Снова рекорд: 30 новых случаев коронавируса в Южной Осетии

В Южной Осетии проведено 132 исследования на COVID-19, из них 30 тестов показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Рост заболевших наблюдается уже четвертые сутки.

«У 30 человек тест на коронавирус положительный, это данные за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 137 граждан», – уточнила она.

По словам Кочиевой, за весь период пандемии на утро 16 октября зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом.

В ПЦР лаборатории Юго-Осетпотребнадзора с апреля этого года проведено более 5,9 тестов на COVID-19. Главный санитарный врач призывает граждан соблюдать масочный режим, ответственно подходить к мерам предосторожности.

Как сообщила замминистра здравоохранения Алла Чочиева, инфекционное отделение РММЦ полностью занято пациентами с вирусной пневмонией и коронавирусом, многие проходят лечение амбулаторно.

По словам Чочиевой, количество заболевших в разы увеличилось и Минздрав рассматривает возможность открытия еще одного отделения для больных коронавирусом: «предполагаем детскую больницу, там мы рассчитываем подготовить до 100 коек для больных COVID-19».

На карантин закрыты три цхинвальские школы – «Альбион», Лицей искусств и школа №2, а также три детских сада в Цхинвали и районах.