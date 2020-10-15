В Карабахе ограничили свободное передвижение и выезд жителей

На территории Нагорного Карабаха вводится ограничение на свободное передвижение, – указ подписал президент самопровозглашенной республики Араик Арутюнян.

На своей странице в Facebook он написал: «Принимая за основу положения закона Республики Арцах «О правовом режиме военного положения», я подписал указ, которым вводятся определенные ограничения права на свободное передвижение на территории Республики Арцах, а также устанавливается особый режим выхода граждан Республики Арцах за пределы названной территории».

Карабахский лидер также сообщил, что для осуществления мероприятий, предусмотренных данным указом, а также обеспечения применения временных ограничений прав и свобод и организации единого управления силами и средствами, создана комендатура, для управления которой комендантом назначен директор Государственной службы чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха Карен Саргсян.

«Выход за пределы территории Республики Арцах ограничен для граждан Республики Арцах, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен только в особых случаях, при наличии пропуска, выданного комендантом. Комендант также уполномочен, в случае необходимости, устанавливать особый порядок и условия въезда (выезда) лиц и транспортных средств на определенные территории Республики Арцах, а также нахождения и перемещения по данным территориям», – говорится в сообщении.