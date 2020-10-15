Антирекорд в Южной Осетии: за сутки выявили 24 случая коронавируса

В Южной Осетии за сутки проведено 81 исследование на COVID-19, из них 24 теста показали положительный результат, – сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

Рост заболеваемости коронавирусом в Южной Осетии наблюдается несколько дней подряд.

«Еще у 24 человек подтвердился коронавирус, это данные за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 107 граждан, из них 5 выздоровели", – уточнила она.

По словам Кочиевой, за весь период пандемии на утро 15 октября зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом.

В ПЦР лаборатории Юго-Осетпотребнадзора с апреля этого года проведено 5 875 тестов на COVID-19.

Главный санитарный врач настоятельно рекомендует всем соблюдать масочный режим: в транспорте и торговых точках, а также офисах, где сотрудники не считают важным носить маски. «Это будет крайне важно с учетом растущих цифр», – сказала Кочиева.