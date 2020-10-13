В Словакии лидер ультраправой партии Котлеба приговорён к 4 годам

В Словакии лидер крайне правой парламентской партии, обвинённый в незаконном использовании неонацистской символики, был приговорён 12 октября к четырём годам тюремного заключения.

Мариан Котлеба, лидер Народной партии Наша Словакия, предстал перед судом за то, что в 2017 году подарил трём бедным семьям банковские чеки на сумму 1488 евро. Число 1488 имеет символический смысл для неонацистов и расистов из движения "Превосходство белых".

Приговор не является окончательным. Котлеба не признал своей вины и может обжаловать в Верховном суде свой приговор, вынесенный ему Специальным уголовным судом в городе Пезинок на юго-западе Словакии.

Крайне правая Народная партия Наша Словакия, члены которой пользуются нацистскими приветствиями и добиваются выхода Словакии из Европейского союза и НАТО, на последних парламентских выборах завоевала четвёртое место, получив 8 процентов голосов избирателей. Депутаты от этой партии имеют 17 мест в 150 местном парламенте Словакии и два места в Европейском парламенте. Котлеба и его однопартийцы открыто поддерживают идеологическое наследие марионеточной Словацкой республики периода Второй мировой войны.

Инцидент, за который был осуждён Котлеба, произошёл в 2017 году, 14 марта - в очередную годовщину образования Словацкой республики (1939-1945). В прошлом году Верховный суд отказался выполнять просьбу генерального прокурора о запрете партии Котлебы. В своей просьбе генпрокурор Яромир Цизнар, указал, что Народная партия Наша Словакия - это экстремистская группировка, подрывающая конституцию и намеренная разрушить демократическую систему. Верховный суд отклонил просьбу генерального прокурора, который не смог сопроводить свою просьбу достаточным количеством доказательств.