Камала Харрис станет вице-президентом США в случае победы Байдена

Сенатор от Калифорнии, Камала Харрис станет первой женщиной, представляющей цветное население США, которая будет номинирована на пост вице-президента США от одной из двух главных политических партий.

Дональд Трамп немедленно отреагировал на решение Джо Байдена: разве можно брать в напарники человека, который проявил к вам такое неуважение на прошлогодних дебатах. О реакции Трампа сообщило вечером 11 августа агентство "Рейтер".

Трамп имел в виду прошлогодние дебаты между однопартийцами-демократами за право быть номинированным в кандидаты для участия в президентских выборах. Тогда Харрис остро полемизировала с Байденом, припомнив ему некоторые политические решения из недавнего прошлого. В конце концов, это внутрипартийное соревнование выиграл Байден. Но, возможно, именно в тех дебатах, когда Харрис эмоционально критиковала его, он разглядел в ней ценные качества публичного политика. "Нью-Йорк Таймс" в связи с этим пишет: даже в не самые лучшие моменты своего соревнования с тогдашними соперниками по дебатам, Харрис умела увлечь демократический электорат, пусть и воображаемыми, но захватывающими перспективами её – теоретически возможного – поединка с президентом Трампом.

В прошлом году, когда попытки Харрис добиться выдвижения не принесли ей успеха, многие коллеги по партии не могли даже представить себе, что она вновь окажется включённой в кампанию за Белый дом, пишет "Нью-Йорк Таймс".

Камале Харрис 55 лет. Можно ожидать, что она придаст кампании Байдена больше энергичности и вдохновения, отмечается в публикации.