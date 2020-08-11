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Двое иранцев осуждены за шпионаж в пользу Израиля и Германии
В Иране двое граждан получили по 10 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад", Германии и Великобритании.
Представитель иранского Верховного суда, заявил, что один из осуждённых работал генеральным секретарём Общества дружбы Ирана и Австрии и передавал некую секретную информацию третьим странам. Другой отправлял данные о соглашениях Центробанка и Национального банка Ирана и документацию Минобороны.
Всего за последнее время в Иране по обвинению в шпионаже арестовали пятерых человек.
В июне к смертной казни приговорили иранца, подозреваемого в сотрудничестве с американской и израильской разведками. Тегеран утверждает, что он, в частности, передал информацию о местонахождении иранского генерала Кассема Сулеймани. В начале января он был убит США в Багдаде.
Другие новости дня
Бжания надеется, что отношения с Минском «приобретут межгосударственный характер»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте абхазского лидера.
Бжания надеется, что отношения с Минском «приобретут межгосударственный характер».
«Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь, прошедших 9 августа 2020 года. Результаты голосования демонстрируют высокий уровень доверия и поддержки народа. Это поистине признание Ваших заслуг в деле укрепления государственности Республики Беларусь и защиты ее национальных интересов.
Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, у Абхазии и Беларуси есть немалый опыт сотрудничества в различных сферах. Надеюсь, что в будущем отношения между нашими странами будут только укрепляться и приобретут межгосударственный характер.
Я желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, здоровья и дальнейших успехов в деле служения народу Республики Беларусь», - говорится в поздравлении.
- Ранее Лукашенко поздравил и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
- Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Южной Осетии и Абхазии, Москва же отказалась компенсировать экономические потери, – рассказал в интервью Дмитрию Гордону белорусский президент Александр Лукашенко.
Алиев: Газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию
Южный газовый коридор является историческим достижением Азербайджана. Как передает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTv.
«Месторождение «Шахдениз» еще по меньшей мере сто лет будет оснащать газом Азербайджан и партнерские страны. В то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ с месторождения «Шахдениз» будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером, мы можем экспортировать газ и туда. Можно поставлять азербайджанский газ в другие соседние страны – страны Балканского региона», – заявил Алиев.
Президент Азербайджана отметил, что через несколько месяцев Южный газовый коридор будет полностью сдан в эксплуатацию.
«Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран», – добавил он.
- В 2019 году азербайджанский газ с месторождения «Шах-Дениз 2» впервые достиг государства-члена ЕС - границы Греции по трубопроводу, проходящему через Грузию и Турцию.
- Подача газа из месторождения «Шах-Дениз» в Европу будет происходить через Южный газовый коридор, составляющими частями которого являются Южно-Кавказский трубопровод, проходящий через Азербайджан и Грузию, трансанатолийский трубопровод в Турции и строящийся трансадриатический трубопровод в Греции, Албании и Италии.
Светлана Тихановская призвала белорусов прекратить протесты
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Первым его опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Жёлтые сливы".
"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – прочитала Тихановская текст обращения.
Когда оно было сделано – до или после её отъезда из Белоруссии в Литву – не ясно. На записи нельзя различить время суток, так как окна за спиной Тихановской закрыты шторами. Источник "Медиазоны" в окружении политика говорит, что запись была сделана накануне в Минске. Он уверен, что обращение было записано под давлением.
О том, что Светлана Тихановская находится в Литве, во вторник утром сообщил в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Позже в видеообращении, опубликованном в канале арестованного мужа, Тихановская заявила, что уехала к детям. "Многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят", – сказала она, заявив, что сделала свой выбор в пользу своих детей.
- Вчера Светлана Тихановская подала жалобу на результаты президентских выборов 9 августа в ЦИК Белоруссии. Она провела в здании ЦИК три часа. По информации штаба кандидата, на неё оказывалось давление, было заявлено о недопустимости "действий и заявлений, ведущих к массовым беспорядкам".
- На президентских выборах в Белоруссии 9 августа, по официальным данным, Тихановская набрала 10,09 процента, действующий президент Александр Лукашенко 80,08 процента. Итоговая явка избирателей составила 84,17 процента. Оппозиция оспаривает эти данные.
Прокуратура предъявила обвинение в умышленном убийстве Георгия Шакарашвили пяти лицам
В рамках расследования дела о гибели футболиста Георгия Шакарашвили, Генеральная прокуратура Грузии предъявила пяти лицам обвинение по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». Об этом сообщил прокурор Амиран Гулуашвили на специальном брифинге.
Обвинение ужесточили лицам, находившимся в автомобиле марки Toyota Camry. По версии прокуратуры, они преследовали Шакарашвили, нанесли ему тяжелые травмы, после чего бросили в реку Арагви, в результате чего он скончался.
22 июня тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние.
Поскольку судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что незадолго до смерти Георгию было нанесено множество повреждений, прокуратура переквалифицировала дело. К уже существующим статьям добавилось «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц».
Дочь Путина испытала на себе российскую вакцину от COVID-19
Президент Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации в России первой вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире.
Путин заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарёво. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские фармацевтические компании, отложить государственную регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы её клинических испытаний.
Как сообщила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у них не возникло серьезных нежелательных реакций на неё. "Вакцину нельзя зарегистрировать, пока не завершены исследования, – никто не будет нарушать законодательство", – добавила Косенко. Она отметила, что на третьей – пострегистрационной – фазе исследований вакцины в испытаниях будут участвовать несколько тысяч добровольцев, что допускается и в условиях пандемии. "Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", – считает заместитель главы Росздравнадзора.
Фармацевтические компании призывали Минздрав "не форсировать разработку" вакцины, поскольку в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек: "Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ".
Как рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, вакцина зарегистрирована в виде раствора для инъекций. Она будет производиться на двух площадках - центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Первыми её получат медицинские работники и учителя. Вакцинация медиков может начаться в конце августа или сентябре. Препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая ещё не была зарегистрирована. Cреди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.
Словакия выслала россиян, предположительно причастных к убийству Зелимхана Хангошвили
Госдепартамент США приветствовал решение властей Словакии выслать трех российских дипломатов, предположительно связанных с убийством в Германии в 2019 году уроженца Грузии, чеченца Зелимхана Хангошвили.
Как отметила в твиттере официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, в этом шаге США увидели сигнал, что Братислава "не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой земле или в Европе". На заявление обратило внимание РБК.
Три российских дипломата должны покинуть Словакию до 13 августа, их заподозрили в работе на разведку, передавал 10 августа словацкий портал Acktuality. В Москве в ответ пообещали предпринять аналогичные действия.
- Хангошвили застрелили 15 августа 2019 года. Предполагаемый убийца арестован. По данным журналистов, его настоящее имя – Вадим Красиков, ранее он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
- В конце июня стало известно, что в расследовании об убийстве Хангошвили фигурирует ещё один подозреваемый - Роман Д. По данным Bellingcat, это Роман Давыдов. Расследователи уверены, что его имя и данные выдуманы.
Коронавирус в Армении: 160 новых случаев, 541 пациент выздоровел
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 160, в общем составив 40 593.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 541 и сейчас составляет 33 157.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 803.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 236 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 399, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 177 322 (968 за последние сутки).
Помпео требует, чтобы Россия отказалась от ужесточения закона о СМИ–«иноагентах»
Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил глубокую озабоченность новыми намерениями российских властей затруднить деятельность американских средств массовой информации, внесённых Министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов".
В сделанном 10 августа заявлении Помпео указывает, что недавно обнародованный Роскомнадзором проект приказа, ужесточающего условия маркировки журналистских материалов СМИ-"иноагентов", "ставит перед редакциями трудновыполнимые требования, которые ещё больше ограничат их и без того лимитированные правительством России возможности". Введённые к настоящему моменту ограничения на работу СМИ, признанных российскими властями "иностранными агентами", и без того "значительны и не имеют прецедента", подчёркнуто в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Проект приказа Роскомнадзора был опубликован на российском Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в июле 2020 года. Он касается формы пометки о том, что журналистский материал создан и распространяется "иностранным СМИ – иностранным агентом". Эта пометка, фактически представляющая собой фрагмент текста закона из 30 слов, должна будет, в случае принятия инструкции, сопровождать каждую текстовую, аудио- и видеопубликацию: предполагается, что размер шрифта текстового указания вдвое превышает размер заголовка сообщения, той же пометкой необходимо сопровождать и видеоролики (15 секунд перед началом), и аудиофайлы.
"Более 70 лет Радио Свободная Европа/Радио Свобода и "Голос Америки" остаются жизненно важным источником независимых новостей и информации для народов России, – сказано в заявлении Помпео. – Нас серьёзно беспокоят продолжающиеся нападки российских властей на свободу печати. Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и придерживаться норм ОБСЕ по обеспечению свободы выражения мнений. Мы призываем правительство России отказаться от введения новых ограничительных мер, которые ещё более испортят двусторонние отношения Вашингтона и Москвы".
Исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар ранее высказала мнение, что инициатива Роскомнадзора – попытка не только ещё больше ограничить работу СМИ в России, но и внушить страх читателям. "Каждый день миллионы россиян получают от нас новости без цензуры о важных событиях в жизни своей страны, – считает Синделар. – Цель находящихся в разработке нормативных актов – запугать тех, кто ищет правдивую информацию, заставить наших зрителей, читателей и слушателей почувствовать себя преступниками или считать, что им угрожает опасность, когда они смотрят или читают наши материалы".
- Радио Свобода, его региональные интернет-проекты, телеканал "Настоящее Время" и ещё несколько редакций медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также корпорация "Голос Америки" в ноябре 2017 года включены Министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов", что предполагает обязательную маркировку журналистских материалов, а также предоставление и публикацию периодической финансовой отчётности. Утверждённые в конце 2019 года поправки к российскому законодательству создали возможность распространять статус "иностранного агента" и на отдельных журналистов.
- По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС оценивают действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – "иностранных агентах" как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику".
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – "иностранных агентах" неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента". Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
- Популярность Радио Свобода в России неуклонно растёт. Сайты Русской службы РСE/РС в 2020 году регистрируют более 12 миллионов посещений в месяц. Это исторически лучший результат Радио Свобода за всё время существования интернета. Сообщества Радио Свобода в YouTube превышают миллион человек, в Facebook – 720 тысяч человек.
Госдепартамент США призвал Минск соблюдать права белорусов
Государственный департамент США глубоко озабочен проведением 9 августа президентских выборов с Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми.
Жёсткие ограничения доступа кандидатов к участию в предвыборной кампании, запрет участия местных независимых наблюдателей в обеспечении законности голосования на участках, тактика запугивания оппозиционных кандидатов и задержания мирных протестующих и журналистов – всё это омрачило выборный процесс. В Госдепартаменте сожалеют, что наблюдатели от ОБСЕ не получили своевременных приглашений для наблюдения за ходом голосования. Свободные и честные выборы на конкурентной основе остаются основой для формирования законных правительств, подчёркивается в заявлении.
Госдепартамент призвал белорусское правительство уважать право граждан Белоруссии на участие в мирных собраниях, не применять силу и освободить всех необоснованно задержанных.
- В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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Накануне в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Белоруссии. По информации ведомства, около 23:00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По версии МВД, толпа строила баррикады для блокирования движения.
В Южной Осетии сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом
В Южной Осетии нет новых случаев заболевания коронавирусом, все ранее заболевшие 89 граждан выздоровели и выписаны из больницы, сообщила «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, под наблюдением медиков находятся 192 человека, все они проходят карантин в медучреждениях и в гостинице «Алан».
«В инфекционном отделении нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, медсестра из «красной зоны» выписана накануне», – сказала Гаглоева.
Новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии нет с 17 июля, в период с мая этого года проведено более 4 тыс. тестов на коронавирус.
До 31 августа продлены ограничения на пересечение де-факто границы с Россией, при этом с 1 августа введены некоторые послабления для отдельной категории граждан.
Освобождение от помещения в 14-дневный карантин касается исключительно граждан, перенёсших SARS-CoV-2 (коронавирус), при обязательном условии предоставления результатов всех трех нижеприведенных исследований: 1. Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР 2. Определение антител Ig G к SARS-CoV-2 методом ИФА 3. Определение антител Ig М к SARS-CoV-2 методом ИФА.
Аслан Бжания – в мире заинтересованы народы «и Абхазии, и Грузии»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания не видит положительных изменений в отношениях с Тбилиси. Об этом он заявил в интервью «Известиям».
«На сегодняшний день говорить о положительных изменениях не приходится. Ключевой вопрос в отношениях Абхазии и Грузии — подписание соглашения о неприменении силы. Однако Тбилиси подобный правовой документ подписывать отказывается. Мы же исходим из того, что если руководство Грузии действительно заинтересовано в мире, то оно должно проявить максимальную ответственность. И поступками, а не посредством ни к чему не обязывающих деклараций о добрых намерениях убедить Абхазию и ее народ в том, что силовые методы в разрешении политических противоречий окончательно и бесповоротно исключены из государственной практики соседнего с нами государства», – отметил он.
Бжания считает, что говорить о постепенном восстановлении доверия и «конструктивного межгосударственного взаимодействия» можно лишь после подписания документа о неприменении силы.
«Важно, чтобы Грузия признала сложившиеся за последние десятилетия реалии, ключевая из которых в том, что Абхазия — независимое государство со всеми вытекающими из этого правовыми, политическими и иными последствиями. И здесь не может быть никаких разночтений. Но в то же время всем нужен мир. В нем заинтересованы народы — и Абхазии, и Грузии. Только на таких принципах возможны наш дальнейший диалог, взаимодействие и перспективы нормализации отношений, от чего, по моему убеждению, выиграют обе стороны», – заявил Бжания он.
В интервью «Известиям» Бжания также заявил, что «экономические потери Абхазии из-за пандемии и известных ограничений весьма и весьма значительны».
Ахра Авидзба погасил долги после инцидента на де-факто границе
Помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам Ахра Авидзба погасил образовавшуюся задолженность около 1 млн рублей, из-за которой в отношении него действуют ограничения на выезд из России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что Авидзба имеет задолженности по уплате штрафов в размере около 300 тыс. рублей и налогов в размере около 600 тыс. рублей.
«Долги полностью погашены, в течение нескольких дней будут сняты ограничения, действовавшие в отношении него», – сообщили в ведомстве.
7 августа в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. Авидзба подтвердил, что был участником инцидента. В администрации абхазского президента накануне пообещали отреагировать на инцидент.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- Авидзба был назначен помощником президента Аслана Бжания по международным связям в июне этого года.
В Грузии за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса, 44 выздоровели
В Грузии за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1264. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 1154 – за сутки выздоровели 44 пациента. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В стационарах, под наблюдением врачей находятся 263 человека, в карантине – 6930.
Накануне власти сообщили, что крупный очаг коронавируса выявлен в высокогорном регионе Сванети. В муниципалитете Местиа объявили строгий карантин, всех туристов, которые находятся в регионе, отправят на 2-недельный карантин.
Трамп прервал брифинг из-за стрельбы у Белого дома
В понедельник пресс-брифинг президента США Дональда Трампа в Белом доме был внезапно прерван, и президент в сопровождении сотрудников секретной покинул комнату, где проводятся брифинги. Через несколько минут президент вернулся и заявил о том, что неподалеку от Белого дома была стрельба.
По словам президента Трампа, "судя по всему", агент секретной службы выстрелил в вооруженного человека. Секретная служба, охраняющая руководство страны, сообщила на своей странице в Твиттере о том, что ведется расследование инцидента, в ходе которого ее сотрудником было применено оружие. Сотрудник Секретной службы и другой участник инцидента находятся в больнице. В сообщении подчеркивается, что на территорию Белого дома посторонние не проникали и никому из работающих там ничего не угрожало.
Инцидент произошел в одном квартале от Белого дома. Как рассказывают журналисты, присутствовавшие на брифинге, через несколько минут после начала выступления президента они услышали выстрелы и к президенту подошел сотрудник Секретной службы сообщивший о стрельбе неподалеку от Белого дома. Президент покинул комнату брифингов и направился в Овальный кабинет. Вскоре он вернулся и продолжил пресс-конференцию. На вопрос заставил ли его это эпизод понервничать, президент ответил: " Я выгляжу встревоженным?"
Позже вечером Секретная служба сообщила подробности происшествия. Около 18 часов 51-летний мужчина подошел к сотруднику службы, находившемся на своем посту в квартале от Белого дома и сообщил, что он вооружен. Затем он развернулся, двинулся в направлении сотрудника Секретной службы, который открыл огонь после того, как неизвестный вынул некий объект из одежды и "занял позицию стрелка, готового к стрельбе".
Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает, что непоименованный подозреваемый находится в критическом состоянии в больнице. Следователи пытаются выявить мотивы его действий. В том числе выясняется страдает ли он психическими расстройствами.
Светлана Тихановская находится в Литве – Линкявичюс
Кандидат от белорусской оппозиции на выборах президента Светлана Тихановская в безопасности, она находится в Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Ранее Линкевичюс писал, что не мог связаться с Тихановской.
«Несколько часов я пытался с нею связаться, но неизвестно место ее нахождения после того, как она побывала в избирательной комиссии, чтобы вручить протест относительно подсчета голосов. Адвокат оттуда вышел, но не ясно, где она, не знает этого и штаб. Это вызывает обеспокоенность по поводу ее безопасности и ситуации», - писал глава МИД.
Накануне в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Белоруссии. По информации ведомства, около 23:00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По версии МВД, толпа строила баррикады для блокирования движения.
Вечером в районе улицы Притыцкого находились около 10 тысяч человек. Горожане, а также корреспондент «Настоящего Времени» сообщали о бесконечных взрывах светошумовых гранат и распыленном слезоточивом газе.
Люди пытались построить баррикады из мусорных баков и других подручных средств. Движение транспорта на проспекте Пушкина было заблокировано.
Там же, рядом со станцией метро "Пушкинская", был серьезно ранен водитель автобуса. Рядом с ним взорвалась граната. Белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в машине скорой помощи без движения лежала женщина.
- В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Анатолий Бибилов поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.
По мнению югоосетинского президента, победа Лукашенко на состоявшихся выборах наглядно продемонстрировала общественное признание заслуг перед белорусским народом.
«От всей души желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Республики Беларусь, а всему белорусскому народу - мира и благополучия», - отмечается в поздравлении, передает информагентство «Рес».
- В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Помпео требует, чтобы Россия отказалась от ужесточения закона о СМИ-«иноагентах»
Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил глубокую озабоченность новыми намерениями российских властей затруднить деятельность американских средств массовой информации, внесенных Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».
В сделанном сегодня, 10 августа, заявлении Помпео указывает, что недавно обнародованный Роскомнадзором проект приказа, ужесточающего условия маркировки журналистских материалов СМИ-«иноагентов», «ставит перед редакциями трудновыполнимые требования, которые еще больше ограничат их и без того лимитированные правительством России возможности». Введенные к настоящему моменту ограничения на работу СМИ, признанных российскими властями «иностранными агентами», и без того «значительны и не имеют прецедента», подчеркнуто в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Проект приказа Роскомнадзора был опубликован на российском Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в июле 2020 года. Он касается формы пометки о том, что журналистский материал создан и распространяется «иностранным СМИ – иностранным агентом». Эта пометка, фактически представляющая собой фрагмент текста закона из 30 слов, должна будет, в случае принятия инструкции, сопровождать каждую текстовую, аудио- и видеопубликацию: предполагается, что размер шрифта текстового указания вдвое превышает размер заголовка сообщения, той же пометкой необходимо сопровождать и видеоролики (15 секунд перед началом), и аудиофайлы.
«Более 70 лет Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голос Америки» остаются жизненно важным источником независимых новостей и информации для народов России, – сказано в заявлении Помпео. – Нас серьезно беспокоят продолжающиеся нападки российских властей на свободу печати. Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и придерживаться норм ОБСЕ по обеспечению свободы выражения мнений. Мы призываем правительство России отказаться от введения новых ограничительных мер, которые еще более испортят двусторонние отношения Вашингтона и Москвы».
Исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свободя Дейзи Синделар ранее высказала мнение, что инициатива Роскомнадзора – попытка не только еще больше ограничить работу СМИ в России, но и внушить страх читателям. «Каждый день миллионы россиян получают от нас новости без цензуры о важных событиях в жизни своей страны, – считает Синделар. – Цель находящихся в разработке нормативных актов – запугать тех, кто ищет правдивую информацию, заставить наших зрителей, читателей и слушателей почувствовать себя преступниками или считать, что им угрожает опасность, когда они смотрят или читают наши материалы».
- Радио Свобода, его региональные интернет-проекты, телеканал «Настоящее Время» и еще несколько редакций медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также корпорация «Голос Америки» в ноябре 2017 года включены Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов», что предполагает обязательную маркировку журналистских материалов, а также предоставление и публикацию периодической финансовой отчетности. Утвержденные в конце 2019 года поправки к российскому законодательству создали возможность распространять статус «иностранного агента» и на отдельных журналистов.
- По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС оценивают действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – «иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию». Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику».
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – «иностранных агентах» неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что «закон о СМИ – иностранных агентах» является «зеркальной реакцией» на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве «иностранного агента». Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
- Популярность Радио Свобода в России неуклонно растет. Сайты Русской службы РСE/РС в 2020 году регистрируют более 12 миллионов посещений в месяц. Это исторически лучший результат Радио Свобода за все время существования интернета. Сообщества Радио Свобода в YouTube превышают миллион человек, в Facebook – 720 тысяч человек.
В Абхазии подтверждено 9 новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 55 граждан - диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек были выписаны.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике на сегодняшний день составляет 143 человека. Из них 45 выздоровели и три пациента скончались.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.
На Белорусском металлургическом заводе – забастовка
Белорусский металлургический завод, расположенный в городе Жлобин, в понедельник частично приостановил работу. Как сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на его работников, по меньшей мере в одном из цехов объявлена забастовка. Работники ведут переговоры с генеральным директором. Сообщается, что они выдвигают политическое требование «честных выборов» – по всей видимости, в связи с состоявшимися накануне выборами президента.
Источники Sputnik News сообщают, что на заводе не работают трубопрокатный и канатный цеха.
Издание TUT.BY демонстрирует литовки с призывом к забастовке, о забастовке сообщает и телеграм-канал NEXTA.
В соцсетях сообщалось о задержании нескольких десятков рабочих, однако эта информация не подтверждена.
БМЗ – одно из крупнейших государственных предприятий Белоруссии, на нем работает около 11 тысяч человек.
В телеграм-канале NEXTA, имеющем сотни тысяч подписчиков, в понедельник появился призыв к проведению во вторник, 11 августа, общенациональной забастовки в знак протеста против официальных предварительных итогов выборов президента, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Сообщение о победе действующего президента накануне вызвало массовые уличные акции протеста, участники которых считают, что выборы сфальсифицированы. По данным МВД Белоруссии, около 3 тысяч их участников были задержаны.
Правительство Ливана уходит в отставку на фоне протестов
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом заявил в понедельник во дворце Серай после заседания кабинета министр здравоохранения Хамад Хасан, сообщает ТАСС.
«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», - сообщил министр журналистам, покидая дворец.
Ранее в отставке подали министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем, министр информации Манал Абдель Самад, глава министерства по вопросам окружающей среды Дамианос Каттар и министр финансов Гази Вазни.
В беспорядки перерос массовый митинг в центре Бейрута, участники которого почтили память погибших в результате мощного взрыва в порту 4 апреля, нанесшего масштабные разрушения городу, и обвинили власти и ведущие политические силы в коррупции и некомпетентности, которые, как считают демонстранты, стали одной из причин трагедии.
Поисково-спасательные работы в столице Ливана, в которых участвуют и зарубежные спасатели, включая российских, все еще продолжаются. По последним данным, жертвами взрыва стали 158 человек, более 6 тысяч пострадали, жилища сотен тысяч разрушены или серьезно повреждены. По предварительным данным, на складе взорвалась аммиачная селитра, несколько лет назад конфискованная с одного из судов. Мощность взрыва, по оценкам, превысила килотонну в тротиловом эквиваленте, что делает его одним из самых мощных неядерных взрывов в истории.
Через Ингурский мост в Абхазию вернулись 1289 человек
С 5 по 9 августа через Ингурский мост в Абхазию вернулись 1289 человек. Об этом сообщает «Нужная газета» со ссылкой на Службу госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия.
В условиях карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, первый гуманитарный коридор был открыт с 26 по 31 мая, тогда в Абхазию вернулись 532 жителя. Во второй раз - с 22 по 24 июня – в Абхазию вернулись 1 111 человек. В третий раз гуманитарный коридор открылся 13 июля. В общей сложности через де-факто границу перешло более двух тысяч человек.
Грузия продаёт 24.5% «Теласи», остальные акции принадлежат «Интер РАО»
Партнерский фонд Грузии на аукционе продаёт 24.5% акций тбилисской энергораспределительной компании «Теласи». Начальная стоимость ценных бумаг составляет 10 511 211 долларов США.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Партнёрского фонда, акцион состоится 9 сентября. Победитель не сможет стать собственником акций без согласия Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
- 75% акций «Теласи» находятся в собственности российской государственной группы «Интер РАО».
- В 2017 году структуры «Интер РАО» подали иск к правительству Грузии за отказ повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари.
В администрации абхазского президента пообещали отреагировать на инцидент с Ахрой Авидзба
В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прокомментировали инцидент на де-факто границе России и Абхазии с помощником президента по международным связям Ахрой Авидзба. Об этом пишет «Нужная газета».
«По данному факту в настоящее время во взаимодействии с российскими коллегами ситуация изучается. После того как будут получены результаты проверки, последует реагирование», – сообщила пресс-секретарь Аслана Бжания, Марианна Квициния.
7 августа в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии.
Авидзба подтвердил, что был участником инцидента.
«Пора была привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по пять часов на границе. Я продемонстрировал свой дипломатический паспорт - я представляю свое государство. И один из миллиона погранцов решил включить свое "я", не смотреть на законы, на права. Он просто решил меня не пропустить. Судебные приставы наложили на меня ограничение на выезд. Я объясняю это тем, что, ребята, я все прекрасно понимаю, на меня уже неоднократно так накладывается, потому что на меня пять машин оформлено. У меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи проездом все время. Она набегает - я приезжаю и плачу. Я им объясняю: ребята, вот у меня есть дипломатический паспорт, который все обходит. Я буду послезавтра выезжать, и я этот вопрос и так закрою, спасибо, что вы мне подсказали. Но человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать. Ну, и на пятый час... тем более, моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем траспортном средстве. Я просто продолжил свой путь следования», – сказал он.
Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
Авидзба был назначен помощником президента Аслана Бжания по международным связям в июне этого года.
В Сванети объявлен строгий карантин, всех туристов изолируют
В грузинском высокогорном регионе Сванети объявлен строгий карантин, перекрыты въезды и выезды из муниципалитета. Как сообщили в правительстве Грузии, всех туристов, которые находятся в регионе, отправят на 2-недельный карантин.
По информации грузинского Кабмина, очаги коронавируса выявлены в Местиа, Ленджери и Ушгули. Всего – 16 случаев.
По решению властей, ограничивается передвижение между населёнными пунктами, будут работать лишь аптеки, продуктовые магазины, банки и объекты питания открытого типа.
Власти планируют протестировать жителей региона, а туристов, посетивших Сванети в течение последних двух недель, просят обратиться в т.н. «температурные центры» при наличии симптомов коронавируса.
- В Грузии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса. Это – максимальный суточный прирост случаев с конца мая.
- Сегодня строгий карантин отменили в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета.
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