Светлана Тихановская находится в Литве – Линкявичюс

Кандидат от белорусской оппозиции на выборах президента Светлана Тихановская в безопасности, она находится в Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Ранее Линкевичюс писал, что не мог связаться с Тихановской.

«Несколько часов я пытался с нею связаться, но неизвестно место ее нахождения после того, как она побывала в избирательной комиссии, чтобы вручить протест относительно подсчета голосов. Адвокат оттуда вышел, но не ясно, где она, не знает этого и штаб. Это вызывает обеспокоенность по поводу ее безопасности и ситуации», - писал глава МИД.

Накануне в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Белоруссии. По информации ведомства, около 23:00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По версии МВД, толпа строила баррикады для блокирования движения.

Вечером в районе улицы Притыцкого находились около 10 тысяч человек. Горожане, а также корреспондент «Настоящего Времени» сообщали о бесконечных взрывах светошумовых гранат и распыленном слезоточивом газе.

Люди пытались построить баррикады из мусорных баков и других подручных средств. Движение транспорта на проспекте Пушкина было заблокировано.

Там же, рядом со станцией метро "Пушкинская", был серьезно ранен водитель автобуса. Рядом с ним взорвалась граната. Белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в машине скорой помощи без движения лежала женщина.