В Белоруссии сегодня проходят президентские выборы

В Белоруссии сегодня, 9 августа, проходят президентские выборы. Президент Александр Лукашенко, правящий страной 26 лет, баллотируется на шестой срок - на фоне массовых акций протеста.

По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, 41,7 процентов избирателей уже проголосовали.

В Гомельской области, по данным ЦИК, например, проголосовали уже более половины избирателей. Меньше всего людей досрочно проголосовали в Минске.

Досрочное голосование началось во вторник. Нынешний показатель - рекорд за все время проведения выборов, 5 лет назад досрочно, по официальным данным, проголосовали 36 процентов имеющих право голоса.

Оппозиция призывала своих сторонников не участвовать в досрочном голосовании, а прийти на участки именно 9 августа. Причина в том, что за досрочным голосованием сложнее организовать наблюдение (число наблюдателей и без того ограничено со ссылкой на эпидемию коронавируса). Оппоненты Лукашенко считают, что именно в ходе досрочного голосования могли быть организованы масштабные фальсификации.

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