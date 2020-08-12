Помпео: США продолжат добиваться соблюдения свободы слова в России

В Вашингтоне внимательно следят за тем, как в России применяется закон об «иностранных агентах», заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, напомнив, что американская администрация осуждает соответствующие изменения в российском законодательстве.

«Мы ввели в отношении России значительные санкции за другие ее злонамеренные действия, и надеемся, что другие страны последуют нашему примеру. Мы надеемся, что эти государства, где ценится свобода слова, которые хотят, чтобы независимые репортеры имели возможность задавать свои вопросы, даже если иногда они не нравятся лидерам, к нам присоединятся. Мы думаем, что можем оказать [на Кремль] реальное давление и убедить в том, что правильный выбор – это не препятствовать свободе прессы», - сказал Помпео в записанном в среду в Праге интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Так он ответил на вопрос о том, что именно США могут предпринять, чтобы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голос Америки» имели возможность продолжать работать в России.

«Это то, что мы продолжим добиваться, над чем будем и дальше работать вместе с нашими партнерами, сотрудниками Радио Свободная Европа/Радио Свобода, чтобы донести наше послание и дать понять: все, о чем мы просим - это о праве для граждан России и других стран иметь доступ к правдивой, честной и своевременной информации», - сказал Помпео.

Ранее на этой неделе госсекретарь США выразил глубокую озабоченность новыми намерениями российских властей затруднить деятельность американских средств массовой информации, внесенных Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».

В сделанном 10 августа заявлении Помпео указал, что недавно обнародованный Роскомнадзором проект приказа, ужесточающего условия маркировки журналистских материалов СМИ-«иноагентов», «ставит перед редакциями трудновыполнимые требования, которые еще больше ограничат их и без того лимитированные правительством России возможности».

Исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар высказала мнение, что инициатива Роскомнадзора – попытка не только еще больше ограничить работу СМИ в России, но и внушить страх читателям. «Каждый день миллионы россиян получают от нас новости без цензуры о важных событиях в жизни своей страны, – подчеркнула Синделар.