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ЕС ввёл санкции против Кириенко и Бортникова в связи с отравлением Навального
Европейский Союз ввёл санкции против 6 российских чиновников и одной организации в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Решение и санкционный список опубликованы в официальном бюллетене ЕС.
В список вошли первый заместитель главы Администрации президента и бывший премьер-министр Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава департамента внутренней политики АП Андрей Ярин, двое заместителей министра обороны и полномочный предтавитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Всем этим людям запрещено будет въезжать в Евросоюз в туристических целях, их активы в ЕС, если они существуют, будут заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам союза запрещено иметь с людьми из санкционного списка финансовые отношения.
Представители ЕС считают, что лица из санкционного списка могли знать об отравлении или прямо участвовать в его подготовке.
О том, что Навальный был отравлен разработанным в СССР и России российским боевым отравляющим веществом "Новичок" подтвердили лаборатории в нескольких странах Евросоюза, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия, куда входит и Россия.
- Российские власти заявляют, что у них нет доказательств того, что покушение на Навального действительно произошло. Представители разных ведомств одновременно говорят, что ядов "Новичок" никогда не существовало, и что они давно были уничтожены Россией в соответствии с международными обязательствами.
- В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва "ответит зеркально" на санкции ЕС.
Другие новости дня
Новый рекордный показатель в Армении: за сутки выявлен 1371 случай коронавируса
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1371, в общем составив 59 995. Это – рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 406 и сейчас составляет 47 119.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1046.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 311 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11519, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 336 111 (3957 за сутки).
- Рекордное число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено и в Грузии.
Лавров: собственность граждан РФ в Абхазии, этнических русских и грузин – «предмет постоянного внимания»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что собственность граждан РФ в Абхазии является «предметом постоянного внимания» российской стороны. Лавров указал, что речь идёт как об этнических русских, так и о грузинах.
«Всё это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и грузин этнических, граждан Российской Федерации в Абхазии – является предметом нашего постоянного внимания. Я надеюсь, что сейчас, когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя повторю, нас немножко удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий чуть-чуть более энергично», – сказал Лавров.
Вопрос главе российского внешнеполитического ведомства задал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он указал на проблемы в «странах, полностью зависящих от России» – Абхазии, Таджикистане, Беларуси.
- Ранее в Абхазии опубликовали предложения российской стороны в рамках «развития общего социального и экономического пространства». В документе речь идёт о предложении МИД России – внести изменения «в действующее законодательство Республики Абхазия в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам».
В Тбилиси и в Имерети вводятся ограничения на работу ресторанов и развлекательных объектов
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предполагает, что суточный показатель новых случаев коронавируса в ближайшие дни превысит тысячу «и продолжит рост». Об этом он заявил после заседания правительства.
Гахария объявил, что в Тбилиси и в регионе Имерети с завтрашнего дня задействуют новые ограничения. В частности, после 22 часов будет запрещена работа ресторанов и кафе, а также всех развлекательных объектов.
«Это решение, которое даст нам возможность снизить скорость распространения вируса», – отметил Гахария.
Глава правительства указал на стабилизацию ситуации в Аджарии и объявил, что с 19 октября в регионе будет восстановлена работа общественного и междугородного транспорта.
- За сутки в Грузии зафиксировано 919 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 14 440. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 113.
Washington Post: в Карабахе погибли более 50 наёмников из Сирии
В Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана. Это утверждает газета Washington Post со ссылкой на родственников убитых.
Как утверждает Washington Post, через Турцию на север Сирии недавно были доставлены тела 52 наёмников, погибших в Азербайджане.
Речь идёт о бойцах поддерживаемых Турцией вооружённых формирований сирийской оппозиции. Их родственники утверждают, что им было предложено ежемесячное вознаграждение в 2 тысячи долларов за участие в боевых действиях в Карабахе. “Единственная причина это деньги" - цитирует газета родственника одного из убитых. "Кто хочет воевать в Азербайджане? Кто вообще знает, где он находится?"
Ранее сообщалось, что наёмники из Сирии участвуют и в боевых действиях в Ливии на стороне Правительства национального согласия, поддержанного Турцией.
В самой Сирии сейчас действует режим прекращения огня, который согласовали президенты России и Турции в марте. Он нередко нарушается, но интенсивных боевых действий нет.
Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наёмников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне, как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, "выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона".
Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Турция оказывает поддержку Азербайджану, однако прямо не сказал об участии в конфликте наёмников из Сирии. Помпео призвал обе стороны конфликта "выполнять... обязательства по прекращению огня и прекратить наносить удары по гражданским районам".
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве на днях было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
Президент Кыргызстана принял решение уйти в отставку
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», – заявил Жээнбеков, добавив, что никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе.
Политик отметил, что накануне парламент утвердил состав правительства, он подписал указы о соответствующих назначениях.
«Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает», – отметил Жээнбеков.
Он призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
- В Кыргызстане вторую неделю продолжается политический кризис, который начался после парламентских выборов. Их признали недействительными из-за многочисленных фальсификаций. Парламент страны 14 октября избрал новым премьер-министром Садыра Жапарова, а президент Сооронбай Жээнбеков утвердил его в должности.
- Жапаров требовал отставки Жээнбекова до утра 15 октября, однако президент заявлял, что уйдет в отставку только после новых парламентских выборов.
- С утра 15 октября в Бишкеке собрались сторонники новоизбранного премьер-министра Садыра Жапарова, они требовали немедленной отставки Сооронбая Жээнбекова.
- Очевидцы сообщают, что недалеко от резиденции находятся военные и сотрудники правоохранительных органов.
- Воинские подразделения были стянуты в Бишкек 9 октября, после того, как глава государства ввел в столице режим чрезвычайного положения.
Очередной антирекорд: 919 новых случаев коронавируса в Грузии
За сутки в Грузии зафиксировано 919 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 14 440.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 113. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще четыре пациента.
Число выздоровевших пациентов достигло 7 367. В режиме карантина остаются 5 592 гражданина, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 042 человека с подтвержденным коронавирусом.
64% граждан Грузии поддерживают открытие американской базы – Edison Research
По данным компании Edison Research, 64% граждан Грузии поддерживают открытие в стране военной базы США. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» заявила вице-президент Edison Research Нино Джапаридзе. Вопрос был задан в рамках очередного исследования, проведенного по заказу грузинской телекомпании Formula.
«Вопрос мы задали таким образом: поддерживаете вы или нет открытие в Грузии американской военной базы. 64% ответили, что поддерживают, 36% негативно относятся к вопросу. По сравнению с прошлым годом, процентный показатель сторонников открытия базы значительно вырос», – сказала Нино Джапаридзе.
По её словам, в прошлом году «за» открытие базы высказался 51% опрошенных. Джапаридзе не исключает, что рост поддержки в данном вопросе связан с возобновлением войны в Нагорном Карабахе.
«Возможно, и в этом контексте население Грузии не чувствует себя защищённым», – отметила она.
- Ранее администрации президента США предложили перенести авиабазу из турецкого Инджирлика в грузинский Вазиани на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Анкарой.
Антирекорд в Южной Осетии: за сутки выявили 24 случая коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 81 исследование на COVID-19, из них 24 теста показали положительный результат, – сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Рост заболеваемости коронавирусом в Южной Осетии наблюдается несколько дней подряд.
«Еще у 24 человек подтвердился коронавирус, это данные за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 107 граждан, из них 5 выздоровели", – уточнила она.
По словам Кочиевой, за весь период пандемии на утро 15 октября зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом.
В ПЦР лаборатории Юго-Осетпотребнадзора с апреля этого года проведено 5 875 тестов на COVID-19.
Главный санитарный врач настоятельно рекомендует всем соблюдать масочный режим: в транспорте и торговых точках, а также офисах, где сотрудники не считают важным носить маски. «Это будет крайне важно с учетом растущих цифр», – сказала Кочиева.
Во Франции из-за коронавируса вводится комендантский час
Франция вводит комендантский час – в рамках борьбы со второй волной коронавируса.
Президент страны Эммануэль Макрон объявил, что жители не должны выходить на улицу, начиная с девяти часов вечера и до шести утра. Решение затрагивает Париж и еще 8 городов, где надо сдержать быстрое распространение инфекции COVID-19. Это Марсель, Лион, Лилль, Сент-Этьен, Руан, Тулуза, Гренобль и Монпелье, отмечает "Би-би-си".
Комендантский час начнёт действовать с субботы. Пока мера рассчитана на четыре недели. Одновременно вводится режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Школы при этом останутся открытыми. И можно ездить по регионам в течение светлого времени суток.
В среду во Франции было подтверждено почти 23 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции.
По всей Европе правительства вводят повторные ограничения, пытаясь противостоять росту заболеваемости. Строгие ограничения, в частности, вступили в силу в Нидерландах, где закрыли кафе, бары и рестораны. Заведения общепита смогут работать только на вынос.
Испаний регион Каталония, на северо-востоке страны, также закрывает бары и рестораны на две недели, начиная с четверга 15 октября.
В Чехии, где за последние две недели зарегистрировано наибольшее число заражений на 100 тысяч человек населения, со среды школьников перевели на дистанционное обучение. Бары и рестораны также закрыли. Темпы распространения коронавируса ускоряются в Чехии с начала сентября.
В Европе сейчас суточный прирост заражений составляет около ста тысяч. Высокие показатели, помимо Чехии и Франции, фиксируются в Италии, Швейцарии, России.
Netflix запустил версию сайта с фильмами на русском языке
Американский видеосервис Netflix c 15 октября в партнерстве с российским частным медиахолдингом "Национальная Медиа Группа" запустил русскоязычную версию сайта. Попасть на него можно через десктопный браузер и под российским IP-адресом.
Netflix также запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, и русскоязычную службу поддержки. В одном из первых размещенных в твиттере постов говорится: "Какой красивый язык".
На платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. "Тысячи часов популярных сериалов и фильмов будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами" , - цитирует пресс-службу видеосервиса агентство "Интерфакс". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал Павла Костомарова "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру.
Расчеты с пользователями русскоязычной версии будут проводиться в рублях. Базовый тариф составляет 599 рублей в месяц, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей.
Компания Netflix была основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В России он стал доступен в начале 2016 года, но с интерфейсом на английском языке и оплатой подписки в евро.
За сутки в Абхазии выявлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 134 жителя Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 49 из них, сообщили в оперативном штабе по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 168 человек, 147 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 25 - средней степени тяжести, выписаны 10 пациентов.
В гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 6 человек. Всего выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1100 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2479 человек, 23 летальных случая.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Карабахе сообщили о нанесении Азербайджаном удара по госпиталю
«Продолжая нарушать режим гуманитарного прекращения огня, на этот раз азербайджанская сторона нанесла удар по одному из госпиталей, расположенных в северо-восточном направлении, где также проходят лечение гражданские лица», - сообщает Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха.
«Вышесказанное является грубым нарушением принципов и норм международного гуманитарного права, согласно которым запрещается обстреливать госпитали и другие места содержания раненых. Это уже явное военное преступление, вся ответственность за последствия которого ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в заявлении.
- Соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям было достигнуто между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России в Москве в минувшие выходные. Однако соглашение, которое вступило в силу в 12:00 10 октября, не соблюдается, в чем стороны обвиняют друг друга.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение.
- Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
- Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 43 мирных жителя, 214 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, сообщил президент Владимир Путин 14 октября во время совещания с членами правительства.
"Начать я хотел бы с другого – с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса – "ЭпиВакКорона", – сказал он.
По его словам, на подходе третья вакцина – Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что центр "Вектор" получил регистрационное удостоверение. По ее словам, клинические исследования проводились на ста добровольцах.
"В отличие от первой российской вакцины Sputnik V, которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ, является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности", – сказала она.
Путин также первым сообщил о регистрации в России "первой в мире вакцины" против коронавируса – Sputnik V. По его словам, одним из добровольцев, которые на себе испытали эту вакцину, стала его дочь. Говоря о вакцине от института "Вектор", он сказал, что это будет "замечательный препарат", а созданные в России вакцины не уступают другу другу и будут конкурировать по безопасности и эффективности.
Группа ученых ранее направила открытое письмо российским коллегам и редактору авторитетного научного журнала Lancet по поводу статьи о результатах испытаний вакцины против коронавируса Sputnik V. В нем ученые выразили сомнение в надежности данных, которые были представлены в статье.
16 июля Великобритания, США и Канада обвинили хакеров, поддерживаемых властями России, в попытке похитить исследования мировых научных и фармацевтических организаций, посвященные вакцине и лечению коронавирусной инфекции.
Навальный рассказал, что его лечение в Германии в 50 тысяч евро оплатили Чичваркин, Алексашенко и Иванов
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что его лечение в Германии обошлось в 49,9 тысяч евро, эту сумму оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.
В немецкую больницу Charité его частным бортом доставили на деньги бизнесмена Бориса Зимина. По словам политика, перелет обошелся в 79 тысяч евро.
"Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", – написал он.
Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию. Политик лечился в клинике Charité, куда его перевезли из омской больницы с признаками отравления. Второго сентября в организме политика нашли следы "Новичка", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению оппозиционного политика.
25 сентября группа сенаторoв США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика. Документ предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Сам Навальный в интервью BBC, "Медиазоне" и немецкой газете Bild призвал Евросоюз ввести санкции в отношении людей из окружения российского президента Владимира Путина.
Комитет постоянных представителей ЕС 14 октября согласовал санкции в отношении шести человек и одной организации, ответственных за отравление Навального.
Алиев объявил о взятии восьми сёл в Физулинском и Ходжавендском районах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще восьми населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил.
«Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – написал он в социальной сети Twitter.
Ранее президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что «на каких-то участках противнику удалось вклиниться в линию фронта и продвинуться вглубь».
Сегодня утром стало известно, что Азербайджан нанёс по военной технике на территории Армении. После этого в Ереване заявили, что оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту в Азербайджане.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
- Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 43 мирных жителя, 214 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
Пашинян: продолжается «террористическая война Азербайджана и Турции против армянского народа»
Армения отказалась от формулы переговоров, которая игнорируют право Карабаха на самоопределение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу.
Пашинян отметил, что уже 18 дней продолжается «террористическая война Азербайджана и Турции против армянского народа».
«Сегодня для нас крайне важно понять военно-политическую ситуацию. Но для этого нужно понять причины и условия войны. В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственных прав», – заявил глава армянского правительства.
Он отметил, что Азербайджан требовал сдать 5 из 7 районов (территории вокруг Нагорного Карабаха - ред.), представить график сдачи остальных двух районов и зафиксировать, что любой статус Карабаха должен быть в составе Азербайджана.
При этом, как подчеркнул Пашинян, в предложенной формуле сдача территорий должна была происходить не в обмен на статус, а в обмен на мир. «В противном случае, Азербайджан грозился решить вопрос войной», – сказал он.
По словам Пашиняна, когда Армения пыталась зафиксировать, что без четкого статуса Карабаха невозможно урегулирование, Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение связанное со статусом.
«Наше правительство, получившее в наследство эту переговорную базу, отказалось от обсуждений вопроса в такой форме, посчитав это неприемлемым», – добавил он.
В ходе обращения Пашинян заявил, что по Карабаху не должно быть «Мюнхенского сговора».
Международные силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула «территории в обмен на мир» будет приемлемой, заявил он.
«Это очень похоже на «Мюнхенский сговор» 1938 года, когда, якобы для мира, территории Чехословакии были передана Германии. Что было после этого, знают все. Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», – добавил он.
Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что у «турецко-азербайджано-террористического» союза блицкриг в Карабахе не получился.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение.
- Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
- Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 43 мирных жителя, 214 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
Аслан Бжания: «Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим»
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня состоялась встреча Аслана Бжания с представителями Евросоюза и ОБСЕ.
Как пишет «Апсныпресс», в ходе встречи обсуждалась повестка предстоящего раунда Женевских дискуссий по стабильности и безопасности, эпидемиологическая ситуация в Абхазии, а также возможная помощь Евросоюза в предотвращении распространения COVID-19.
«Я рассчитываю на то, что итоги сегодняшней встречи, а также встречи в Совете безопасности принесут нам пользу в установлении мира и доверия между конфликтующими сторонами. Насколько я понимаю, основная ваша миссия состоит в этом. Мы не хотим усугубления ситуации. Мы не хотим войны. Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим. На протяжении 12 лет мы пытаемся донести до мировой общественности на площадке Женевских дискуссий нашу позицию. Мы по-прежнему настаиваем на подписании Договора о неприменении силы. И надеемся, что Евросоюз будет способствовать подписанию договора между конфликтующими сторонами. Насколько вам известно, в Грузии сейчас развернуты государственные программы, такие как «Шаг вперед», основой которых является установление мира в регионе в качестве фундамента прогресса. Однако стрельбой из пушек созидательные процессы не могут быть реализованы. Мы знаем это на практике. Поэтому Договор о неприменении силы должен стать главным направлением наших переговоров», – заявил Аслан Бжания.
«Апсныпресс» публикует и слова специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.
«Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Я надеюсь на то, что нам удастся обсудить вопросы, в решении которых заинтересованы все стороны. Мы со стороны Европейского союза проявляем заинтересованность в стабильности в регионе. Мы рассчитываем на предоставление нам возможности оказания дальнейшей помощи Абхазии», – заявил Клаар.
- О встрече с представителями ЕС и ОБСЕ сегодня сообщили и в абхазском внешнеполитическом ведомстве.
Абхазский МИД: ЕС передаст Сухуми вакцины от сезонного гриппа
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.
Как сообщили в абхазском ведомстве, Кове рассказал об обстановке с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация достаточно сложная и ежедневно фиксируется рост заболевших.
Кове также отметил, что «в этих непростых условиях государство делает все возможное, для того, чтобы предотвратить еще большее распространение инфекции».
«Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар проинформировал министра о том, что на просьбу МИДа предоставить вакцины от сезонного гриппа, Евросоюз готов пролоббировать предоставление определенного количества вакцины в начале ноября текущего года», – сказано в заявлении МИД.
В ходе встречи также обсуждалась повестка предстоящего раунда Женевских дискуссий. Ранее в МИД Грузии заявили, что 51-й раунд Женевских дискуссий, намеченный на 6-7 октября, сорвали представители России.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2430 человек, 23 летальных случая.
- В сентябре сообщалось, что Абхазия запросила у России 20 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Гамкрелидзе: этот вирус будет большим убийцей, чем СПИД, туберкулез, малярия, гепатит
Коронавирус убьет больше людей в мире, чем четыре самых крупных инфекционных заболевания. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе отметил, что пандемия продлится как минимум до будущей весны, поэтому маски надо носить везде – и в закрытых помещениях, и на воздухе, – пишет «Новости-Грузия»
«Неверны утверждения о том, что коронавируса не существует, что это выдумка, и что он проходит как насморк. Миллион человек уже стали его жертвой и, к сожалению, согласно прогнозу, до будущей весны будет еще один миллион… То есть этот вирус будет большим убийцей, чем СПИД, туберкулез, малярия, гепатит – это четыре самых большие инфекции-убийцы. Коронавирус всех их обгонит. Даже после утверждения вакцины, для процесса вакцинации понадобится время, чтобы прививку сделали 5-6 миллиардов человек. Так что до тех пор, пока появятся вакцина и лекарство, остается только одно средство – маски», – подчеркнул он.
- За сутки в Грузии зафиксировано 680 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 13 521. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 109.
Лавров заявил, что США «продвигают свои интересы в республиках Закавказья»
США ведут себя грубо и беспардонно в ряде стран постсоветского пространства, Россия такими методами действовать не будет, – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух Майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ», – сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что американская сторона то же самое делает и в Молдове.
«Мы видим это. Даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны», – отметил министр.
Алиев пообещал Еревану «тяжелый ответ» в случае атаки на трубопроводы
Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы сделали предупреждение по этому поводу. Европейские страны, которые начнут получать газ по трубопроводу TANAP в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP – не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы. Вот почему мы все должны быть заинтересованы, чтобы избежать повреждения этих трубопроводов», – заявил Алиев в интервью Haber Turk, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Пресс-секретарь Минобороны Армении отметила, что это – «наглая ложь». «Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью, однако, вне зависимости от места расположения, все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены», – отметила она.
Британская компания BP сообщила, что ведет работу по усилению безопасности сотрудников и объектов по проектам в Азербайджане.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
- Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 43 мирных жителя, 214 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 14 тысяч
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 231 новый случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. Об этом сообщает «Интерфакс».
Больше всего заболевших в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 573. Вылечились 1 970 человек, 52 пациента скончались.
Второе место по числу случаев COVID-19 за сутки занимает Санкт-Петербург: там выявлены 602 заболевших. Еще 429 случаев - в Московской области, 280 - в Ростовской области, 277 - в Нижегородской области, 211 - в Свердловской области, 199 - в Ханты-Мансийском АО, 195 - в Архангельской области и Красноярском крае, 179 - в Иркутской области.
Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых пациентов с коронавирусом увеличилось с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достигло 14 тысяч случаев.
За сутки умерли 239 человек, вылечились еще 7 920 пациентов. В России всего зарегистрировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 23 205 человек, вылечились 1 млн 039 тыс. 705 человек.
Парламент Кыргызстана избрал премьер-министром Садыра Жапарова
Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) избрал Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Выступая перед депутатами, Жапаров заявил, что внесет новую программу правительства в законодательный орган позже. Он отметил, что пока вносит программу прежнего правительства. Структура также осталась без изменений. Но состав кабинета министров обновился почти полностью.
Ранее Жапаров подписал ряд кадровых решений. Он утвердил в должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) Сагынбека Абдылдаева, председателем Государственной службы исполнения наказаний назначил Аската Эгембердиева.
Утром 14 октября стало известно, что президент Сооронбай Жээнбеков обратился к новоизбранному спикеру Жогоку Кенеша Канату Исаеву с письмом. В нем говорилось, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым 10 октября, возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства. Жээнбеков предложил рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке.
10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и одобрили программу, состав и структуру правительства Садыра Жапарова. Однако сразу после этого некоторые депутаты, политики и юристы заявили, что на заседании не было кворума, поэтому решение нелегитимное. Сторона Жапарова в свою очередь утверждала, что он избран законно. Вице-спикер Мирлан Бакиров подписал постановления об утверждении программы, состава и структуры правительства и отправил в аппарат президента. Но Сооронбай Жээнбеков не подписал указ о назначении и вернул документы в Жогорку Кенеш, посчитав, что кворума на заседании не было.
- Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. Акции протеста с требованием аннулировать результаты голосования переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором находится парламент и аппарат президента. В стране развернулась борьба за власть между различными политическими силами.
В Армении выявили рекордное число новых случаев коронавируса: 1058
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1058, в общем составив 58 624.
«Радио Азатутюн» пишет, что это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии коронавируса нового типа.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 385 и сейчас составляет 46 713.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1039.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 311 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10561, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 332 154 (2877 за сутки).
- Рекордное число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено и в Грузии.
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