Ливане граждане Армении, которые в результате бедствия потеряли свои квартиры, будут перевезены в Армению. Их число уточняется.

Ситуация после мощного взрыва в порту Бейрута беспрецедентно тяжелая. Всего в результате взрыва погибли 137 человек, ранены более 5 тысяч, 300 тысяч остались без крова. В армянской общине - 11 погибших и 250 раненых, но это число может увеличиться, так как есть пропавшие без вести и серьезно раненные, сказал, главный редактор издающейся в Бейруте газеты «Аздак» Шахан Гантахарян.

«Мы никогда не видели взрыва такой силы и с такими тяжелыми последствиями, сопоставимого с мощным землетрясением, мы все еще находимся под действием этого потрясения», - сказал Гантахарян.