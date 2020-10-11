В Минске были задержаны журналисты ТАСС и других СМИ

В Минске в воскресенье были задержаны четверо корреспондентов ТАСС, освещающих акции протеста - Наталия Федосенко, Гавриил Григоров, Валерий Степанченков и Юрий Шамшура. Они были доставлены в Октябрьское РУВД, где сотрудники управления переписали их личные данные, сфотографировали аккредитационные карточки и отпустили со словами, что журналисты могут продолжать работать.

Затем Григоров и Степанченков были повторно задержаны на проспекте Победителей. Журналисты сообщили милиционерам, что уже были задержаны ранее, прошли проверку документов и были отпущены. Несмотря на это, сотрудников ТАСС вновь поместили в автобус и отвезли в то же РУВД.



Как сообщается на сайте ТАСС, были также задержаны три журналиста агентства БелаПАН и фотокорреспондент белорусской газеты «Новы час».



Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Беларуси нового образца. Несколько недель назад и с другими журналистами происходили подобные истории - в связи с введением новых аккредитационных карточек в Беларуси.

Сегодня в Минске и других белорусских городах проходит акция «Марш гордости». Организаторами шествия стали правозащитники и активисты «Хартии-97» и белорусские блогеры. В заявлении организаторов говорится, что вот уже два месяца оппоненты и противники Лукашенко ежедневно упрямо борются за свободу и свои права, несмотря на репрессии и попытки режима разобщить и запугать оппозиционеров.

В Минске сотрудники правоохранительных органов использовали для разгона массового шествия «Марш гордости» водометы, светошумовые гранаты и дубинки. Впервые за 2 месяца милиция столь жестко препятствует воскресному шествию в Минске.

Несмотря на противодействие властей, тысячам людей несколькими колоннами удалось пройти по городу. Центр, как обычно по воскресеньям, был перекрыт.