Индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля 

Российское общество защиты интернета, которое рассчитывает индекс свободы интернета в стране, опубликовало новое исследование за период с апреля по сентябрь этого года, согласно которому индекс впервые опустился ниже нуля.

В организации отметили, что в числе основных событий, повлиявших на это, – получение информации об электронных кошельках россиян Федеральной налоговой службой, введение цифровых пропусков и системы слежки за больными коронавирусом, указ Путина о едином регистре данных всех граждан России, подготовка законопроектов о получении права на блокировку СМИ без судебного решения, о праве правоохранительных органов без судебного решения прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, а также о засекречивании информации, которая касается обороны страны.

В обществе защиты интернета отметили, что индекс систематически снижался каждый месяц на протяжении пяти лет.

Ранее стало известно, что за текущий год по требованию МВД России были заблокированы 32 тысячи сайтов, содержание которых, по мнению ведомства, разжигало расовую и религиозную вражду, и 2700 материалов, признанных российскими судами экстремистскими.

В феврале правозащитная группа "Агора" и общественная организация "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе интернета в России, согласно которому в 2019 году зафиксированы почти полмиллиона случаев блокировок неугодной властям информации в интернете. Авторы доклада сделали вывод, что в руководстве страны "определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета – контроль, цензура и изоляция" и что конечной целью будет переход на китайско-северокорейскую модель интернета. Для этого в 2019 году были приняты законы о "суверенном интернете", подготовке инфраструктуры для изоляции Рунета от мировой сети и "неуважении к власти".

"Агора" и "Роскомсвобода" также отметили, что власти стали активнее использовать отключение интернета во время массовых протестных акций.