Очередной антирекорд: 919 новых случаев коронавируса в Грузии

Армения отказалась от формулы переговоров, которая игнорируют право Карабаха на самоопределение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу.

Пашинян отметил, что уже 18 дней продолжается «террористическая война Азербайджана и Турции против армянского народа».

«Сегодня для нас крайне важно понять военно-политическую ситуацию. Но для этого нужно понять причины и условия войны. В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственных прав», – заявил глава армянского правительства.

Он отметил, что Азербайджан требовал сдать 5 из 7 районов (территории вокруг Нагорного Карабаха - ред.), представить график сдачи остальных двух районов и зафиксировать, что любой статус Карабаха должен быть в составе Азербайджана.

При этом, как подчеркнул Пашинян, в предложенной формуле сдача территорий должна была происходить не в обмен на статус, а в обмен на мир. «В противном случае, Азербайджан грозился решить вопрос войной», – сказал он.

По словам Пашиняна, когда Армения пыталась зафиксировать, что без четкого статуса Карабаха невозможно урегулирование, Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение связанное со статусом.

«Наше правительство, получившее в наследство эту переговорную базу, отказалось от обсуждений вопроса в такой форме, посчитав это неприемлемым», – добавил он.

В ходе обращения Пашинян заявил, что по Карабаху не должно быть «Мюнхенского сговора».

Международные силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула «территории в обмен на мир» будет приемлемой, заявил он.

«Это очень похоже на «Мюнхенский сговор» 1938 года, когда, якобы для мира, территории Чехословакии были передана Германии. Что было после этого, знают все. Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», – добавил он.

Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что у «турецко-азербайджано-террористического» союза блицкриг в Карабахе не получился.