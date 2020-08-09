В Минске ОМОН начал задерживать протестующих

В Белоруссии сегодня, 9 августа, проходят президентские выборы. Президент Александр Лукашенко, правящий страной 26 лет, баллотируется на шестой срок - на фоне массовых акций протеста.

По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, 41,7 процентов избирателей уже проголосовали.

В Гомельской области, по данным ЦИК, например, проголосовали уже более половины избирателей. Меньше всего людей досрочно проголосовали в Минске.

Досрочное голосование началось во вторник. Нынешний показатель - рекорд за все время проведения выборов, 5 лет назад досрочно, по официальным данным, проголосовали 36 процентов имеющих право голоса.

Оппозиция призывала своих сторонников не участвовать в досрочном голосовании, а прийти на участки именно 9 августа. Причина в том, что за досрочным голосованием сложнее организовать наблюдение (число наблюдателей и без того ограничено со ссылкой на эпидемию коронавируса). Оппоненты Лукашенко считают, что именно в ходе досрочного голосования могли быть организованы масштабные фальсификации.

Всего в Белоруссии более 5 тысяч избирательных участков. Открылись также участки за рубежом, в том числе и в Москве. У посольства Белоруссии выстроилась очередь из желающих проголосовать. Очереди также и в Варшаве.

В выборах участвуют пять кандидатов. Кроме Лукашенко, это Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Главным оппонентом Лукашенко считается Светлана Тихановская - жена известного блогера Сергея Тихановского, который в ходе избирательной кампании был арестован. К выборам не допустили двух видных противников Лукашенко - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Бабарико был арестован, Цепкало уехал из страны, а избирательные штабы этих кандидатов объединились со штабом Тихановской. Противники Лукашенко собирали массовые митинги в разных городах страны. В последние дни власти препятствовали их проведению.

За время избирательной кампании сотни людей были задержаны, в их числе были журналисты, в том числе зарубежные. 7 августа из Белоруссии выслали трёх корреспондентов телеканала "Настоящее время".

Александр Лукашенко утверждает, что некие силы из-за рубежа заинтересованы в том, чтобы устроить в Минске беспорядки. Власти усиливают меры безопасности. На видео попали кадры военной техники в Минске, а также на въезде в город.

Ряд пользователей сообщают о перебоях с Интернетом или с работой некоторых приложений в Минске.