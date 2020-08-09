На выборах в Белоруссии проголосовали две трети избирателей

Явка на выборах президента Белоруссии, по официальным данным, к 14 часам воскресенья достигла 65 процентов, то есть проголосовали почти две трети избирателей.

Самая высокая явка на востоке страны - в Гомельской области, как утверждается, она выше 75 процентов.

Более 41 процента избирателей, по данным Центризбиркома, проголосовали досрочно в течение пяти последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификаций итогов выборов.

Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. На многих участках, в особенности в Минске, образовались большие очереди.

В целом голосование проходит спокойно. На некоторых участках были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведёт параллельный подсчёт голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчётам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-полла.

В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. Оба политика уже проголосовали на выборах в Минске. Тихановскую сопровождали около 200 сторонников. Она заявила, что надеется на честный подсчёт голосов. О подготовке каких-либо акций протеста Тихановская не упомянула.

В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, перебрасываемые в Минск. Лукашенко ранее заявлял, что сторонники оппозиции при помощи неких внешних сил хотят устроить "бойню в центре Минска". В воскресенье он заявил, что ситуация находится под контролем властей.

Поступают сообщения о том, что интернет в Белоруссии, в особенности мобильный, работает с перебоями.

Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов.