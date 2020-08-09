МВД расследует беспорядки в Ахалкалаки – задержан подозреваемый в убийстве

МВД Грузии сообщило о задержании обвиняемого в убийстве, которое спровоцировало уличные беспорядки в Ахалкалаки, сообщает агентство «Новости-Грузия». Погромы в Ахалкалаки начались накануне вечером, 8 августа. По сообщениям СМИ, им предшествовала перестрелка и убийство 27-летнего жителя села Куликам.

По обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия задержан 37-летний А.Г.. Следствие установило, что на почве конфликта он ранил 27-летнего К.М.. Молодой мужчина скончался вскоре после поступления в больницу. В качестве вещественного доказательства у обвиняемого полицейские изъяли орудие преступления. Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Накануне вечером толпа подожгла гостиницу «Артсек» в центре Ахалкалаки и четыре дома, повреждены были несколько автомобилей. Как пояснили местные власти, нападения совершены на объекты, связанные с предполагаемыми участниками перестрелки. Во время беспорядков пострадали несколько человек. По информации Общественного вещателя, в больницу Ахалкалаки обратились три человека. Один из них был ранен ножом в область спины, двое получили переломы пальцев рук. Все трое покинули клинику после оказания необходимой помощи.

Чтобы урегулировать ситуацию, в Ахалкалаки был мобилизован полицейский спецназ и техника Департамента особых заданий МВД. На въездах и выездах из города был усилен контроль. Параллельно в течение всей ночи работу продолжали эксперты-криминалисты. Следственные мероприятия проводились на месте убийства и еще нескольких локациях, где произошли беспорядки.

Сегодня утром в Ахалкалаки прибыл заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. По его словам, к этому времени ситуация в городе спокойная. «Как видите ситуация стабильная. Мобилизованы силы полиции, чтобы сохранить общественный порядок и безопасность», - сказал Борцвадзе журналистам.

По факту беспорядков МВД Грузии начало отдельное производство. Действия квалифицируют как «групповое насилие» и «повреждение или уничтожение чужой вещи». «По факту организации группового насилия и участии в нем продолжается следствие с целью установления и задержания виновных», - сообщили в пресс-службе МВД.