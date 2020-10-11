Трамп заявил, что у него выработался иммунитет от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что полностью выздоровел от COVID-19 и что у него выработался иммунитет к коронавирусной инфекции.

В интервью Fox News Трамп заявил, что тесты показали, что он больше не может заразить окружающих. «Похоже, что у меня выработался иммунитет», - сказал Трамп, добавив, что пока неизвестно, на какой период времени иммунитет будет сохраняться - на короткое время, на длительное или «на всю жизнь». Трамп прямо не говорил о том, какие именно тесты он прошел - был ли среди них тест на антитела.

Трамп также сказал, что ему теперь не надо «прятаться в подвале», намекая на своего соперника по предстоящим выборам, Джо Байдена, который из-за эпидемии осторожно подходит к поездкам и публичным выступлениям.

Лечащий врач президента Шон Конли ранее опубликовал заявление, в котором отметил, что, согласно результатам теста, взятого в субботу утром, президент более не представляет угрозы в плане передаче вируса другим лицам - сообщает «Голос Америки».

В субботу Трамп впервые после возвращения из больницы выступил перед публикой. Мероприятие было названо «Мирный протест за закон и порядок».​

Президент выступил с балкона Белого дома перед несколькими сотнями приглашенных, которые находились внизу на лужайке. В сообщении Белого дома об этом мероприятии сказано, что с момента вступления в должность президент Трамп придерживается восстановления законности и порядка в США для защиты прав всех американцев.

Появление президента на публике рассматривается как первый шаг к возобновлению полноценной предвыборной кампании на следующей неделе.

Симптомы коронавирусной инфекции у президента появились 1 октября, на следующий день инфекцию подтвердил тест на COVID-19. После этого Трамп провел три ночи в больнице, а в минувший понедельник был выписан.