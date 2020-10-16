COVID-19: в Армении 1465 новых случаев, в Азербайджане – 509

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении, число случаев коронавируса в стране за прошедшие сутки увеличилось на 1465, в общем составив 61 460. Это – рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии, – передаёт «Радио Азатутюн».

По состоянию на 11:00 16 октября, число выздоровевших пациентов в Армении увеличилось на 422 и сейчас составляет 47 541. За прошедшие сутки от COVID-19 в стране скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1056. Согласно Министерству здравоохранения, за время эпидемии 314 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 13 919, а общее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 340 116 (за сутки – 4005).

В Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 509 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 43 789, сообщает республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 621.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 800 (+129 за сутки). В настоящее время в больницах специального режима находятся 3368 человек, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7878 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 209 802 теста на COVID-19.