Участнику акции в Магасе против договора с Чечней дали срок в колонии

Еще один участник митинга в Магасе в марте прошлого года против соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней получил реальный срок.

Суд Железноводска, в Ставропольском крае, приговорил Мухарбека Маматова к лишению свободы на 9 месяцев. Как указал судья, Маматов совершил преступные действия, руководствуясь политическим мотивом. Об этом во вторник сообщил правозащитный центр «Мемориал».

Подсудимого признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сам Мухарбек Маматов признал, что угрожал росгвардейцам, замахиваясь на них стулом, но политический мотив отрицал. Обвинение настаивало на наказании в один год и три месяца тюремного заключения.

С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Маматову предстоит провести в колонии общего режима примерно четырем месяца.

Адвокат Аслан Арчаков назвал приговор несправедливым и намерен его обжаловать.

Ранее, в сентябре, срок в 11 месяцев лишения свободы по той же статье получил блогер из Ингушетии Исропил Нальгиев. Его освободили в зале суда – в связи с отбытием срока в СИЗО.

Всего, как отмечает «Мемориал», в отношении участников митингов в Ингушетии вынесено уже 27 обвинительных приговоров.

Руководители Чечни и Ингушетии подписали договор о закреплении границы между регионами в сентябре 2018 года. Позднее в Магасе начались протесты, участники которых заявляли, что соглашение невыгодно для республики. В конце марта прошлого года протесты возобновились и закончились столкновениями с полицией.