Европейский Союз ввёл санкции против 6 российских чиновников и одной организации в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Решение и санкционный список опубликованы в официальном бюллетене ЕС.

В список вошли первый заместитель главы Администрации президента и бывший премьер-министр Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава департамента внутренней политики АП Андрей Ярин, двое заместителей министра обороны и полномочный предтавитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Всем этим людям запрещено будет въезжать в Евросоюз в туристических целях, их активы в ЕС, если они существуют, будут заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам союза запрещено иметь с людьми из санкционного списка финансовые отношения.

Представители ЕС считают, что лица из санкционного списка могли знать об отравлении или прямо участвовать в его подготовке.

О том, что Навальный был отравлен разработанным в СССР и России российским боевым отравляющим веществом "Новичок" подтвердили лаборатории в нескольких странах Евросоюза, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия, куда входит и Россия.