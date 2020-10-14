США осудили избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека

Россия после четырёхлетнего перерыва вновь избрана членом Совета ООН по правам человека (СПЧ). Такое решение было принято после голосования на Генеральной Ассамблее ООН 13 октября, где Россию поддержали 158 из 193-х государств.

"Мы вернулись и готовы к конструктивному сотрудничеству", - сказано в сообщении в твиттере российской миссии при СПЧ.

Кроме России в СПЧ ООН были избраны ещё 14 стран, в том числе Китай, Куба и Узбекистан. Правозащитники не раз обвиняли власти этих государств в серьезных и систематических нарушениях прав человека. В преддверии голосования Human Rights Watch и Amnesty International предостерегли мировое сообщество от избрания в СПЧ Китая, России и Саудовской Аравии. Эту страну на голосовании 13 октября провалили.

Представитель Human Rights Watch Луи Шарбонно заявил Би-би-си, что в Совет "были избраны страны, которые нарушают права человека и которые не должны иметь отношения к СПЧ. Но к счастью, там нет права вето", - сказал Шарбонно.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что избрание России, Китая и Кубы в СПЧ подтверждает правильность решения президента Дональда Трампа выйти из Совета и использовать иные возможности для защиты всеобщих прав человека. "Перед принятием этого решения и после нашего выхода Соединенные Штаты призвали государства-члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию Совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генассамблея ООН снова избрала [в состав СПЧ] страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу», - заявил Помпео.

Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.