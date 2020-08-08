Георгий Гахария: Наша обязанность, помнить всех погибших, позаботиться об этой стране, чтобы достичь ее деоккупации

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, «оккупация – это самый большой вызов грузинской государственности». Об этом он заявил на Мухатгведском братском кладбище, где почтили память погибших в российско-грузинской войне 2008 года, передает «ИнтерпрессНьюс». По его словам, долг всех граждан Грузии служить стране, чтобы достичь конечной цели – деоккупации страны.

«Это чрезвычайно тяжелый день в новейшей истории Грузии, однако наш долг, несмотря ни на что, ежедневно, не только 8 августа, чтить память и помнить этих людей, этих героев. В этой войне Грузия потеряла сотни граждан и солдат. Оккупированными стали 20% территорий Грузии. Этот день является самым большим вызовом грузинской государственности. Долг и обязанность каждого из нас помнить всех эти людей, всех погибших и служить стране для того, чтобы достичь конечной цели – деоккупации страны, восстановления территориальной целостности, и это будет целью каждого грузина до самой победы», - заявил Гахария.

Вместе с тем, по заявлению премьера, Грузия в результате августовской войны потеряла не только земли, но и людей и возможность развития. По его словам, мирная и разумная политика – это единственная возможность развития страны.

«В августе российские вооруженные силы пересекли границу Грузии и осуществили полномасштабную агрессию. Так началась война в Грузии. В результате этой войны сегодня уже оккупированы 20% территории страны, мы потеряли сотни наших граждан, потеряли перспективу развития страны, и когда мы говорим об оккупации 20%-ов страны, не думаете же вы, что речь идет лишь о землях? Речь идет о людях. После войны у нас 30 тысяч беженцев, покинувших свои собственные дома. Вот таковы последствия этой войны.

Мир и мирные действия, мирная и разумная политика – это единственная возможность для того, чтобы в стране происходило развитие. Мир является безоговорочным и обязательным условием для всякого развития», - завил Гахария.

На вопрос журналиста о том, «почему он не упоминает в своем заявлении Владимира Путина», Гахария ответил, что «российская армия вторглась на территорию Грузии по заданию тогдашнего руководства России, в том числе и Владимира Путина».