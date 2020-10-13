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В Грузии за сутки выявили 569 случаев коронавируса, девять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 102. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов - это максимальный показатель за все время пандемии.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки в Грузии зафиксировано 569 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 12 841.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 329 и достигло 6 867. В режиме карантина остаются 5 590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 393 человека с подтвержденным коронавирусом.
Другие новости дня
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. Об этом говорится в сообщении компании.
Появление у добровольца неизвестного заболевания в Johnson & Johnson назвали "ожидаемой частью любого клинического исследования". Анализом заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.
Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Предполагалось, что в них примут участие до 60 тысяч добровольцев с трёх континентов.
В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.
Ранее компания AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Первый раз это произошло в июле, второй в сентябре. Тогда Reuters сообщал, что причиной стали неврологические симптомы у одного из участников. Сейчас испытания возобновились.
Шведско-британская AstraZeneca одна из иностранных вакцин, которая готовится к регистрации в России.
- Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей.
- На стадии испытаний находятся также ещё две российские вакцины — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
- В мире на сегодняшний день выявлен почти 37 с половиной миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, болееJohnson & Johnson приостановила испытания вакцины от одного миллиона человек умерли.
В Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Армении
В Москве сегодня состоялась встреча министров иностранных дел России и Армении, которая продлилась полтора часа и за которой последовала совместная пресс-конференция двух министров. В начале встречи с Сергеем Лавровым Зограб Мнацаканян подчеркнул, что необходимо остановить военные действия и что «роль России в этом вопросе чрезвычайно важна».
Это официальный визит главы МИД Армении в Москву, запланированный еще до возобновления войны в Нагорном Карабахе. Как сказал сам Мнацаканян, война, конечно же, изменила повестку дня визита в Москву, и главный вопрос в этой повестке - война в Карабахе.
Сегодня на встрече с Лавровым Мнацаканян подробно перечислил ущерб, нанесенный Карабаху в результате войны, продолжающейся несмотря на гуманитарное прекращение огня. Погибли мирные жители, более сотни ранены, большой ущерб нанесен жилым зданиям и инфраструктуре Карабаха.
Министр иностранных дел России, при посредничестве которого 9-10 октября в Москве состоялись трехсторонние переговоры, которые продлились 11 часов и по итогам которых был опубликован документ о гуманитарном прекращении огня, сегодня заявил, что соглашение о прекращении огня нарушается. «Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими коллегами, в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате», – сказал Лавров.
- 8 октября в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ встретился министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Кроме того, вчера сопредседатели Минской группы ОБСЕ разговаривали с Байрамовым по телефону. На данный момент нет официальной информации о том, продолжатся ли переговоры в трехстороннем формате и приедет ли Байрамов в Москву. Известно лишь, что Мнацаканян будет находиться в Москве до 14 октября.
- 9 октября в Москве прошли консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны подписали краткий документ о прекращении огня в гуманитарных целях. В документе, среди прочего, отмечается, что стороны согласились начать субстантивные, то есть, содержательные переговоры по урегулированию карабахского конфликта.
За прошедшие два дня в Абхазии подтверждено 86 случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них, сообщили в оперативном штабе по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса.
На данный момент в Гудаутском ЦРБ находятся 173 человека, из них подтвержденных 158 пациентов с подтвержденным COVID-19, состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 34 - средней степени тяжести, выписаны 25 пациентов. Всего в гудаутский госпиталь за два дня были доставлены 37 человек.
11 октября скончалась пациентка 1944 года рождения, поступившая в Гудаутскую ЦРБ 10 октября. Несмотря на проводимую терапию, 11 октября женщина скончалась от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
В тот же день в гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1969 года рождения, поступивший в реанимационное отделение медучреждения 10 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, утром 11 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2343 человек. Выздоровели 854 человек, 23 летальных случая.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Под Нижним Новгородом юноша открыл огонь по автобусу - есть жертвы
Под Нижним Новгородом, в Борском районе неизвестный открыл стрельбу из ружья по автобусу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. В результате четыре человека погибли, еще трое ранены. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Стрелок скрылся, ведется его розыск.
По данным телеграм-канала Baza, нападавшему 18 лет, в Нижегородской области он гостил у своей бабушки. Сообщается также, что он специально готовился к нападению и у него было с собой два ружья. Официального подтверждения этой информации пока нет.
МВД Беларуси пригрозило применить против протестующих боевое оружие
Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич пригрозил «в случае необходимости» применить против участников акций протеста, которые больше двух месяцев не стихают по всей стране, боевое оружие.
Он объяснил это тем, что протесты стали «организованными и крайне радикальными», в них участвуют «группы боевиков, анархистов и футбольных фанатов». Казакевич привел в пример прошедшее в воскресенье шествие оппозиции в центре Минска, которое закончилось столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.
Накануне на традиционном воскресном шествии оппозиции пострадали десятки человек, свыше 500 были задержаны. Против протестующих применили водометы, светошумовые гранаты, перцовый газ и дубинки. В ответ милицию и ОМОН забрасывали камнями и бутылками.
Сегодня, 12 октября, оппозиция объявила акцию под названием «Марш пенсионеров». На улицы Минска снова вышли тысячи людей, в основном старшего возраста. Телеграм-канал Nexta сообщает, что против них также применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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- Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от 100 до 200 тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.
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- Страны ЕС и США не признали легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и пообещала в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую. Сам президент Беларуси провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.
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- В субботу Лукашенко посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико и другими арестованными оппонентами. Среди участников беседы были сын Бабарико Эдуард, член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, муж экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей. О чём именно говорил Лукашенко с оппозиционерами в течение нескольких часов, не сообщалось, однако после встречи двум её участникам, Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, изменили меру пресечения на домашний арест, остальным арестованным разрешили сходить в баню.
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- В понедельник Минский городской суд отклонил апелляцию защиты Виктора Бабарико и оставил оппозиционера под стражей. Сообщается, что заседание было закрытым.
Главы МИД ЕС поддержали санкции против России из-за Навального
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", — отметил Хаависто. По его словам, речь идет об индивидуальных санкциях. Франция и Германия объявили на прошлой неделе, что представят предложения по введению санкций против России своим европейским партнерам. Две страны указали на то, что наличие в организме Навального нервно-паралитического вещества "Новичок" подтвердила Организация по запрещению химического оружия, а российская сторона "убедительного объяснения" произошедшему не предоставила.
В подготовленный ими санкционный список вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны, писала французская Le Monde. По ее данным, в список также вошел Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который считается местом разработки "Новичка" в советскую эпоху.
- Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому.
- 22 августа Навального – по настоянию семьи и соратников – перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Оппозиционера выписали 19 сентября, но он остаётся в ФРГ. После выписки Навальный дал несколько интервью, в которых отмечал, что он быстро восстанавливается и намерен вернуться в Россию, чтобы продолжать политическую деятельность.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.
Российские специалисты ремонтируют компьютерный томограф в Гудаутском госпитале
Компьютерный томограф, недавно установленный в Гудаутской клинике, после нескольких дней использования перестал работать. Как сообщил «Апсныпресс» министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия, приехавшие из России специалисты сейчас занимаются диагностикой аппарата и ремонтом.
«Они привезли необходимые детали. Уверены, что скоро он вновь заработает. По словам самих специалистов, аппарат КТ очень хороший, а произошедший технический сбой они исправят», – заявил он.
«Апсныпресс» пишет, что помимо Гудаутской больницы, аппараты компьютерной томографии есть в Республиканской больнице Сухуми, в Гагрской ЦРБ и Агудзерском госпитале. Рентгеновские аппараты есть во всех районных больницах, за исключением Очамчирской – там он испортился.
«Осложнения на легкие, которые дает коронавирусная инфекция, можно обнаружить и на рентгеновском снимке. Есть и такие формы протекания болезни, когда на снимке ничего не видно. Компьютерная томограмма или рентгеновский снимок нужны для того, чтобы определить, поражения ли легкие и какова степень их поражения. Компьютерная томограмма позволяет получить точную картину состояния легких», – заявил замминистра здравоохранения Вахтанг Вардания.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2257 человек. Выздоровели 829 человек, 21 летальный случай.
Зеленский: если не смогу закончить войну, нужен другой человек
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си заявил, что готов уйти со своего поста, если не сможет закончить войну в Донбассе.
По словам Зеленского, он не цепляется за рейтинги и власть. "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", – сказал президент Украины.
Ранее Зеленский заявлял о невозможности завершить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией. В Киеве понимают, что субъекты в Минском процессе – Украина и Российская Федерация, и готовы продолжать переговоры при посредничестве ОБСЕ, чтобы вернуть людей и территории, сказал Зеленский.
На вопрос о том, верит ли Владимир Зеленский, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернёт Украине все территории, включая аннексированный Крым, украинский президент ответил: "Я верю в это" – и добавил, что в противном случае он бы не шёл в президенты. "Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда", – отметил Зеленский.
- Минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины были заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встрече в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлён только обмен заключёнными и задержанными, но не в формате "всех на всех".
- Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают. Именно поэтому, по мнению экспертов, от Украины в этом вопросе мало что зависит. Должна измениться позиция России, которая отказывается признать участие в конфликте.
- В Донбассе периодически вводится режим прекращения огня, который неоднократно нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
Названы имена убитых в Чечне предполагаемых боевиков: Рустам Борчашвили и Казбек Байдуллаев
Личности двоих ликвидированных накануне в ходе спецоперации в Серноводском районе Чечни предполагаемых боевиков установлены. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чечне.
В ведомстве не назвали имён, указав лишь, что один из них находился в федеральном розыске.
«Нападавшие были вооружены автоматами «Калашникова», ручными гранатами и самодельным взрывным устройством», – сказано в заявлении ведомства.
При этом некоторые СМИ и Telegram-каналы уже назвали имена убитых. По предварительной информации, это – уроженец ингушского села Нестеровская Рустам Борчашвили 1978 года рождения, и уроженец чеченского села Янди Казбек Байдуллаев 1988 года рождения.
Сообщается, что они входили в группировку т.н. полевого командира Аслана Бютукаева.
Отметим, что в 2013 году СМИ уже сообщали о ликвидации находившегося в розыске Рустама Борчашвили. Что касается Байдуллаева, с 2016 года он, предположительно, принимал участие в боевых действиях на территории Сирии (в составе «Исламского государства») и вернулся в Россию в 2020 году.
- Об убийстве предполагаемых боевиков в Чечне накануне сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
- В пресс-службе МВД Дагестана сегодня сообщили об убийстве еще двух мужчин. По утверждению силовиков, они открыли огонь по наряду полиции из машины.
- 23 августа во время спецоперации в станице Троицкая (Ингушетия) трое предполагаемых участников группы Аслана Бютукаева были убиты, двое силовиков получили ранения.
- Адвокаты и правозащитники в РФ отмечают, что часто те, которых выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
ЕС продлил санкции против России из-за применения химоружия
Евросоюз продлил на год санкции в отношении России из-за применения химического оружия. Соответствующий документ опубликован на сайте Европейского совета.
Речь идёт об использовании химоружия в Сирии и применении нервно-паралитического вещества "Новичок" при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте 2018 года.
В санкционном списке ЕС девять человек. Пятеро из них имеют отношение к Сирии, четверо, как утверждают в ЕС, причастны к отравлению Скрипалей. Среди россиян значится руководитель Главного управления Генштаба России (ГРУ) Игорь Костюков и его заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Брюсеель считает, что они офицеры ГРУ, причастные к покушению на Скрипалей и работавшие под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. Россия обвинения в применении химического оружия неоднократно отвергала.
В октябре сразу несколько стран Евросоюза, включая Германию и Францию, заявили о подготовке новых санкций против Москвы из-за предполагаемого отравления ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального. ЕС утверждает, что нарушила конвенцию о запрещении химического оружия. В ответ МИД России заявил, что до сих пор не получил доказательств отравления оппозиционера от Германии, где тот проходил курсе лечения и сейчас находится на реабилитации.
COVID-19: Число умерших в Грузии пациентов выросло до 93
Общее число пациентов, умерших в Грузии с диагнозом COVID-19, увеличилось до 93. Об этом сообщает правительственный портал StopCov.ge.
Скончавшийся в батумской клинике «Медина» 55-летний пациент – уже восьмой за сутки. Врачи сообщили, что у него была острая дыхательная и хроническая сердечная недостаточность. Его состояние было критическим с учетом двусторонней пневмонии и респираторного дистресс-синдрома.
Ранее в Батуми скончались еще три пациента, три в Тбилиси, один – в Сачхере. Самому молодому из них было 43 года. У мужчины наблюдалось воспаление спинного мозга и Неврологические осложнения.
За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 12 272.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 211 и достигло 6 538. В режиме карантина остаются 5 590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 393 человека с подтвержденным коронавирусом.
В Азербайджане завели уголовное дело на российского журналиста Семёна Пегова
Генеральная прокуратура Азербайджана завела уголовное дело на российского журналиста Семёна Пегова – автора проекта WarGonzo.
В следственном ведомстве заявили, что были проанализированы «видеоролики с открытыми призывами к нарушению территориальной целостности Азербайджана».
«В ходе расследования возникли основательные подозрения о том, что гражданин Российской Федерации Семен Пегов 1985 года рождения, вступив в преступную связь с лицами, находящимся в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, объединившись с ними в преступную группировку, вопреки требованиям закона «О Государственной границе Азербайджанской Республики» и Миграционного кодекса, незаконно пересек международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению и проник на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории в целях поддержки незаконного режима, действующего под названием «Нагорно-Карабахская Республика», – сказано в заявлении азербайджанской прокуратуры, которое цитирует портал Report.
В прокуратуре также отметили, что Пегов «призывал граждан Российской Федерации прибыть в зону боевых действий для оказания помощи Республики Армения, а также распространял подобные материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашей страны».
Сообщается, что генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса.
«Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы страны, гражданином которой является данное лицо. Интенсивные оперативно-следственные мероприятия продолжаются», – говорится в заявлении ведомства.
- Боевые действия на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и объявили военное положение.
- 9 октября в Москве прошли многочасовые переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Ереван и Баку согласились прекратить огонь в зоне боевых действий с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, после чего обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов
Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2020 год стали Пол Милгром и Роберт Уилсон. Об этом в понедельник, 12 октября, объявил Нобелевский комитет. Награда будет вручена за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.
Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году – по случаю 300-летия основания банка и как премия “памяти Альфреда Нобеля”. Впервые она была присуждена в 1969 году.
В прошлом году эту награду получили ученые из Индии, США и Франции за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности.
В Западной Грузии температура воздуха повысится до 32 градусов
В Грузии 12-14 октября сохранится теплая погода, без осадков. 15 октября в некоторых районах Западной Грузии ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По данным ведомства, в Западной Грузии температура воздуха повысится до +27, +32 градусов, в Восточной Грузии – до +22, +27.
В Тбилиси ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха составит +24, +26 градусов.
СМИ сообщили о готовности США и России заключить новый договор СНВ
Президент США Дональд Трамп рассчитывает до президентских выборов 3 ноября заключить новое соглашение по контролю за стратегическими наступательными вооружениями (СНВ) с Россией. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Белый дом достиг принципиального соглашения о заключении сделки с президентом России Владимиром Путиным, утверждают собеседники Axios. По их словам, готовность заключить сделку до выборов стала неожиданной для ряда сотрудников Белого дома.
Издание утверждает, что говорить о заключении нового договора позволила встреча главы Совета безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О’Брайена в Женеве 2 октября. Продолжением встречи стали переговоры замглавы российского МИДа Сергеем Рябковым и посланником Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Встреча состоялась в Хельсинки 6 октября. Биллингсли после встречи сообщил о важном прогрессе в переговорах. Рябков отметид, что стороны по-прежнему имеют очень разные подходы к соглашению.
Договор между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году. Он действует до февраля 2021 года.
Россия заявляла о готовности продлить договор на пять лет на нынешних условиях. Однако летом Вашингтон предложил включить в него Китай и распространить соглашение на все ядерные боеголовки. Российский МИД тогда заявил, что не США собираются продлевать соглашение. О необходимости подписания соглашения также заявлял соперник Трампа на президентских выборах демократ Джо Байден.
Австрия: двое уроженцев Чечни совершили неудачный побег из тюрьмы
В австрийской тюрьме строгого режима города Карлау-Гратц двое выходцев из Чечни (21 и 26 лет) и 26-летний уроженец Румынии предприняли неудачную попытку побега.
Трое заключенных прямо из камеры проделали дыру 30 на 30 сантиметров в наружной стене. Они пролезли через нее и спустились, используя простыни, сообщает krone.aт.
Несмотря на сработавшую сигнализацию, им все же удалось перебраться через внешнюю стену тюрьмы и выйти в город. Вскоре арестанты были задержаны неподалеку от самой тюрьмы: двоих поймал полицейский патруль, а третьего - собака-ищейка, когда он пытался спрятаться под автомобилем на парковке.
- Ранее сайт Кавказ.Реалии писал о задержании шестерых уроженцев Чечни в Австрии, которые, по версии следствия, выслеживали землячек, чье поведение и внешний вид "не соответствовали" нормам чеченских традиций.
- В сентябре из колонии в Дагестане сбежали шестеро заключенных, однако спустя неделю их задержали, найдя беглецов в Калмыкии.
В Москве пройдёт встреча министров иностранных дел России и Армении
Сегодня в Москве состоится встреча министров иностранных дел России и Армении - Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна. Об этом «Радио Азатутюн» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Она добавила, что после встречи главы МИД двух стран выступят на совместной пресс-конференции.
В МИД России сообщают, что одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорно-карабахского урегулирования.
Это официальный визит главы МИД Армении в Москву, запланированный еще до возобновления войны в Карабахе.
- 9 октября в Москве прошли многочасовые переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Ереван и Баку согласились прекратить огонь в зоне боевых действий с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.
- Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Азербайджан накануне сообщил о ракетном ударе по жилому району города Гянджа. По данным азербайджанских властей, погибли 9 мирных жителей, более 30 были ранены.
- Сегодня в Минобороны Азербайджана заявили, что с армянской стороны был открыт огонь по Агдамскому району.
- Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник.
Президент Кыргызстана повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения.
Как сообщили в пресс-службе главы государства 12 октября, это решение обусловлено тем, что парламент (Жогорку Кенеш) в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП.
Отмечается, что в связи с сохраняющейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения с 20:00 12 октября до 07:00 19 октября.
Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев также назначается комендантом.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с президентом Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы.
Президент Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения до 21 октября «в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек». С 20:00 до 08:00 действует комендантский час. Комендантом назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.
После прошедших 4 октября парламентских выборов, несогласные с их итогами политические и общественные силы начали 5 октября на центральной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке бессрочный митинг граждан. Ближе к вечеру акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, а в ночь на 6 октября демонстранты захватили здание ГКНБ и «Белый дом», где заседает парламент и аппарат президента.
Тогда же из мест заключения вышел ряд политиков и бывших чиновников, в том числе утвержденный 10 октября Жогорку Кенешем на пост премьер-министра КР Садыр Жапаров, бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники.
Разразившийся тогда кризис власти продолжается по сей день, так как политические силы не могут прийти к единому мнению, при этом все высказываются за возвращение в правовое поле. В ночь на 9 октября Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, которым заявил, что «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики».
В Дагестане убиты двое неизвестных, обстрелявших полицейский патруль
В Кизилюртовском районе Дагестана убиты двое мужчин. По утверждению силовиков, они открыли огонь по наряду полиции из машины.
Личности убитых пока не установлены. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, в автомобиле у них обнаружили автомат, пистолет и боеприпасы
«В 01:15 на 774 км федеральной автодороги «Кавказ» возле с. Кульзеб Кизилюртовского района при попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины», – заявили в пресс-службе.
- Накануне в Чечне во время контртеррористической операции были убиты двое предполагаемых боевиков.
- 23 августа во время спецоперации в станице Троицкая (Ингушетия) трое предполагаемых участников группы Аслана Бютукаева были убиты, двое силовиков получили ранения.
- Адвокаты и правозащитники в РФ отмечают, что часто те, которых выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
Двух арестованных выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Белорусское государственное телевидение вечером в воскресенье сообщило, что из СИЗО КГБ Беларуси были выпущены двое участников прошедшей в субботу встречи арестованных представителей оппозиции с Александром Лукашенко.
Это бизнесмен, член инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор минского офиса компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.
Утверждается, что им изменили меру пресечения на домашний арест.
В телесюжете показали Воскресенского, который говорит, что по итогам встречи с Лукашенко ему "поручили готовить предложения к поправкам в конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц", которые, как сказано в телесюжете, "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе". Рабцевич, как утверждается, намерен "продолжать заниматься бизнесом".
То, что Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу, подтвердили их родные и люди из их окружения.
Лукашенко в субботу в СИЗО КГБ встретился с группой арестованных оппозиционеров. О чём точно они говорили - пока не известно. Среди тем называются возможные изменения конституции, о которых в последнее время говорит Лукашенко. Во встрече участвовали 12 человек, в том числе бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, арестованный ещё до выборов 9 августа. Среди других участников встречи были члены президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак и Лидия Власова, а также политтехнолог Виталий Шкляров.
- В воскресенье в Минске состоялась очередная массовая акция протеста против правления Лукашенко. Милиция и ОМОН в этот раз действовали против демонстрантов жёстче обычного, были применены водомёты и дубинки, есть пострадавшие, задержаны более 200 человек.
В Грузии за сутки выявили 478 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 91. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов. Данные обновлены на правительственном портале StopCov.ge.
За сутки в Грузии зафиксировано 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 12 272.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 211 и достигло 6 538. В режиме карантина остаются 5 590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 393 человека с подтвержденным коронавирусом.
90,92%: ЦИК объявил о победе Рахмона на президентских выборах в Таджикистане
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома страны Бахтиер Худоерзода.
"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей", – сказал глава ЦИК по итогам подсчета 100% бюллетеней (цитата по РИА Новости).
На пост главы Таджикистана претендовали пять лидеров различных политических сил:
- Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии;
- Рустам Латифзода от Аграрной партии;
- Абдухалим Гаффоров от Социалистической партии;
- Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии ;
- Рустам Рахматзода (Кудратов) от Партии экономических реформ.
ЦИК ранее отказал в регистрации двум претендентам на пост президента: выдвиженцу от Демократической партии Саидджафару Усмонзоде и самовыдвиженцу Фаромузу Иргашеву. В качестве самовыдвиженцев в выборах пытались участвовать как минимум три человека, но закон не дал им права на участие в голосовании. Единственная оппозиционная Социал-демократическая партия традиционно решила бойкотировать выборы, заявляя, что при нынешней власти в Таджикистане голосование не может быть честным.
Ни одни из проведенных в Таджикистане выборов не признавались международными наблюдателями подлинно демократическими.
Действующий президент Рахмон правит Таджикистаном с 1992 года. Парламент Таджикистана в декабре 2015 года утвердил законопроект "Об основоположнике мира и единства и Лидере нации", официально провозгласивший Эмомали Рахмона пожизненным лидером таджиков. Этот закон дает ему, его семье и их имуществу право неприкосновенности. В частности, законопроект навсегда освобождает Эмомали Рахмона от привлечения к ответственности за деяния, совершенные им в период президентства.
Как Эмомали Рахмону удавалось сохранять власть на протяжении 26 лет и почему эти выборы, скорее всего, станут для него последними, Настоящему Времени рассказал журналист и публицист Олег Памфилов.
В Таджикистане выборы президента состоялись накануне, 11 октября. Явка на них, по официальным данным, уже в 15:00 по местному времени превысила 70%. В списки, по данным ЦИК, включили 4 900 545 избирателей, по стране было открыто 3375 избирательных участков и 39 за ее пределами.
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Армении в матче Лиги наций
Национальная сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Армении в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Матч завершился со счетом 2:2, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Встреча прошла сегодня, 11 октября, в польском городе Тыхы при пустых трибунах.
Грузинская команда проиграла первый тайм. Армяне открыли счет, воспользовавшись провалом обороны соперника. Голом у команды отметился Хорен Байрамян (6-я минута), с пенальти забил Генрих Мхитарян (89-я минута). В составе сборной Грузии отличились Ника Качарава (46-я минута) и Торнике Окриашвили (74-я минута).
После трех туров сборная Грузии располагается на втором месте группы 2 лиги С Лиги наций, набрав пять очка. На первой строчке команда Северной Македонии, в активе которой также пять очков, а на третьей Армения – четыре очка. Эстония идет последней с одним очком.
Участники Лиги наций ведут борьбу за право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в период с ноября по декабрь 2022 года. Дополнительную возможность участия в стыковых матчах в случае неудачного выступления в отборочном турнире получат два победителя групп Лиги наций, которые будут иметь наивысший рейтинг.
В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Сборные, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D.
Карабах: стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия
Обе стороны конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в воскресенье обвинили друг друга в нарушениях перемирия, о котором договорились в ночь на субботу на переговорах в Москве главы МИД Азербайджана и Армении.
Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по жилому району города Гянджа. По данным азербайджанских властей, погибли 9 мирных жителей, более 30 были ранены. Корреспонденты зарубежных СМИ подтверждают факт разрушений в городе и наличие жертв, но не могут подтвердить их число.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что удар был нанесен с территории Армении, расценил его как военное преступление, а также квалифицировал случившееся как «неуважение к переговорам, проведенным при посредничестве России». МИД и министерство обороны Армении назвали заявления азербайджанской стороны «абсолютной ложью» и в свою очередь обвинили Азербайджан в обстрелах Степанакерта и других населенных пунктов подконтрольной армянским силам Нагорно-Карабахской республики. Утверждается, что там погибли не менее 5 мирных жителей.
Азербайджанские военные заявили о нанесении ударов по военным целям в Нагорном Карабахе, а представители армянской стороны сообщили, что им удалось предотвратить наступление Азербайджана на нескольких направлениях.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал обе стороны придерживаться соглашения о перемирии. Глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел России призвал Москву повлиять на Ереван, чтобы он соблюдал соглашение. При этом Армения обвинила саму Турцию, поддерживающую Азербайджан, в шагах, направленных на срыв договоренностей. Глава МИД Армении в понедельник, как ожидается, посетит Москву.
Подписанное в Москве министрами иностранных дел обеих стран соглашение формально начало действовать в субботу, 10 октября. Его целями назван обмен пленными и телами убитых, однако его срок не установлен. Кроме того, стороны в Москве согласились возобновить «субстантивные» переговоры об урегулировании конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, однако когда такие переговоры могут состояться - неясно.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населенной преимущественно армянами, потребовали передать ее из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. Полномасштабный вооруженный конфликт начался после распада СССР. В результате боевых действий 1991-1994 года Азербайджан лишился контроля над большей частью Нагорного Карабаха и несколькими соседними районами. Независимость Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
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