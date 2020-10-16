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Трамп и Байден встретились с избирателями вместо дебатов
Дональд Трамп и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одновременно провели встречу с избирателями в прямом эфире двух разных американских телеканалов.
Байден встречался с избирателями в Филадельфии, которая транслировалась в эфире телеканала ABC. В это же самое время телеканал NBC транслировал встречу президента Дональда Трампа с избирателями в Майами.
Данный формат стал заменой вторых дебатов, которые первоначально были запланированы на четверг. Однако Трамп, недавно переболевший COVID-19, отказался от участия в мероприятии после того, как две недели назад организаторы предложили сделать дебаты виртуальными.
Трамп выступал на открытой сцене в Майами. Заданные ему вопросы касались его заражения коронавирусом, налоговых выплат, планов в области здравоохранения и медицинского страхования, грядущего назначения судьи Верховного суда.
Трамп пообещал, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября, однако отметил, что "в идеале" все же настроен на победу.
Встреча кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с избирателями проходила в помещении Национального конституционного центра в Филадельфии. Байден выступил с критикой действий президента Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
Байден не исключил, что если выдвинутая Трампом Эми Кони Барретт будет утверждена судьёй до выборов 3 ноября, он в случае победы может назначить больше судей Верховного суда США с тем, чтобы поменять идеологический баланс в высшем американском судебном органе.
Бывший вице-президент возложил на Трампа ответственность за провалы во внешней политике. Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, "чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по НАТО сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять, на Дальнем Востоке и на западе Тихого океана мы тоже в изоляции", сказал Джо Байден.
Финальные дебаты кандидатов а президенты США запланированы на 22 октября. Они должны состояться в Нэшвилле, штат Теннесси.
Соцопросы, проведенные Reuters / Ipsos, показывают, что Байден опережает Трампа в целом по стране, хотя его преимущество в колеблющихся штатах менее выражено, передаёт "Голос Америки".
Другие новости дня
В Армении заявили, что атака Азербайджана на северном направлении в Карабахе пресечена
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики остановила атаку азербайджанских военнослужащих на северном направлении фронта в зоне карабахского конфликта, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«На северном направлении ожесточенные бои продолжаются. Во время очередного пресечения атаки и нанесения мощнейших ударов пехота противника обратилась в бегство. Атака остановлена», – сообщил Ованнисян в социальной сети Facebook.
Ранее Ованнисян писал, что Вооруженные силы Азербайджана утром начали широкомасштабное наступление на северном направлении, – пишет «Интерфакс».
«С раннего утра противник после часового интенсивного артиллерийского обстрела начал широкомасштабное наступление на северном направлении, пытаясь занять наши позиции несколькими атакующими волнами», – сообщил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что азербайджанские военные с конца сентября заняли более 40 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- Армяно-азербайджанский конфликт из-за самопровозглашенного Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации обстановки. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в нарушении соглашения.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населенный преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.
Население России сократится на 350 тысяч человек к концу года
На фоне пандемии численность населения России в этом году сократится на 352 с половиной тысячи человек — это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. Проект документа опубликован в телеграм-канале «Майский указ», его подлинность подтвердил источник РБК в правительстве.
Более масштабное сокращение наблюдалось в России в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 374 тысячи человек.
Правительство вдвое ухудшило прогноз убыли населения в 2020 году. В предыдущем варианте плана, подготовленном в августе, говорилось, что численность населения к концу года сократится на 158 тысяч человек, а в 2022 году начнётся прирост.
Согласно новому прогнозу, суммарно с 2020 по 2024 годы численность населения сократится более чем на один миллион 200 тысяч человек. Прирост населения прогнозируется только в 2030 году.
В Минэкономразвития сообщили, что проект единого плана продолжают дорабатывать. В Минтруда отметили, что, пока план не утвержден, делать выводы рано.
Основной причиной естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью), которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости. Она фиксируется в 80 регионах (всего их 85, включая аннексированный Крым и Севастополь). Приток мигрантов не сможет компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте.
- В России, по данным федерального оперативного центра по борьбе с распространением болезни, более 23 тысяч умерших от COVID-19. В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти до вскрытия, которое обязательно должно проводиться в больницах. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, или причины смерти которых были установлены только после патологоанатомической экспертизы, жертв коронавируса будет существенно больше – это подтверждается данными Росстата.
- За апрель-август, по данным Росстата, в России умерли 45 663 человека с COVID-19. В этой статистике учитываются как случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, так и те, где COVID-19 только диагностировали, но человек умер по другой причине.
- За январь-август 2020 года смертность в России на фоне пандемии коронавируса выросла почти на 6 процентов в годовом выражении. За восемь месяцев текущего года умерло на 71 748 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Азербайджан с 19 октября усиливает карантин по коронавирусу
Жесткий карантин вводится в Азербайджане на период с 19 октября по 2 ноября из-за роста числа заболевших COVID-19, говорится в решении оперативного штаба при правительстве.
В соответствии с решением, на период действия жесткого карантина численность сотрудников в госучреждениях сокращается до 30% от штата, а остальные сотрудники переводятся на удаленную работу. Аналогичные меры рекомендуются для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах, – передаёт «Интерфакс».
Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, рекомендуется покидать свои дома только в случаях крайней необходимости.
До 2 ноября в Азербайджане объявляются каникулы во всех учебных заведениях, прекращается работа детских садов. С 19 октября до 2 ноября приостанавливается работа Бакинского метро.
Накануне, 15 октября, республиканский оперативный штаб сообщил, что медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 530 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 280. За день до этого сообщалось о 369 новых больных за сутки.
По данным ведомства, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 619 человек.
- Рост числа случаев коронавируса зафиксирован и в других странах Южного Кавказа – Армении и Грузии.
11 пациентов с COVID-19 умерли в Грузии, выявлено 887 новых случаев
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 124. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Среди умерших – 41-летняя женщина, которая скончалась в батумской ковид-гостинице.
Днём ранее сообщалось о смерти четверых инфицированных коронавирусом пациентов.
По данным портала StopCov.ge, за сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 15 327.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887.
Число выздоровевших пациентов достигло 7 613. В режиме карантина остаётся 5 721 гражданин, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 090 человек с подтвержденным коронавирусом.
- Накануне стало известно, что власти Грузии вводят ограничения на деятельность развлекательных объектов и объектов питания в Тбилиси и в регионе Имерети.
Елизавета II посетила лабораторию Портон-Даун в Солсбери
Королева Великобритании впервые после семи месяцев самоизоляции из-за коронавируса провела официальный визит. Вместе со своим внуком принцем Уильямом Елизавета II посетила лабораторию Портон-Даун в Солсбери. Её сотрудники — военные и учёные — принимали участие в расследовании отравления бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году. Тогда в Портон-Даун выяснили, что при покушении использовался нервно-паралитический яд "Новичок". В его разработке участвовали советские учёные.
Подробности беседы королевы с сотрудниками лаборатории не сообщаются. Принц Уильям подарил учёным церемониальный Фирминский меч мира — в знак признательности за их работу. Награду вручают подразделениям британских вооруженных сил за деятельность, выходящую за рамки их обычной роли.
Королева была без маски, но участники встречи держались от неё на большом расстоянии, отмечают британские СМИ. Букингемский дворец заверил, что для безопасности Елизаветы II были приняты все необходимые меры.
С начала пандемии коронавируса королева со своим супругом герцогом Эдинбургским переехала из Букингемского дворца в Виндзор. На публике она появлялась два раза – на территории замка во время парада по случаю её дня рождения и при посвящении в рыцари капитана Тома Мура. Свои обязанности Елизавета II выполняла по видеосвязи.
Визит королевы в Солсбери прошёл в день, когда Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального в августе. Российские врачи не обнаружили в пробах оппозиционера следов отравляющих веществ. Несколько европейских лабораторий определили, что Навального отравили веществом класса "Новичок". Брюссель и Лондон считают, что Москва нарушила конвенцию о запрете химического оружия. Россия все обвинения в свой адрес назвала бездоказательными и обещала принять ответные меры.
За покушение на Скрипалей в 2018 году Лондон также возложил ответственность на Россию. В отношении Москвы были введены санкции, из Великобритании выслали российских дипломатов. Кремль все обвинения отверг и ответил зеркально.
Четыре пациента с COVID-19 умерли в Абхазии, выявлено 100 новых случаев
В Абхазии 14-15 октября умерли четыре пациента с диагнозом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса.
- 15 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка, 1938 года рождения, поступившая в реанимационное отделение 12 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. У женщины были сопутствующие патологические заболевания.
- 14 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент, 1941 года рождения, поступивший в реанимационное отделение в тот же день в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все проводимые лечебно-реанимационные мероприятия, мужчина умер.
- 6 октября поступил пациент, 1948 года рождения, с двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение, но несмотря на это, 14 октября состояние пациента ухудшилось, и он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
- 14 октября в Гудаутском ЦРБ скончался ковид-положительный пациент, 1940 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 5 октября. Пациент получал необходимое лечение, но несмотря на это, скончался от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 100 из них.
По информации штаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 152 человека, у 129 из них подтвержден диагноз COVID-19, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 41, выписано 19 пациентов. В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 9 человек.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 26 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, в Гагрской ЦРБ - 13, в Очамчырской - 11 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2579 человек. Из них выздоровели 1167, 27 летальных случаев.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
41-летняя женщина скончалась в ковид-гостинице в Батуми
В одной из ковид-гостиниц Батуми скончалась 41-летняя инфицированная коронавирусом женщина, сообщает Общественный вещатель.
Эту информацию подтвердила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.
«Это была внезапная смерть. Вчера ночью с ней говорили члены семьи, врачи. Предположительно, произошло тромбозное осложнение», - заявила Габуния.
За минувшие сутки сообщалось о смерти четверых инфицированных коронавирусом пациентов.
В Грузии за последние сутки выявили 919 новых случаев коронавирусной инфекции, из них на Тбилиси приходится 366 случаев, а в Аджарии 286.
Президент Азербайджана: мы заняли 40 населённых пунктов в Карабахе
Азербайджанские военные с конца сентября заняли более 40 населенных пунктов в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
Президент Азербайджана также отметил, что ускорить политическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта могла бы Турция. При этом Баку и Анкара никогда не обсуждали вопрос создания в Азербайджане турецкой военной базы несмотря на укрепление военного сотрудничества. В разговоре с телеканалом France 24 Алиев подчеркнул, что Турция не принимает военного участия в разрешение военного конфликта.
В свою очередь представители Нагорного Карабаха сообщили, что столица региона Степанакерт вновь подверглась ракетному
обстрелу вооруженными силами Азербайджана. Власти непризнанной республики также отвергли сообщения Баку об атаках на гражданские азербайджанские объекты.
- Армяно-азербайджанский конфликт из-за самопровозглашенного Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации обстановки. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в нарушении соглашения.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населенный преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.
В Цхинвали сообщили, что демаркация де-факто границы с Россией «практически завершена»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что демаркация де-факто границы с Россией «практически завершена». Как сообщили в пресс-службе Бибилова, он принял участие в «заседании совместной югоосетино-российской демаркационной комиссии».
«Я хочу выразить благодарность за плодотворную работу, которая нам очень важна и необходима. Фактически мы уже подошли к её завершению, но эти процессы нельзя воспринимать как межевание отношений между Южной Осетией и Российской Федерацией. Мы не видим Южную Осетию вне России и не видим Осетию разделенной на Северную и Южную. Осетия в любом случае всегда будет единой», – сказал Анатолий Бибилов.
С российской стороны в заседании комиссии приняли участие представители МИД, управления геодезии и картографии Росреестра и управления кадастровых работ и землеустройства Росреестра.
Руководитель российской части комиссии Вадим Постнов заявил, что работа комиссии всегда проходит на волне взаимопонимания.
«Мы выполняем работу, которая была заложена в межгосударственном договоре, где имеются специальные поручения обеим сторонам. Наше пребывание здесь всегда отмечается большим чувством дружбы, и все наши встречи завершаются с большим удовлетворением», – сказал он.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Южная Осетия провозгласил свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Названы все 5 вопросов, которые хочет задать Зеленский в ходе опроса
Офис президента Украины опубликовал все 5 вопросов, которые будут заданы гражданам 25 октября во время так называемого всенародного опроса. Владимир Зеленский предложил провести такой опрос одновременно с выборами в местные органы власти.
Первый вопрос Зеленский назвал в среду, а второй – сегодня. Ранее сообщалось, что президент Украины будет называть по одному вопросу в день. Однако "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента в четверг раскрыла содержание всех вопросов. По данным издания,
Третий вопрос касается численности депутатов Верховной рады – предлагается сократить её до 300.
Четвёртый вопрос касается легализации использования марихуаны в медицинских целях.
Пятый вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, предусмотренных Будапештским меморандумом, для восстановления её государственного суверенитета и территориальной целостности?" Речь идёт о меморандуме, подписанном в 1994 году лидерами России, Украины, Великобритании и США, в котором эти страны берут на себя роль гарантов территориальной целостности Украины. Она, в свою очередь, отказывается от ядерного оружия. Украина обвиняет Россию в нарушении меморандума в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов, контролирующих часть территории Донецкой и Луганской областей.
Накануне Зеленский назвал первый из пяти вопросов всенародного опроса: следует ли за коррупцию в особо крупных масштабах наказывать пожизненным заключением? Второй вопрос касается создания в Донбассе свободной экономической зоны.
О проведении на Украине в день голосования на местных выборах всенародного опроса Зеленский объявил 13 октября. По словам президента Украины, речь идет о "важных вопросах", которые обсуждаются "на улице, на кухне и в интернете", а цель опроса – узнать мнение граждан.
В отличие от референдума, опрос не будет иметь прямых юридических последствий, разъяснили в Офисе президента.
Неясно, как будет организована процедура голосования. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что дополнительных бюджетных средств для проведения опроса не выделялось, так что неясно и то, как он будет профинансирован.
- 25 октября на Украине (кроме неконтролируемых Киевом территорий) должны пройти выборы в местные органы власти. Опросы показывают, что партия президента "Слуга народа" во многих крупных городах, вероятнее всего, не добьётся успеха, по опросам лидируют действующие мэры Киева, Одессы, Харькова, Днепра.
В российском сегменте МКС сломалась система получения кислорода
На российском сегменте Международной космической станции в ночь на четверг вышла из строя система "Электрон-ВМ", отвечающая за получение кислорода. Об этом космонавты, находящиеся на МКС, сообщили Центру управления полётами.
В "Роскосмосе" утверждают, что безопасности космонавтов ничто не угрожает, поскольку работает дублирующая система в американском сегменте станции.
Ожидается, что уже в четверг будут проведены ремонтные работы.
Как сообщают агентства, во время работ в российском модуле "Звезда" в четверг космонавтам, вероятно, удалось обнаружить место утечки воздуха. О том, что приборы зафиксировали утечку, сообщалось в августе, в "Роскосмосе" назвали её незначительной. РИА Новости пишет о том, что утечку обнаружили при помощи пакетика чая, который "поплыл" в сторону возможного места утечки — в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи. Специалисты Центра управления полётами попросили заклеить предполагаемое место утечки воздуха скотчем.
- Вызвавший наибольший за последние годы резонанс инцидент с утечкой воздуха на МКС произошёл в 2018 году. Тогда дыра была обнаружена в обшивке космического корабля "Союз", пристыкованного к МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что дыра в обшивке космического корабля "Союз", из-за которой произошла утечка воздуха с Международной космической станции, появилась в результате "преднамеренных действий", а не производственного брака. При этом глава Роскосмоса отказался говорить о подробностях, сославшись на некие договоренности с американским космическим агентством NASA. Полностью обстоятельства инцидента так публично и не были прояснены.
- Накануне на МКС прибыла новая экспедиция. Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с российско-американским экипажем долетел до станции чуть более чем за три часа, установив рекорд по скорости долёта.
- На МКС отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Нынешний экипаж МКС в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди должен вернуться на Землю 22 октября.
Леван Васадзе Рубену Варданяну: «Ты больше нам таких вещей, пожалуйста, не говори»
Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе раскритиковал «доброго знакомого» Рубена Варданяна за его обращение к жителям Грузии. Как сообщало «Эхо Кавказа», российский бизнесмен Варданян в контексте нагорно-карабахского конфликта призвал грузин «не делать такого, чтобы потом было бы стыдно».
В ответном видеообращении Васадзе сказал, что знает Варданяна уже более четверти века, считал его мудрым армянином и ценил в нём армянский патриотизм. При этом Васадзе не разделяет позицию Варданяна по Нагорному Карабаху, считая, что последний взывает грузин к войне с азербайджанцами.
«Рубен, давай сделаем так: ты больше нам таких вещей, пожалуйста, не говори», – сказал Васадзе.
Грузинский бизнесмен также рассказал о слухах, якобы Варданян финансирует сепаратистские настроения в грузинском регионе Самцхе-Джавахети.
«Когда мне рассказали на уровне слухов, будто ты финансируешь сепаратистские настроения в Джавахетии, где мы в 18-19 веках приютили армян из Турции, после того, как грузины с помощью Российской империи отвоевали эти земли обратно у осман, я не поверил и сказал, что ты не такой человек. И кстати, не хочу в это верить до сих пор, пока мне не предоставят достоверных фактов, свидетельствующих об этом», – отметил Васадзе.
В видеообращении Васадзе сказал, что в Грузии настороженно относятся к тем, кто предаёт свои корни и скрывает их. В этом контексте он назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «потомком людей, предавших свою идентичность, переделавших свою фамилию».
Напомним, что в видеообращении Варданян также попросил президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, а военно-политическую элиту России призвал «не уничтожать последних союзников».
Российские СМИ сообщили, что Путину доложили об обращении Варданяна. «Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», – ответил пресс-секретарь Путиа Дмитрий Песков на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.
Обращение Варданяна прокомментировал и российский предприниматель азербайджанского происхождения, бывший член Совета Федерации Фархад Ахмедов. Ахмедов считает, что призывы к Путину и мировому сообществу потребовались тогда, когда «неожиданно развалился миф о вечной непобедимости армян и запахло необходимостью армянскому руководству отвечать за свои дела».
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве на днях было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
В Карабахе ограничили свободное передвижение и выезд жителей
На территории Нагорного Карабаха вводится ограничение на свободное передвижение, – указ подписал президент самопровозглашенной республики Араик Арутюнян.
На своей странице в Facebook он написал: «Принимая за основу положения закона Республики Арцах «О правовом режиме военного положения», я подписал указ, которым вводятся определенные ограничения права на свободное передвижение на территории Республики Арцах, а также устанавливается особый режим выхода граждан Республики Арцах за пределы названной территории».
Карабахский лидер также сообщил, что для осуществления мероприятий, предусмотренных данным указом, а также обеспечения применения временных ограничений прав и свобод и организации единого управления силами и средствами, создана комендатура, для управления которой комендантом назначен директор Государственной службы чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха Карен Саргсян.
«Выход за пределы территории Республики Арцах ограничен для граждан Республики Арцах, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен только в особых случаях, при наличии пропуска, выданного комендантом. Комендант также уполномочен, в случае необходимости, устанавливать особый порядок и условия въезда (выезда) лиц и транспортных средств на определенные территории Республики Арцах, а также нахождения и перемещения по данным территориям», – говорится в сообщении.
Самоизоляция вместо карантина: новые правила для прибывающих в страну граждан Грузии
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что для прибывающих в страну граждан Грузии с ноября отменят карантин – при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста. При этом граждане будут обязаны перейти в 12-дневную изоляцию, – сказал Гахария.
Премьер-министр также сообщил, что с ноября возобновятся новые регулярные авиарейсы из Тбилиси и Кутаиси в европейские города. Дополнительные прямые рейсы, по его словам, с конца октября будут назначены в Мюнхен и Париж.
- Власти Грузии уже несколько раз переносили дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Согласно последнему решению, запрет действует до 1 ноября. В виде исключения в Тбилиси сейчас выполняются регулярные рейсы из Мюнхена, Парижа и Риги.
Новый рекордный показатель в Армении: за сутки выявлен 1371 случай коронавируса
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1371, в общем составив 59 995. Это – рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 406 и сейчас составляет 47 119.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1046.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 311 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11519, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 336 111 (3957 за сутки).
- Рекордное число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено и в Грузии.
ЕС ввёл санкции против Кириенко и Бортникова в связи с отравлением Навального
Европейский Союз ввёл санкции против 6 российских чиновников и одной организации в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Решение и санкционный список опубликованы в официальном бюллетене ЕС.
В список вошли первый заместитель главы Администрации президента и бывший премьер-министр Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава департамента внутренней политики АП Андрей Ярин, двое заместителей министра обороны и полномочный предтавитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Всем этим людям запрещено будет въезжать в Евросоюз в туристических целях, их активы в ЕС, если они существуют, будут заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам союза запрещено иметь с людьми из санкционного списка финансовые отношения.
Представители ЕС считают, что лица из санкционного списка могли знать об отравлении или прямо участвовать в его подготовке.
О том, что Навальный был отравлен разработанным в СССР и России российским боевым отравляющим веществом "Новичок" подтвердили лаборатории в нескольких странах Евросоюза, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия, куда входит и Россия.
- Российские власти заявляют, что у них нет доказательств того, что покушение на Навального действительно произошло. Представители разных ведомств одновременно говорят, что ядов "Новичок" никогда не существовало, и что они давно были уничтожены Россией в соответствии с международными обязательствами.
- В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва "ответит зеркально" на санкции ЕС.
Лавров: собственность граждан РФ в Абхазии, этнических русских и грузин – «предмет постоянного внимания»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что собственность граждан РФ в Абхазии является «предметом постоянного внимания» российской стороны. Лавров указал, что речь идёт как об этнических русских, так и о грузинах.
«Всё это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и грузин этнических, граждан Российской Федерации в Абхазии – является предметом нашего постоянного внимания. Я надеюсь, что сейчас, когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя повторю, нас немножко удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий чуть-чуть более энергично», – сказал Лавров.
Вопрос главе российского внешнеполитического ведомства задал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он указал на проблемы в «странах, полностью зависящих от России» – Абхазии, Таджикистане, Беларуси.
- Ранее в Абхазии опубликовали предложения российской стороны в рамках «развития общего социального и экономического пространства». В документе речь идёт о предложении МИД России – внести изменения «в действующее законодательство Республики Абхазия в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам».
В Тбилиси и в Имерети вводятся ограничения на работу ресторанов и развлекательных объектов
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предполагает, что суточный показатель новых случаев коронавируса в ближайшие дни превысит тысячу «и продолжит рост». Об этом он заявил после заседания правительства.
Гахария объявил, что в Тбилиси и в регионе Имерети с завтрашнего дня задействуют новые ограничения. В частности, после 22 часов будет запрещена работа ресторанов и кафе, а также всех развлекательных объектов.
«Это решение, которое даст нам возможность снизить скорость распространения вируса», – отметил Гахария.
Глава правительства указал на стабилизацию ситуации в Аджарии и объявил, что с 19 октября в регионе будет восстановлена работа общественного и междугородного транспорта.
- За сутки в Грузии зафиксировано 919 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 14 440. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 113.
Washington Post: в Карабахе погибли более 50 наёмников из Сирии
В Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана. Это утверждает газета Washington Post со ссылкой на родственников убитых.
Как утверждает Washington Post, через Турцию на север Сирии недавно были доставлены тела 52 наёмников, погибших в Азербайджане.
Речь идёт о бойцах поддерживаемых Турцией вооружённых формирований сирийской оппозиции. Их родственники утверждают, что им было предложено ежемесячное вознаграждение в 2 тысячи долларов за участие в боевых действиях в Карабахе. “Единственная причина это деньги" - цитирует газета родственника одного из убитых. "Кто хочет воевать в Азербайджане? Кто вообще знает, где он находится?"
Ранее сообщалось, что наёмники из Сирии участвуют и в боевых действиях в Ливии на стороне Правительства национального согласия, поддержанного Турцией.
В самой Сирии сейчас действует режим прекращения огня, который согласовали президенты России и Турции в марте. Он нередко нарушается, но интенсивных боевых действий нет.
Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наёмников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне, как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, "выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона".
Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Турция оказывает поддержку Азербайджану, однако прямо не сказал об участии в конфликте наёмников из Сирии. Помпео призвал обе стороны конфликта "выполнять... обязательства по прекращению огня и прекратить наносить удары по гражданским районам".
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве на днях было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
Президент Кыргызстана принял решение уйти в отставку
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», – заявил Жээнбеков, добавив, что никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе.
Политик отметил, что накануне парламент утвердил состав правительства, он подписал указы о соответствующих назначениях.
«Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает», – отметил Жээнбеков.
Он призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
- В Кыргызстане вторую неделю продолжается политический кризис, который начался после парламентских выборов. Их признали недействительными из-за многочисленных фальсификаций. Парламент страны 14 октября избрал новым премьер-министром Садыра Жапарова, а президент Сооронбай Жээнбеков утвердил его в должности.
- Жапаров требовал отставки Жээнбекова до утра 15 октября, однако президент заявлял, что уйдет в отставку только после новых парламентских выборов.
- С утра 15 октября в Бишкеке собрались сторонники новоизбранного премьер-министра Садыра Жапарова, они требовали немедленной отставки Сооронбая Жээнбекова.
- Очевидцы сообщают, что недалеко от резиденции находятся военные и сотрудники правоохранительных органов.
- Воинские подразделения были стянуты в Бишкек 9 октября, после того, как глава государства ввел в столице режим чрезвычайного положения.
Очередной антирекорд: 919 новых случаев коронавируса в Грузии
За сутки в Грузии зафиксировано 919 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 14 440.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 113. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще четыре пациента.
Число выздоровевших пациентов достигло 7 367. В режиме карантина остаются 5 592 гражданина, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 042 человека с подтвержденным коронавирусом.
64% граждан Грузии поддерживают открытие американской базы – Edison Research
По данным компании Edison Research, 64% граждан Грузии поддерживают открытие в стране военной базы США. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» заявила вице-президент Edison Research Нино Джапаридзе. Вопрос был задан в рамках очередного исследования, проведенного по заказу грузинской телекомпании Formula.
«Вопрос мы задали таким образом: поддерживаете вы или нет открытие в Грузии американской военной базы. 64% ответили, что поддерживают, 36% негативно относятся к вопросу. По сравнению с прошлым годом, процентный показатель сторонников открытия базы значительно вырос», – сказала Нино Джапаридзе.
По её словам, в прошлом году «за» открытие базы высказался 51% опрошенных. Джапаридзе не исключает, что рост поддержки в данном вопросе связан с возобновлением войны в Нагорном Карабахе.
«Возможно, и в этом контексте население Грузии не чувствует себя защищённым», – отметила она.
- Ранее администрации президента США предложили перенести авиабазу из турецкого Инджирлика в грузинский Вазиани на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Анкарой.
Антирекорд в Южной Осетии: за сутки выявили 24 случая коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 81 исследование на COVID-19, из них 24 теста показали положительный результат, – сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Рост заболеваемости коронавирусом в Южной Осетии наблюдается несколько дней подряд.
«Еще у 24 человек подтвердился коронавирус, это данные за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 107 граждан, из них 5 выздоровели", – уточнила она.
По словам Кочиевой, за весь период пандемии на утро 15 октября зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом.
В ПЦР лаборатории Юго-Осетпотребнадзора с апреля этого года проведено 5 875 тестов на COVID-19.
Главный санитарный врач настоятельно рекомендует всем соблюдать масочный режим: в транспорте и торговых точках, а также офисах, где сотрудники не считают важным носить маски. «Это будет крайне важно с учетом растущих цифр», – сказала Кочиева.
Во Франции из-за коронавируса вводится комендантский час
Франция вводит комендантский час – в рамках борьбы со второй волной коронавируса.
Президент страны Эммануэль Макрон объявил, что жители не должны выходить на улицу, начиная с девяти часов вечера и до шести утра. Решение затрагивает Париж и еще 8 городов, где надо сдержать быстрое распространение инфекции COVID-19. Это Марсель, Лион, Лилль, Сент-Этьен, Руан, Тулуза, Гренобль и Монпелье, отмечает "Би-би-си".
Комендантский час начнёт действовать с субботы. Пока мера рассчитана на четыре недели. Одновременно вводится режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Школы при этом останутся открытыми. И можно ездить по регионам в течение светлого времени суток.
В среду во Франции было подтверждено почти 23 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции.
По всей Европе правительства вводят повторные ограничения, пытаясь противостоять росту заболеваемости. Строгие ограничения, в частности, вступили в силу в Нидерландах, где закрыли кафе, бары и рестораны. Заведения общепита смогут работать только на вынос.
Испаний регион Каталония, на северо-востоке страны, также закрывает бары и рестораны на две недели, начиная с четверга 15 октября.
В Чехии, где за последние две недели зарегистрировано наибольшее число заражений на 100 тысяч человек населения, со среды школьников перевели на дистанционное обучение. Бары и рестораны также закрыли. Темпы распространения коронавируса ускоряются в Чехии с начала сентября.
В Европе сейчас суточный прирост заражений составляет около ста тысяч. Высокие показатели, помимо Чехии и Франции, фиксируются в Италии, Швейцарии, России.
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