Грузия продаёт 24.5% «Теласи», остальные акции принадлежат «Интер РАО»

В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прокомментировали инцидент на де-факто границе России и Абхазии с помощником президента по международным связям Ахрой Авидзба. Об этом пишет «Нужная газета».

«По данному факту в настоящее время во взаимодействии с российскими коллегами ситуация изучается. После того как будут получены результаты проверки, последует реагирование», – сообщила пресс-секретарь Аслана Бжания, Марианна Квициния.

7 августа в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии.

Авидзба подтвердил, что был участником инцидента.

«Пора была привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по пять часов на границе. Я продемонстрировал свой дипломатический паспорт - я представляю свое государство. И один из миллиона погранцов решил включить свое "я", не смотреть на законы, на права. Он просто решил меня не пропустить. Судебные приставы наложили на меня ограничение на выезд. Я объясняю это тем, что, ребята, я все прекрасно понимаю, на меня уже неоднократно так накладывается, потому что на меня пять машин оформлено. У меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи проездом все время. Она набегает - я приезжаю и плачу. Я им объясняю: ребята, вот у меня есть дипломатический паспорт, который все обходит. Я буду послезавтра выезжать, и я этот вопрос и так закрою, спасибо, что вы мне подсказали. Но человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать. Ну, и на пятый час... тем более, моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем траспортном средстве. Я просто продолжил свой путь следования», – сказал он.

Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.

Авидзба был назначен помощником президента Аслана Бжания по международным связям в июне этого года.