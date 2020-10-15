В Тбилиси и в Имерети вводятся ограничения на работу ресторанов и развлекательных объектов

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предполагает, что суточный показатель новых случаев коронавируса в ближайшие дни превысит тысячу «и продолжит рост». Об этом он заявил после заседания правительства.

Гахария объявил, что в Тбилиси и в регионе Имерети с завтрашнего дня задействуют новые ограничения. В частности, после 22 часов будет запрещена работа ресторанов и кафе, а также всех развлекательных объектов.

«Это решение, которое даст нам возможность снизить скорость распространения вируса», – отметил Гахария.

Глава правительства указал на стабилизацию ситуации в Аджарии и объявил, что с 19 октября в регионе будет восстановлена работа общественного и междугородного транспорта.