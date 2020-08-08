В Абхазии выявлено 14 новых случаев инфицирования коронавирусом

«Последовательная нормализация российско-грузинских отношений является важным элементом стабильности и безопасности на Южном Кавказе», - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном по случаю с 12-й годовщины российско-грузинской войны.

«Важным элементом обеспечения полноценной стабильности и безопасности на Южном Кавказе является и последовательная нормализация российско-грузинских отношений. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД РФ считает, что действия правительства третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 7-8 августа 2008 года «явились грубым нарушением международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта», привели к многочисленным жертвам и «обусловили как ответную российскую операцию по принуждению к миру, так и последующее решение Российской Федерации признать независимость Южной Осетии и Абхазии».

В Москве также говорят о важности Женевских дискуссий – единственного официального формата диалога между Грузией и Россией, участие в котором принимают представители властей самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, а также делегаты из США, ООН, ОБСЕ и ЕС, передает агентство «Новости-Грузия».

«Значимость Женевских дискуссий очевидна: это - единственный международный форум, обеспечивающий прямой диалог между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Само существование данной площадки позволило в течение последних 12 лет поддерживать мирный переговорный процесс без какого-либо силового противостояния», - сказано в заявлении.

В МИД РФ считают, что главным уроком августовской войны является очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно, «особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере, как межнациональные отношения».

«Любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям. Усилия России все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, в том числе путем подписания соглашения о неприменении силы между ними», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.