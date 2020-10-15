Названы все 5 вопросов, которые хочет задать Зеленский в ходе опроса

Офис президента Украины опубликовал все 5 вопросов, которые будут заданы гражданам 25 октября во время так называемого всенародного опроса. Владимир Зеленский предложил провести такой опрос одновременно с выборами в местные органы власти.

Первый вопрос Зеленский назвал в среду, а второй – сегодня. Ранее сообщалось, что президент Украины будет называть по одному вопросу в день. Однако "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента в четверг раскрыла содержание всех вопросов. По данным издания,

Третий вопрос касается численности депутатов Верховной рады – предлагается сократить её до 300.

Четвёртый вопрос касается легализации использования марихуаны в медицинских целях.

Пятый вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, предусмотренных Будапештским меморандумом, для восстановления её государственного суверенитета и территориальной целостности?" Речь идёт о меморандуме, подписанном в 1994 году лидерами России, Украины, Великобритании и США, в котором эти страны берут на себя роль гарантов территориальной целостности Украины. Она, в свою очередь, отказывается от ядерного оружия. Украина обвиняет Россию в нарушении меморандума в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов, контролирующих часть территории Донецкой и Луганской областей.

Накануне Зеленский назвал первый из пяти вопросов всенародного опроса: следует ли за коррупцию в особо крупных масштабах наказывать пожизненным заключением? Второй вопрос касается создания в Донбассе свободной экономической зоны.

О проведении на Украине в день голосования на местных выборах всенародного опроса Зеленский объявил 13 октября. По словам президента Украины, речь идет о "важных вопросах", которые обсуждаются "на улице, на кухне и в интернете", а цель опроса – узнать мнение граждан.

В отличие от референдума, опрос не будет иметь прямых юридических последствий, разъяснили в Офисе президента.

Неясно, как будет организована процедура голосования. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что дополнительных бюджетных средств для проведения опроса не выделялось, так что неясно и то, как он будет профинансирован.