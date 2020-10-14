Аслан Бжания: «Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим»

В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня состоялась встреча Аслана Бжания с представителями Евросоюза и ОБСЕ.

Как пишет «Апсныпресс», в ходе встречи обсуждалась повестка предстоящего раунда Женевских дискуссий по стабильности и безопасности, эпидемиологическая ситуация в Абхазии, а также возможная помощь Евросоюза в предотвращении распространения COVID-19.

«Я рассчитываю на то, что итоги сегодняшней встречи, а также встречи в Совете безопасности принесут нам пользу в установлении мира и доверия между конфликтующими сторонами. Насколько я понимаю, основная ваша миссия состоит в этом. Мы не хотим усугубления ситуации. Мы не хотим войны. Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим. На протяжении 12 лет мы пытаемся донести до мировой общественности на площадке Женевских дискуссий нашу позицию. Мы по-прежнему настаиваем на подписании Договора о неприменении силы. И надеемся, что Евросоюз будет способствовать подписанию договора между конфликтующими сторонами. Насколько вам известно, в Грузии сейчас развернуты государственные программы, такие как «Шаг вперед», основой которых является установление мира в регионе в качестве фундамента прогресса. Однако стрельбой из пушек созидательные процессы не могут быть реализованы. Мы знаем это на практике. Поэтому Договор о неприменении силы должен стать главным направлением наших переговоров», – заявил Аслан Бжания.

«Апсныпресс» публикует и слова специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

«Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Я надеюсь на то, что нам удастся обсудить вопросы, в решении которых заинтересованы все стороны. Мы со стороны Европейского союза проявляем заинтересованность в стабильности в регионе. Мы рассчитываем на предоставление нам возможности оказания дальнейшей помощи Абхазии», – заявил Клаар.