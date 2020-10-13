Колесникова отказалась участвовать во встрече с Лукашенко в СИЗО

Один из лидеров белорусской оппозиции, арестованная Мария Колесникова отказалась участвовать во встрече политзаключённых с Александром Лукашенко, которая прошла в субботу 10 октября в СИЗО КГБ Беларуси в Минске.

Об отказе Колесниковой во вторник рассказал в эфире "Эха Москвы" её адвокат. По его словам, в пятницу к Колесниковой в СИЗО города Жодино, где она находится, приезжали двое "миловидных мужчин" с предложением встретиться с Лукашенко. Колесникова ответила, что не согласна ехать с этими людьми, не зная, кто они, и сказала, что "в Жодино в изоляторе ей спокойнее". Кроме того, она выразила сомнение в смысле диалога с Лукашенко сейчас, напомнив о том, что практически все лидеры оппозиции или арестованы, или вынуждены были покинуть страну.

Саму Колесникову тоже пытались силой заставить покинуть Беларусь, однако на границе она порвала свой паспорт. После этого её арестовали, предъявив обвинение в призывах к смене власти.

На встрече с Лукашенко присутствовали 12 человек, в том числе его видные оппоненты и члены оппозиционного Координационного совета. В частности, на встрече были бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж находящейся за границей Светланы Тихановской, которую многие оппоненты Лукашенко считают подлинным победителем выборов президента 9 августа. Как утверждается, на встрече Лукашенко разрешил Тихановскому - впервые после ареста в мае - позвонить жене. Также всех участников встречи свозили в баню.

В воскресенье двое из участников встречи с Лукашенко были отпущены из СИЗО под домашний арест. По государственному телевидению показали их заявления, которые можно трактовать как призыв сотрудничать с Лукашенко при подготовке конституционной реформы. Об этой реформе шла речь и на встрече Лукашенко с политзаключёнными, однако, как следует из слов сообщавших о её содержании адвокатов, какой-либо договорённости достигнуто не было - участники встречи просто обменялись мнениями.