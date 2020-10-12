В Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Армении

В Москве сегодня состоялась встреча министров иностранных дел России и Армении, которая продлилась полтора часа и за которой последовала совместная пресс-конференция двух министров. В начале встречи с Сергеем Лавровым Зограб Мнацаканян подчеркнул, что необходимо остановить военные действия и что «роль России в этом вопросе чрезвычайно важна».

Это официальный визит главы МИД Армении в Москву, запланированный еще до возобновления войны в Нагорном Карабахе. Как сказал сам Мнацаканян, война, конечно же, изменила повестку дня визита в Москву, и главный вопрос в этой повестке - война в Карабахе.

Сегодня на встрече с Лавровым Мнацаканян подробно перечислил ущерб, нанесенный Карабаху в результате войны, продолжающейся несмотря на гуманитарное прекращение огня. Погибли мирные жители, более сотни ранены, большой ущерб нанесен жилым зданиям и инфраструктуре Карабаха.

Министр иностранных дел России, при посредничестве которого 9-10 октября в Москве состоялись трехсторонние переговоры, которые продлились 11 часов и по итогам которых был опубликован документ о гуманитарном прекращении огня, сегодня заявил, что соглашение о прекращении огня нарушается. «Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими коллегами, в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате», – сказал Лавров.