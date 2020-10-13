Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. Об этом говорится в сообщении компании.

Появление у добровольца неизвестного заболевания в Johnson & Johnson назвали "ожидаемой частью любого клинического исследования". Анализом заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.

Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Предполагалось, что в них примут участие до 60 тысяч добровольцев с трёх континентов.

В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.

Ранее компания AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Первый раз это произошло в июле, второй в сентябре. Тогда Reuters сообщал, что причиной стали неврологические симптомы у одного из участников. Сейчас испытания возобновились.

Шведско-британская AstraZeneca одна из иностранных вакцин, которая готовится к регистрации в России.