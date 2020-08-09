Вероника Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь преследования

Жена бывшего кандидата в президенты Белоруссии, оппонента Александра Лукашенко Валерия Цепкало уехала из страны, опасаясь уголовного преследования. Сообщения российских СМИ об этом подтвердил «Интерфаксу» сам Цепкало, который уехал из Белоруссии раньше.​

Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Когда именно она пересекла границу - не сообщается.

Валерию Цепкало было отказано в регистрации кандидатом в президенты. После этого он уехал из страны, но его жена Вероника оставалась в Белоруссии и принимала участие в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты - Светланы Тихановской.

Сама Тихановская остается в Белоруссии, как и Мария Колесникова, глава избирательного штаба еще одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. Накануне вечером Колесникову задержали в Минске, однако вскоре отпустили, заявив, что произошла ошибка. По сообщениям ряда СМИ, Колесникову «перепутали» с Цепкало, которую и намеревались задержать.

В Белоруссии 9 августа - последний день президентских выборов. В них участвует 5 кандидатов. Тихановская считается главным оппонентом президента Лукашенко. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста оппозиции, задержаниями и арестами их участников.

По официальным данным ЦИК Белоруссии, выборы уже можно признать состоявшимися - к полудню проголосовали 54 процента избирателей. 41 процент, по этим данным, проголосовал досрочно. В досрочном голосовании оппоненты Лукашенко видят главную угрозу фальсификаций результатов выборов. Сообщается, что в воскресенье на многих участках выстроились очереди из желающих проголосовать. Оппозиция призывала приходить на участки именно 9 августа.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные итоги голосования могут быть известны уже сегодня вечером. Будет опубликован официальный экзит-полл. Оппозиция пока не заявляла о планах провести в воскресенье какую-либо массовую акцию.